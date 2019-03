Stránský řídil výhru nad Mountfieldem: Zaplaťpánbůh za ty dva body! | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Vítkovice - Mountfield HK: Stránský sklepl před Maxwellem puk do brány, 2:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Znovu jste inkasovali v závěru, co bylo špatně?

„Byla to taková smolná situace, šli tři do čtyř našich hráčů a vystřelil to kolem beků. Trefil (Vincour) to pěkně, s tím se nedá nic dělat. Takže spíš smolná situace, měli jsme to vyřešit jinak.“

Vaše lajna byla v tu chvíli na ledě, měli jste v útočné třetině déle podržet puk?

„Určitě, začalo to u nás vepředu. Měli jsme tam podržet puk, trošku je tam unavit, ale dopadlo to, jak to dopadlo. Zaplaťpánbůh aspoň za ty dva body.“

Je to ubíjející? Ztratili jste zápas s Třincem, Kometou, teď jste také přišli o tři body na konci...

„Je to psychicky náročné, ale věřím, že tyhle situace nás dokážou psychicky zvednout. A že se to nakonec obrátí v dobré. V náš prospěch.“

Oba vítkovické góly posvětil až sudí u videa, dvakrát zkoumal, zda se nehrálo vysokou holí. Měl jste přehled, zda sudí branky uznají?

„U té mojí jsem si byl stoprocentně jistý, že to je gól. Jen jsem se divil, že jdou na video, ale asi to musí prozkoumat rozhodčí v těchto situacích. První branka byla hodně důležitá, klíčová v zápase. Nebyl jsem si úplně jistý, na kostce to nebylo vidět a ze střídačky jsem to taky neviděl. Naštěstí to uznali.“

Přímý postup do play off už nemáte ve svých rukou, jak situaci vnímáte?

„Není to nejlepší pozice, máme ale před sebou dva zápasy (v Liberci a doma s Litvínovem). A budeme bojovat. Věřím, že Olomouc klopýtne a my si to urveme sami.“

Venku jste ale v letošním kalendářním roce ještě nevyhráli. Navíc jedete na první Liberec.

„Je čas s tím něco udělat! Zlomíme to a přivezeme tři body z Liberce.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 35:46. Výtisk, 48:09. Š. Stránský, . Š. Stránský Hosté: 21:19. F. Pavlík, 57:31. Vincour Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (A), Trška, Šidlík, Gregorc, Mrázek, Hrabal – Olesz (C), Lev, Dej – Schleiss, O. Roman, Tybor – D. Květoň, Poletín, Szturc (A) – Kucsera, Š. Stránský, Kurovský – Guman. Hosté: Maxwell (J. Pavelka) – Linhart (A), Zámorský, Cibulskis, Nedomlel, Graňák (C), F. Pavlík, Štindl – M. Chalupa, Rákos (A), Smoleňák – R. Pavlík, Cingel, Vincour – Miškář, Kukumberg, Vopelka – J. Dvořák, Nedvídek, Paulovič. Rozhodčí Hodek, Pavlovič – Frodl, Hynek Stadion Ostravar aréna Návštěva 7 309 diváků