Zavolám mu! Erat promluvil o zákroku na Havránka, lítosti i délce trestu | iSport.cz

Bylo chvíli poté, co disciplinárka rozhodla, že šestizápasový trest Martinu Eratovi zůstává. Přijde tedy o zbytek základní části a první utkání v play off. Právě to ho mrzí. „Podle mě se trest do vyřazovací části neměl přenést. Ale nezbývá mi než to respektovat,“ říká lídr Komety.

Jak jste se před disciplinární komisí cítil?

„Je to něco nového, takové situace nevyhledávám. Bohužel, stalo se. Je mi moc líto, že je někdo zraněný a já tohle musím podstupovat. Bylo to poprvé a doufám, že i naposledy. Tomáše jsem rozhodně zranit nechtěl.“

Mrzí vás to o to víc, že se jedná o dvacetiletého hráče? A vy máte k mladým hokejistům vynikající vztah, snažíte se jim pomáhat?

„Hokej je tak rychlý, že si ani na ledě neuvědomíte, jestli je někdo starý, nebo mladý. Vždycky se snažím o to, abych zápas vyhrál. Bohužel, stalo se. Ale jestli je v tu chvíli na ledě mladý kluk, nebo někdo jiný, to nejde vnímat.“

Jak svůj zákrok zpětně hodnotíte?

„Šel jsem forčekovat. Chtěl jsem protihráče dohrát, jenže on měl hlavu dole. Nebyl v tom úmysl někoho zranit. V tu chvíli jsem měl pocit, že nehrajeme dobře,