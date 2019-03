SESTŘIHY: Sparta skolila Litvínov 5:3 a drží desítku. Třinec je znovu druhý | iSport.cz

Bitvu o desítku vystřelil Černoch

Jako první se v utkání gólově prosadil v 15. minutě Klimek, jenž zakončil akci obránce Pavelky, který objel branku a našel v ideální pozici volného spoluhráče. Následně Pražané nevyužili druhou přesilovou hru, ale dostali se do tlaku, který gólově završili. Po Pechově akci překonal Januse podruhé Forman.

Na přelomu první a druhé třetiny Sparta přežila další oslabení a ve 23. minutě navýšila své vedení. První branky ze hry se v dresu Pražanů dočkal Bukarts. Hosté se ale dokázali vrátit do zápasu. Na 1:3 snížil při hře čtyři na čtyři Mikúš a ve 37. minutě vstřelil kontaktní branku Hübl.

Hned o 16 sekund později mohl domácí uklidnit Černoch, z trestného střílení však Januse nepřekonal. Útočník domácích se ale gólu následně přece jen dočkal, když sedm desetin sekundy před koncem druhé třetiny vrátil Spartě dvoubrankové vedení.

Ve 45. minutě dokázal Kašpar v přesilovce překonat Machovského potřetí, rozhodčí však jeho zásah pro postavení útočícího hráče v brankovišti neuznali. A o pár vteřin později to s šancemi hostů na výhru vypadalo ještě hůře. Trončinského chybu v rozehrávce potrestal Smejkal.

Hosté se ale nevzdali a v 55. minutě vykřesal jiskřičku naděje na obrat Petružálek. Důležitou výhru, teprve desátou v domácím prostředí v sezoně, si ale Sparta pohlídala.

Pražané se tak Vervě vzdálili na pět bodů a k zajištění účasti ve vyřazovací části jim stačí ve zbývajících dvou kolech získat bez ohledu na výsledky Severočechů bod.

Ohlasy trenérů

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Byl to play off zápas, hodně lidí, parádní atmosféra. Všichni věděli, o co jde. A všichni jsme se na to dva dny připravovali. Zápas jsme odehráli jako celou sezonu. My asi nebudeme hrát hokej na krásu, nemáme tady mezi námi McDavida. Máme tady dvacet bojovníků, pracantů. A jsem rád, že dneska spadly góly klukům jako jsou Černoch, Smejkal, Klimek, od kterých se produktivita tolik nečeká. Tvrdou prací přetlačili litvínovské hráče v brankovištích a dali hrozně důležité góly. Výborně nám zachytal gólman a věřím, že když budeme pokračovat v takových výkonech, tak se můžeme ještě v této sezoně někam podívat."

Jiří Šlégr (Litvínov): "Prohráli jsme, takže se utkání moc dobře nehodnotí. Začátek jsme ale měli velice slušný, bohužel po individuálních chybách v brankovišti jsme inkasovali a dospělo to tak daleko, že jsme prohrávali 0:3. Podařilo se nám sice snížit na 2:3, ale zase nám soupeř odskočil nešťastným gólem na konci druhé třetiny. To nepomůže. Poté jsme udělali zase individuální chybu, to nás stálo utkání. Nicméně utkání mělo play off náboj, z pohledu diváka mohlo být velice atraktivní. Samozřejmě je nám líto, že jsme Spartu neporazili, protože hrajeme o všechno. Nic ale nevzdáváme, pořád jsou dva zápasy do konce, my je musíme odehrát naplno a pokusit se to zvládnout."

Góly Domácí: 14:34. Klimek, 18:37. Forman, 22:12. Roberts Bukarts, 39:59. Černoch, 44:42. Smejkal Hosté: 25:50. J. Mikúš, 36:06. V. Hübl, 54:38. Petružálek Sestavy Domácí: Machovský (J. Sedláček) – Piskáček, T. Pavelka, Kalina, Blain, Tomáš Dvořák, Košťálek, T. Voráček – Jarůšek, Pech, Forman – Klimek, J. Hlinka, Roberts Bukarts – Smejkal, Sill, Černoch – Kudrna, Klíma, Rousek. Hosté: Janus (Petrásek) – Šesták, Trončinský, Ščotka, L. Doudera, Strejček, Graborenko – F. Lukeš, V. Hübl, Myšák – Válek, J. Mikúš, Kašpar – Jícha, M. Hanzl, Petružálek – Trávníček, M. Havelka, Jurčík – Gerhát. Rozhodčí Šír, Hejduk – Gebauer, Lederer Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

Cestu za ziskem osmého místa vedl Vondrka

V úvodu se hrálo bez větších šancí a domácí gólman Růžička i hostující Kašík si s pokusy z větší vzdálenosti bez problémů poradili. Zlínský gólman v páté minutě zlikvidoval Musilovu dorážku. Více ze hry získávala Mladá Boleslav a v polovině úvodní části po brejku vypálil z pravého kruhu Šťastný, Kašík však zasáhl lapačkou.

