Vrána vypráví o velkém derby: Prohraná finále, trenéři i síla Vítkovic | iSport.cz

Dobře zná poslední vítkovický výsledek. Petr Vrána demolici Chomutova 9:1 zaznamenal. A i kdyby mu výsledek utekl, nepřeslechl by jej. „Shodou okolností jsem byl totiž ve středu na večeři s Romanem Szturcem (vítkovický útočník smetl Chomutov hattrickem), takže vím, jak hráli,“ usmívá se Vrána. „Doufám, že se vystříleli a budou trošku v klidu.“

Jak se těšíte na derby Vítkovic s Třincem?

„Těším se, co si pamatuju z druhé strany, byla atmosféra vždycky dobrá. Kluci se taky těší, v Litvínově jsme vyhráli 5:0. Je to derby. Výjimečný, důležitý zápas.“

Dvě sezony jste ve Vítkovicích odehrál (2009-11), jak na ně vzpomínáte?

„V dobrém, obě dopadly dobře. No, dobře... Byli jsme dvakrát ve finále a dvakrát jsme skončili druzí. Vzpomínám rád. Dobrá parta, skvělí kluci, všechno fungovalo. Měli jsme velkou radost z hokeje. Speciálně druhý rok, kdy nás všichni odepisovali a tipovali pomalu na sestup. A my se dostali až do finále! To pro nás byla, nebo pro mě určitě, speciální sezona. Byli jsme všichni nadšení, i když to nakonec až na zlato nevyšlo. Dobré dva roky.“

Finále 2011 jste hráli právě proti Třinci, měli jste šanci jej porazit?

„Za stavu 0:2 na zápasy už jsem na nějaký obrat nevěřil. Nebylo sil. Nechci říct, že jsme byli špatní, ale v tu dobu bylo finále asi naše maximum. Rok před tím jsme měli silnější kádr, tam jsme to herně ve finále s Pardubicemi nezvládli, ale s Třincem to bylo těžké. On měl super mančaft, hrál v naprosté pohodě. My doma udělali jeden zápas, to asi bylo maximum.“