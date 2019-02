Duda o Chomutovu: Je to o palici. Při rozbruslení se postrkal s Látalem | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:26. Skalický, 47:23. Kovačevič, 58:49. Kovačevič, 59:47. Klepiš Hosté: 38:54. Marjamäki Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Bernad, Pláněk, Kotvan, Kurka, Dlapa, Kovačevič, Němeček – Skalický, Klepiš (A), Vondrka (C) – Pabiška, T. Knotek, Šťastný – R. Zohorna, P. Musil, Látal – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Peters (Stezka) – Knot, Trefný, L. Kovář, Jank, Valach, Dietz, D. Zeman – T. Svoboda (A), V. Růžička, Sklenář – Klhůfek, Raška I (C), Tomica – Duda, Vantuch, Koblasa – Marjamäki, Gut, Chrpa. Rozhodčí Pešina, Sýkora – Ondráček, Špůr Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 2 741 diváků

O co tam šlo?

„Nic to nebylo. Nemám rád, když někdo jezdí a střílí po nás puky. Takový normální. Asi se potřeboval dostat do zápasu.“

Vaše lajny nastupovali proti sobě. Celý zápas jsem čekal nějaké pokračování, ale k ničemu nedošlo…

„Pak si sedneš do kabiny a je to v klidu. Je to nepříjemný, může někoho zranit. Tohle se nedělá. Martin je mladej kluk a samozřejmě ho musí někdo vychovat.“

Řekli jste si k tomu něco po zápase?

„Ne. Mě zajímalo, abychom vyhráli za tři body. Nepovedlo se nám to a jedeme dál. Vlak takhle dře celou sezonu, musí se vyčistit a připravit se na nový zápas.“

Mrzí prohra hodně?

„Hokej se hraje 60 minut, rozhodla naše přesilovka pět na tři. To nebylo dobře zahraný a potom domácí udeřili takovým hodně laciným gólem na 2:1. Pak to bylo hop, nebo trop. Měli jsme docela dost šancí, abychom to překlonili k nám a udělali rozdílovej výsledek. Venku nedáváme góly, dáváme jich hrozně málo, tlačíme se málo do brány, málo střílíme. Na můj vkus hrajeme hokej, který nám není vlastní.“

Po zápase byl i přes zavřené dveře kabiny hodně slyšet Vladimír Růžička. O co šlo?

„Trenéři jsou naštvaní, i my hráči. V Boleslavi to bylo k mání, nehráli jsme vůbec špatně. Byly tam dobré věci, ale hokej se hraje 60 minut a nám utíkají detaily hry. Trošku polevíme, nejsme tak precizní v obranném pásmu. Pak to jde hrozně vidět ve statistice +/-. Hráči, kteří jsou plusový, vědí, že odvádí skvělou práci dopředu. My se naopak musíme snažit minizápasy vyhrávat nebo remizovat. Na těchto věcech musíme zapracovat.“

Je celá sezona velký nápor na nervy?

„Rozhodně. Když budu mluvit za sebe, tak jsem naskočil do rozjetého vlaku, který drhne. Vidíte, že jsme udělali nějaký pokrok, ale přibrzdil nás nějaký ekonomický ráz. Zase jsme to rozjeli, teď jsme se přitáhli tam, kde jsme chtěli být celou sezonu. Poslední krok je samozřejmě nejtěžší, je to o palici, kdo si to umí jak vyfiltrovat. Na mě je, abych nekoukal na své statistiky, ale dával klukům vítr do plachet, aby nepolevovali, neumírali a pořád věřili, že to dotáhneme. Já jsem o tom přesvědčený, ale musíme se vyvarovat takových zbytečností jako tady. Každý hráč musí mít svou hrdost.“

Přesilovky se vám v sezoně příliš nedaří, v Boleslavi jste ale skórovali po krásné kombinaci. Zvedne to sebevědomí i do dalších zápasů?

„Statistiky moc nesleduju, ale vidím, kde nás tlačí bota. Ať už zbývá do konce sezony tolik nebo tolik zápasů, tak se těmhle rozdílovým a standardním situacím musíme hodně věnovat. To dělá hrozný rozdíl. Dobře, dali jsme gól z přesilovky na 1:1, pak máme ale pět na tři a potřebujeme dát gól. Zápasy budou ještě vypjatější a důležitější. Potřebujeme, aby se to všechno přiklánělo k nám. Myslím si, že k tomu musíme jít naproti tréninkem, abychom věděli, aby na to šli hráči, kteří mají hokejové IQ.“

Příští týden vás čeká zápas s Karlovými Vary. Soustředíte se na tenhle duel hodně?

„Rozhodně. Mezi námi a Varami se rozhodne, kdo bude mít Černého Petra. Do zbytku sezony musíme hlavně zapracovat, abychom se nehonili za individuálními statistikami, ale za týmovými. Máme fantastického gólmana v bráně, ten musí být v pohodě. Každý zápas nám dává šanci získat body. Musíme mu udělat takový pracovní komfort, aby byl v pohodě, my mu šli naproti a měli šanci mu pomoct dopředu a dát o jeden gól víc než soupeř.“

