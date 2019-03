Sparta buší na předkolo! Řeči Zlína a Olomouce nás naštvaly, řekl Smejkal | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Sparta - Litvínov: Smejkal potrestal chybu v rozehrávce hostů, 5:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

S Litvínovem to byl zápas o všechno. Co jste měli před utkáním v hlavách?

„Posledních pět šest kol jsme tušili, že si to s Litvínovem rozdáme o tu desítku. Kdo vyhraje, bude play off o hodně blíž. Hráli jsme skvěle, když takhle budeme pokračovat, můžeme dojít hodně daleko.“

Co podle vás duel rozhodlo?

„Rychle jsme vedli 3:0, mohli jsme pak přidat i čtvrtou branku. Bohužel jsme je ale nechali dvě brankami snížit. Hodně důležitý byl ale pak náš gól na 4:2. Oni se ale i pak pořád tlačili dopředu, nevzdávali to. Víc jim to bruslilo, byli klidnější na holi. My jsme trochu zmatkovali. Před třetí třetinou jsme si řekli, že to nezatáhneme a budeme hrát furt aktivně. Jsem rád, že jsme to urvali.“

Cítili jste velkou nervozitu? Prohra by vám cestu do předkola play off hodně zkomplikovala.

„Jsme mladý tým, ale všichni už máme něco dohráno. Navíc ještě přišel Hlína (pozn. Jaroslav Hlinka), který nám hodně pomohl na ledě i v kabině. Uklidnil to. Výhrou nám ale určitě spadl kámen ze srdce. Máme teď na Litvínov náskok pět bodů.“

K definitivní jistotě vám chybí jediný bod.

„Nebude řešit, kolik bodů potřebujeme. Budeme se snažit každý zápas vyhrát, abychom do play off šli s vítěznou náladou.“

Mohou vás těžké zápasy, jako byl ten s Litvínovem alespoň dobře připravit na play off?

„Samozřejmě, každý zápas v posledních týdnech jedeme na krev. Je dobře, že jsme si to vyzkoušeli. Do předkola nás to kvalitně připraví. Střelecky se nám i probudili někteří kluci, snad nám to vydrží.“

Navíc pět gólů jste v základní hrací době dali v sezoně jen jednou.

„Celou sezonu se nám nedaří dávat hodně branek, obvykle to je o gól, o dva. Jsem rád, že se nám před play off povedlo takhle skórovat.“

Cítíte, že byste mohli být pro ostatní nepříjemným soupeřem?

„Přečetli jsme si, že Zlín a Olomouc si nás v předkole přejí dostat. Zápasy s nimi jsme neodehráli úplně dobře. Teď jsme si ale opět dokázali, že když hrajeme dobře zezadu a proměníme šance, můžeme být těžký soupeř pro každého.“

Nenaštvaly vás takové řeči?

„Řekl bych, že naštvaly. Sami jsme byli zvyklí si říkat, koho my bychom chtěli a ne, že chce někdo dostat nás. Když na jednoho z nich narazíme, uvidíte, že s námi budou mít problémy.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:34. Klimek, 18:37. Forman, 22:12. Roberts Bukarts, 39:59. Černoch, 44:42. Smejkal Hosté: 25:50. J. Mikúš, 36:06. V. Hübl, 54:38. Petružálek Sestavy Domácí: Machovský (J. Sedláček) – Piskáček, T. Pavelka, Kalina, Blain, Tomáš Dvořák, Košťálek, T. Voráček – Jarůšek, Pech, Forman – Klimek, J. Hlinka, Roberts Bukarts – Smejkal, Sill, Černoch – Kudrna, Klíma, Rousek. Hosté: Janus (Petrásek) – Šesták, Trončinský, Ščotka, L. Doudera, Strejček, Graborenko – F. Lukeš, V. Hübl, Myšák – Válek, J. Mikúš, Kašpar – Jícha, M. Hanzl, Petružálek – Trávníček, M. Havelka, Jurčík – Gerhát. Rozhodčí Šír, Hejduk – Gebauer, Lederer Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 50 29 3 5 13 165:119 98 2. Třinec 50 29 3 3 15 149:112 96 3. Plzeň 50 25 7 6 12 175:110 95 4. Mountfield 50 25 6 5 14 144:119 92 5. Brno 50 22 7 5 16 141:127 85 6. Olomouc 50 23 3 7 17 121:130 82 7. Vítkovice 50 23 4 3 20 136:127 80 8. M. Boleslav 50 24 2 1 23 122:117 77 9. Zlín 50 21 3 5 21 139:140 74 10. Sparta 50 19 7 2 22 132:131 73 11. Litvínov 50 19 5 1 25 122:141 68 12. K. Vary 50 12 4 6 28 120:151 50 13. Chomutov 50 12 3 5 30 110:167 47 14. Pardubice 50 8 2 5 35 96:181 33

