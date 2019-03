Spartu spasila legenda! Nečekal jsem, že tohle ještě zažiju, smál se Hlinka | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:08. J. Hlinka, 25:06. J. Hlinka, 41:02. Kudrna, 42:07. Blain, 59:59. Pech Hosté: 09:12. M. Kvapil, 42:50. Derner Sestavy Domácí: Machovský (J. Sedláček) – Kalina, Blain, Piskáček (C), T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Košťálek, T. Voráček – Jarůšek, Pech (A), Kudrna – Klimek, J. Hlinka, Roberts Bukarts – Smejkal, Sill, Černoch – Beran, Klíma, Rousek. Hosté: Will (Schwarz) – Derner, Kolmann, Šmíd (A), T. Hanousek, Ševc, Havlín – Birner, L. Hudáček, Ordoš – M. Kvapil, Filippi, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, Redenbach, Valský – Lakatoš. Rozhodčí Hejduk, Pražák – Frodl, Komárek. Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň) Návštěva 11 202 diváků

Jaké jsou ve vás po utkání pocity?

„Hlavně je to velká úleva. Nepostoupit do play off by nebylo vůbec dobré.“

Spartu jste spasil dvěma góly. Jde nějak popsat štěstí, jaké prožíváte?

„Spasitelem bych se asi nenzýval. První gól jsem dostal do prázdné brány. Hráli jsme výborně jako tým, to vítězství jsme si zasloužili. Nechci se bavit o svých gólech. Jsem rád, že jsem tomu pomohl, ale dneska jsem tam opravdu viděl tým. To je strašně důležité.“

Jaké bylo zase slyšet, jak po gólu tisíce fanoušků nadšeně vyvolává vaše jméno?

„Je to příjemné, to je jasné. Pro mě je hlavně super pocit, že jsem k tomu vítězství opravdu pomohl. Jsem rád, že tu nejsem jen do počtu, a že se s tou jmenovkou na zádech mezi klukama jen nemotám.“

Napadlo by vás ještě před několika měsíci, že se tohle stane?

„To určitě ne. Od Vánoc jsem byl smířený s tím, že pro mě kariéra končí. Pak jsem se ale dohodl s Vrchlabím, že jim pomůžu. Návrat do Sparty mě ale fakt nenapadl.“

Cítil jste před utkáním v kabině velkou nervozitu?

„Věděli jsme, že jde o všechno. Nějaká nervozita byla… Já osobně jsem nějak nervózní nebyl, snažil jsem se užít si ten zápas. Na druhou stranu je jasné, že jsem se tu dneska nechtěl loučit nějakou obrovskou blamáží, kterou by případná porážka mohla znamenat.“

Musel jste tým sám nějak uklidňovat?

„Dneska jsem v kabině hodně mluvit, to je fakt. Ale on tohle podle mě nikdo moc nevnímá. Byly to klasické řeči, jakože musíme hrát naplno a pak se uvidí.“

Sledovali jste během zápasu průběžné výsledky Zlína a Litvínova?

„Všiml jsem si toho akorát po druhé třetině, měli jsme to na televizi. Pak to i během zápasu svítilo na kostce. Deset minut do konce, když Vítkovice vedly o dost, to z nás spadlo.“

Právě Vítkovice budou vaším soupeřem v předkole. Co očekáváte?

„My bychom hlavně měli předvádět to, co jsme ukázali dneska. Čeká nás těžký soupeř, Vítkovice jsou výborné mužstvo. Moc o tom nemůžu mluvit, letos jsem proti nim nehrál, jen jsem je viděl jako divák. Jsou kompaktní mužstvo s dobrým brankářem. Nečeká nás vůbec nic snadného.“

Proti Tygrům jste rozhodně předvedli výkon, na němž se dá stavět. Cítíte to stejně?

„Určitě jo. Týmový výkon, šli jsme všichni do jednoho. Bylo to podpořeno výborným brankářem. Byl to play off výkon. Uvidíme, jestli to bude na Vítkovice stačit.“

Před 13 lety jste byl v podobné situaci, když jste se Spartou zachraňovali play off v posledním duelu se Slávií. Nakonec jste pak vyhráli titul. Vzpomněl jste si na to?

„Vzpomněl, vybavil jsem si to. Tehdy jsem byl ale daleko víc nervózní. Byl jsem mladší a daleko víc to na mě leželo, tým na mě víc spoléhal. Je fajn, že jsme to i dneska zvládli.“