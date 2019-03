Bývalý sudí Minář: V extralize někteří neumí pískat. Moje chvíle ještě přijde | iSport.cz

Když se nyní potkává s některými význačnými extraligovými hráči, dost často slýchává jejich povzdechy, že v Minářově éře bylo všem lépe. „To docela zahřeje,“ nepopírá muž s účtem 755 odpískaných duelů v extralize. V soutěži, která v posledních týdnech řeší zarážející počet hrubek a pochybení pruhovaných mužů.

Jak podrobně sledujete extraligu a výkony rozhodčích?

„V Německu jsem na internetu pořád, a pokud se vracím domů, jezdím na zápasy. Dívám se na kluky rozhodčí, jak si vedou. Mě nikdy nezajímal hokej z pohledu soupeření dvou týmů, nýbrž z pohledu vedení zápasu. Pozoruju, kdo kde píská, kolik má vyloučení, jaké jsou stížnosti. Dívám se na videa, hlídám si všechno. A pak se třeba stane i to, že se mi ozve obránce Petr Zámorský z Hradce, který dostal pokutu za nafilmovaný pád, a požádá mě, zda bych se nepodíval na záběry a doporučil mu, zda má význam odvolávat se, nebo ne. Takže v tom pořád nějakým způsobem jsem.“ (usmívá se)

Když jsme u toho, co jste Zámorskému poradil?

„Hned jsem ho s odvoláváním zabrzdil. Jeho reakce na souboj měla všechny znaky přihraného pádu. Já Petra znám dobře, netvrdím, že to udělal úmyslně, v tom okamžiku jen nechtěl dopadnout na led tak, aby hrozilo riziko zranění nohy. Což už samozřejmě nikdo neřeší. Takže pokutu zaplatil.“

Komise rozhodčích je s blížícím se play off pod sílícím tlakem, prohřešky arbitrů se množí. Bohužel nejde o prkotiny, ale o prokazatelné ovlivnění výsledku. Nervozita u klubů stoupá. Co tomu říkáte?

„Že vedení rozhodčích s tím jen těžko něco udělá, protože sudí jsou jenom lidi. Můj názor je, že někteří rozhodčí na extraligu nemají a neměli by ji pískat. Nedávno jsem byl tři týdny doma a měl dost prostoru vidět několik zápasů. A byl jsem zklamaný z toho, jak si někteří kluci vedou. Oni se tváří, že by už dávno měli pískat olympiády a světové šampionáty, a když pak vidíte, jakým způsobem zkazí naprosto jednoduchá utkání… To je špatně. Z normálních zápasů, kde nic nehrozí, jsou schopni udělat zbytečné drama a chaos. K tomu rozhodně nejsou vedeni Vláďou Šindlerem nebo lidmi z jeho komise. Je to vyloženě pochybení samotných rozhodčích.“