V 11. minutě pomohla Zlínu po Dlapově pokusu od modré čáry tyč. Zlín odolal při Gazdově vyloučení, ale v 18. minutě už se Bruslařský klub radoval. Pláňkovu přihrávku usměrnil za Kašíka Žejdl.

V úvodu druhého dějství mohli hosté vyrovnat. Po Okálově přihrávce ale u pravé tyče nezpracoval puk Šlahař a nestihl zakončit. V 25. minutě se radovali domácí, jenže předčasně. Skalický se totiž prosadil po Vondrkově přihrávce rukou, takže sudí Jeřábek s Lacinou gól neuznali.

Zlín se ubránil v oslabení po špatném střídání, v 37. minutě však už domácí zvýšili náskok. Do úniku se dostal Knotek a překonal Kašíka. Zlínští se ještě snažili reklamovat předchozí zákrok Šťastného na Okála. Hosté snížili 84 sekund před koncem druhé části, kdy při Musilově trestu nachytal z nulového úhlu Růžičku Honejsek.

Po půl minutě závěrečného dějství ale vrátil domácím dvoubrankový náskok kapitán Vondrka, který skóroval z dorážky po Knotkově pokusu. Při Šlahařově trestu Berani odolali. Mladá Boleslav si bezpečný náskok pozorně hlídala a nedávala šanci Zlínu pomýšlet na bod, který by mu také zajistil definitivně účast v předkole play off.

Největší šanci zvýšit měl v 52. minutě Žejdl. Zlínský kouč Robert Svoboda sáhl už více než tři minuty před koncem k power play, Růžička však při tlaku Beranů odolal.

Ohlasy trenérů

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): "Hrálo se o desítku, kam všichni chtějí. My máme se Zlínem negativní bilanci, třikrát jsme s ním prohráli. Víme, že hraje výborně a má výbornou formu, z posledních osmi zápasů sedm vyhrál. Jsme strašně rádi, že se nám podařilo vyhrát a do té desítky jsme se dostali, což je pro nás strašně důležité. Jenom jedna věc je pro mě na tom taková zarážející; že jsme nebyli schopní takové nasazení a výkon předvést i minulý zápas v Olomouci, kde jsme hráli opravdu špatně."

Robert Svoboda (Zlín): "Oba dva mančafty věděly, že hrají o jistotu předkola. Byl to dobrý zápas ve vysokém tempu. My jsme věděli, jaký hokej můžeme čekat od domácích. Výsledku napověděly dva momenty. Za stavu 1:0 pro domácí jsme měli brejk, Kulda nedal a hned z toho bylo 2:0. Pak se nám podařilo snížit. A vstup do třetí třetiny, který to utrhl na 3:1, byl rozhodující. Náš mančaft se snažil a měl víru, ale sil už je méně. Zápasů je moc a potýkáme se stejně jako všechny týmy s faktem, že hráčů není tolik. Taháme to na jedny a ty samé."

Góly Domácí: 17:36. Žejdl, 36:01. T. Knotek, 40:30. Vondrka Hosté: 38:36. Honejsek Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Bernad, Pláněk (A), Němeček, Kurka, Kotvan, Kovačevič, Dlapa – Skalický, T. Knotek, Vondrka (C) – Pabiška, Žejdl (A), Šťastný – R. Zohorna, P. Musil, Látal – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Kašík (Štůrala) – Freibergs, Nosek (A), Gazda, Řezníček, Valenta, Ferenc, Padrnos – Kubiš (C), Herman, Dufek – Okál, Honejsek, Šlahař – E. Kulda, P. Sedláček, L. Krejčík – Václavek, Popelka, Werbik. Rozhodčí Jeřábek, Lacina – Hlavatý, Tošenovjan Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 2437 diváků

Mladík Bednář vychytal Energii dva body

Vstup do utkání měla Energie zjednodušený přesilovkou, která se ale hostům příliš nevyvedla. V sedmé minutě se před Bednářem vytvořila velká skrumáž, z níž však Piráti nic nevytěžili, což potvrdil i videorozhodčí.

V dalším průběhu si Piráti přenesli z přesilovky tlak, ze kterého v 17. minutě mohl skórovat Duda, jeho bekhend však skončil ve výstroji mladého strážce branky Energie.

Zkraje druhého dějství nevyužili Karlovarští svou přesilovku, Piráti byli gólové radosti o poznání blíže, jenomže Vantuch po Dietzově střele namířil dorážku jen do brankové konstrukce.

Krátce před polovinou utkání Gríger tak dlouho dotíral u tyčky domácí branky, až puk za čáru dotlačil a poslal Energii do vedení. To mohl navýšit Beránek, jehož v úniku vychytal Peters. Hned z protiútoku ve stejné situaci selhal Vantuch.

Úvod závěrečné části byl hodně rozháraný a nepřesný. Ve 44. minutě dostal Blaha špatnou přihrávku na pravý kruh, ale stahovačkou kolem Bednářova betonu srovnal. V následujících minutách měli Karlovarští převahu, kterou podpořily i dvě přesilovky, ani jednu však v dobrých šancích Plutnar nebo Černý nevyužili.

