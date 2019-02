Olesz: Výtiskovi se to v brejku mlžilo, není zvyklý jezdit tak daleko | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:30. Kucsera, 36:56. Olesz, 37:17. Olesz, 58:33. Šidlík Hosté: 24:24. Gríger, 26:08. Eminger Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (A), Trška, Šidlík, Gregorc, Mrázek, Hrabal, Černý – Olesz (C), Lev, Dej – Schleiss, O. Roman, Tybor – D. Květoň, Poletín, Szturc (A) – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal. Hosté: Bednář (Kašpar) – Plutnar, Sičák (A), Eminger, Kozák, Podlipnik, M. Rohan, Šafář – T. Rachůnek, Gríger, Kohout – J. Černý, R. Vlach, T. Mikúš – Balán (A), Skuhravý (C), Gorčík – Stloukal, Kverka, Šik. Rozhodčí Mrkva, Hejduk – Lederer, Gebauer Stadion Ostravar aréna Návštěva 4 250 diváků

V 54. minutě vybojoval Výtisk za stavu 3:2 puk na vlastní modré a šlápnul do úniku. Mladého Jana Bednáře ale nepřekonal. „Když jel Vyply sám na branku, tak jsme se bavili, že se mu to už potom trošku mlžilo,“ usmíval se Olesz. „Přece jen, není zvyklý jezdit tak daleko od své branky.“

Vítězný gól jste si připsal po Výtiskově střele v jeho tisícím zápase. Je to stylové?

„Všichni jsme šli do zápasu hlavně s tím, že potřebujeme vyhrát za tři body. To, že jsou pro Honzu, se na to už nabalí. Ale vždy jdeme do zápasu, že chceme vyhrát jako tým. Tyhle ty oslavy se k tomu přidávají. O to je to pro hráče, kteří slaví, lepší. Týká se jich to více.“

Co říkáte na to, že Výtisk zvládl tisíc zápasů s tím svým obětavým stylem a blokováním střel?

„Hráč, který odehraje tisíc zápasů v jakékoliv lize, nebo sportu, je úžasný. Ještě obránce s jeho stylem. Naštěstí se mu zranění vyhýbají. (klepe na hornickou helmu, kterou od kabiny dostává nejlepší hráč zápasu). Jsou to zkušenosti, všechno jde se vším.“

Jaký je Výtisk mimo led?

„Chce ho někdo poznat? (usměje se) Postupem času má každý svou roli, odpovědnost. My jsme s Honzou začínali běhat tady na SSK kolečka, dával mi nějaké rady. Potom jsme se odloučili a teď hrajeme zase spolu. Známe se opravdu dlouho.“

S Vary jste se přetahovali až do konce, jaký to pro vás byl zápas?

„Těžký, vstoupili jsme do utkání dobře, ale nepodařilo se nám dát gól, který by nás uklidnil. I druhou jsme začali dobře, dali gól, ale pak dva dostali. Bylo dobře, že jsme se z toho oklepali a vrátili to na naši stranu během chvilky a šli jsme si za tím. Bylo důležité, že jsme nepřestali hrát aktivní hokej - napadat je a střílet hodně na bránu.“

Vy jste dal dva góly během 21 vteřin...

„Jo, to je strašně rychlé... A jak hraje Baník? Prohrává 1:3? To mrzí. V předminulém zápase proti Chomutovu se nám to taky povedlo, někdy to tak je. Když dáte gól, tak to další střídání je velmi důležité. Říká se, že nesmíte inkasovat. Dostali jsme se zase do menšího tlaku a přišla dobrá střela na bránu. To bylo rozhodující. Kdyby se hrálo ve středním pásmu, tak bychom ho nedali. Ale jak už jsem řekl, nepřestali jsme hrát a dávali jsme puky do brány.“

Vám se při tomto gólu vyplatila baseballová příprava z léta? Trefil jste puk pohotově ze vzduchu.

„Trénujeme to i na ledě v hokejové škole, co tady máme. Trénujeme situace, kdy se puky odrážejí do vzduchu. Když všichni střílejí na bránu, tak to takhle už musíme trénovat. Nemůže to být náhoda.“