Závěrečné minuty základní hrací doby se nesly v obrazu pevných obran, i proto došel duel až do prodloužení. V 61. minutě rozhodl po přečíslení dvou na jednoho Gríger.

Góly Domácí: 43:30. Blaha Hosté: 28:16. Gríger, 60:51. Gríger Sestavy Domácí: Peters (Stezka) – Jank, Trefný, L. Kovář, Knot, Dietz, Blaha, Valach – Sklenář, V. Růžička, T. Svoboda – Tomica, Klhůfek, J. Stránský – Koblasa, Vantuch, Duda – Marjamäki, Gut, Raška I. Hosté: Bednář (F. Novotný) – Šenkeřík, Plutnar, Kozák, Eminger, M. Rohan, Sičák, Šafář – O. Beránek, Gríger, T. Rachůnek – T. Mikúš, R. Vlach, J. Černý – Gorčík, Skuhravý, Balán – Kohout, Kverka, Stloukal. Rozhodčí Mrkva, Kubičík – Ondráček, Špůr Stadion ROCKNET ARÉNA Návštěva 4 431 diváků

Liberec - Kometa 3:2pp

Podrobnosti připravujeme...

Góly Domácí: 47:21. J. Vlach, 56:00. M. Kvapil Hosté: 14:51. Dočekal, 49:08. Barinka, 62:40. P. Holík Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Kolmann, Derner, T. Hanousek, Šmíd (A), Doherty, Ševc, Stříteský – Lenc, L. Hudáček, Birner – Valský, Filippi, M. Kvapil – M. Zachar, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Ordoš, Redenbach, J. Vlach. Hosté: Vejmelka (Jekel) – O. Němec (A), Štencel, Z. Michálek, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka – Orsava, P. Holík, Zaťovič (A) – Köhler, Hruška, Mallet – Vondráček, L. Čermák (C), Dočekal – P. Kratochvíl, Süss, Plášek ml.. Rozhodčí Bejček, Pražák – Svoboda, Lhotský Stadion Home Credit Aréna, Liberec Návštěva 7 500 (vyprodáno) diváků

Vítkovice - Mountfield HK 3:2sn

Podrobnosti připravujeme...

Góly Domácí: 35:46. Výtisk, 48:09. Š. Stránský, . Š. Stránský Hosté: 21:19. F. Pavlík, 57:31. Vincour Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (A), Trška, Šidlík, Gregorc, Mrázek, Hrabal – Olesz (C), Lev, Dej – Schleiss, O. Roman, Tybor – D. Květoň, Poletín, Szturc (A) – Kucsera, Š. Stránský, Kurovský – Guman. Hosté: Maxwell (J. Pavelka) – Linhart (A), Zámorský, Cibulskis, Nedomlel, Graňák (C), F. Pavlík, Štindl – M. Chalupa, Rákos (A), Smoleňák – R. Pavlík, Cingel, Vincour – Miškář, Kukumberg, Vopelka – J. Dvořák, Nedvídek, Paulovič. Rozhodčí Hodek, Pavlovič – Frodl, Hynek Stadion Ostravar aréna Návštěva 7 309 diváků

Plzeň - Třinec 1:2

Podrobnosti připravujeme...

Góly Domácí: 07:15. Kracík Hosté: 35:02. Werek, 54:22. Martin Růžička Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – Pulpán (A), Vráblík, Allen, Jones, Moravčík, L. Kaňák – Nedorost, Stach, Gulaš (C) – Pour, Kodýtek, Eberle – Kantner, Kracík, Indrák (A) – Kolda, Preisinger, D. Kindl. Hosté: Hrubec (Kantor) – Gernát, Roth, Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Matyáš – Svačina, Cienciala, Martin Růžička (A) – Dravecký (A), Marcinko (C), Hrňa – Werek, Polanský, Novotný – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Raška II. Rozhodčí Hribik, Kika – Jindra, Zíka Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 6876 diváků

Olomouc - Pardubice 3:2

Podrobnosti připravujeme...

Góly Domácí: 13:54. Irgl, 34:41. Ondrušek, 49:22. Švrček Hosté: 18:07. Poulíček, 26:25. Rolinek Sestavy Domácí: Lukáš (Mokrý) – Škůrek, Vyrůbalík (C), Dujsík, Švrček, L. Rutar, Ondrušek (A) – Jergl, J. Knotek (A), Ostřížek – Irgl, Strapáč, Burian – Skladaný, Nahodil, Laš – V. Tomeček, Kolouch, J. Káňa – Holec. Hosté: Klouček (Vlk) – Nedbal, Mikuš, Porseland, Děrvuk, Holland, Budík – P. Sýkora (A), Dušek, M. Kratochvíl – Hovorka, Marosz, Rolinek (C) – L. Horký, Poulíček (A), Machala – Matýs, Koffer, Pochobradský – J. Kloz. Rozhodčí Svoboda, Sýkora – Jelínek, Brejcha Stadion Zimní stadion Olomouc