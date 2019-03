SESTŘIHY: Sparta srazila Liberec 5:2 a jde do play off, Litvínov ztratil naději | iSport.cz

Předkolo play off (od 11. 3.)

Vítkovice - Sparta

Mladá Boleslav - Zlín

Čvrtfinále play off (od 18. 3.)

Plzeň - Olomouc

Mountfield HK - Kometa

Liberec - ???

Třinec - ???

Sparta - Liberec 5:2

Více než 11.000 diváků v O2 areně se první branky dočkalo v 10. minutě, kdy se v přesilové hře prosadil nejproduktivnější liberecký hráč Kvapil. Severočeši pak dominovali a Sparta se do hry dostávala jen v přesilovkách, i v nich ale jen ztěžka.

Brankář Machovský domácí několikrát podržel a při Hanouskově vyloučení se Spartě podařilo vyrovnat. Liberecká obrana nechala zcela volné Bukartse s Hlinkou a nejzkušenější hráč Sparty si připsal premiérovou trefu od únorového návratu do týmu.

Liberec byl mírně střelecky aktivnější, ale do vedení se dostali domácí. Při Birnerově vyloučení využil Lakatošovu ztrátu puku Hlinka a prostřelil Willa podruhé. Na ledě se následně začalo více jiskřit, velké šance ale chyběly. Jen domácí Klíma trefil tyč.

Na začátku třetí části v rozmezí 65 sekund překonali Willa Kudrna a Blain a zdálo se, že je o postupu Sparty do play off rozhodnuto. Ještě ve 43. minutě ale prostřelil Machovského obránce Derner a Severočeši se opět začali více tlačit do útoku.

Zdramatizovat duel mohli hosté v přesilových hrách pět na tři. Domácí i díky skvělému Machovskému se ale ubránili nejprve 35 sekund ve třech a poté celé dvě minuty. Snížit se Liberci nepovedlo ani při dlouhé power play, sekundu před koncem naopak hosté inkasovali ještě jednou.

Uwe Krupp (Sparta Praha): "Byl to speciální zápas, věděli jsme, že potřebujeme bodovat. Liberec je velmi dobrý tým, dobře bruslí, má excelentní přesilovky. Na začátku jsme byli svázaní, věděli jsme, v jaké jsme situaci. Také jsme ale věděli, že když se budeme 60 minut držet našeho plánu, můžeme uspět. Dali jsme góly v přesilovkách a získali jistotu, začali jsme hrát lépe. Celý zápas ale bylo vidět, jak je Liberec nebezpečný a že my musíme hrát dobře v obraně. I díky výbornému brankáři Machovskému jsme to zvládli."

Filip Pešán (Liberec): "Měli jsme výborný vstup do utkání, myslím si, že půlku zápasu jsme byli lepším týmem. Paradoxně jsme do půlky zápasu dvakrát inkasovali v oslabení, kterých jsme za celé utkání sehráli požehnaně. Sparta hrála jednoduchý hokej a my jsme hráli podobně. Zápas byl vyrovnaný, i když výsledek tomu neodpovídá. Jsem spokojený, že jsme zakončili základní část na prvním místě a myslím si, že to ukazuje sílu naší organizace."

SESTŘIH: Sparta - Liberec 5:2. Pražané zvládli klíčový duel a vydřeli tak postup do předkola 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:08. J. Hlinka, 25:06. J. Hlinka, 41:02. Kudrna, 42:07. Blain, 59:59. Pech Hosté: 09:12. M. Kvapil, 42:50. Derner Sestavy Domácí: Machovský (J. Sedláček) – Kalina, Blain, Piskáček (C), T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Košťálek, T. Voráček – Jarůšek, Pech (A), Kudrna – Klimek, J. Hlinka, Roberts Bukarts – Smejkal, Sill, Černoch – Beran, Klíma, Rousek. Hosté: Will (Schwarz) – Derner, Kolmann, Šmíd (A), T. Hanousek, Ševc, Havlín – Birner, L. Hudáček, Ordoš – M. Kvapil, Filippi, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, Redenbach, Valský – Lakatoš. Rozhodčí Hejduk, Pražák – Frodl, Komárek. Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň) Návštěva 11 202 diváků

Vítkovice - Litvínov 5:1

Litvínovu by už při dnešním vítězství Sparty nad Libercem nepomohly ani tři body, vzhledem k výraznému bodovému odstupu od třináctého Chomutova nemůže hrát ani baráž a má jistou účast v příští extraligové sezoně.

Vítkovice nastoupily bez zraněných Zdráhala, Výtiska a Schleisse a úvodní dvacetiminutovkou se spíše protrápily. Nebylo divu, když už v sedmé minutě se Doudera uvolnil mezi kruhy a překonal Bartošáka.

Domácím vázla souhra a do šancí se dostávali minimálně. Ambice na vyrovnání mohla mít v 11. minutě snad jen Tyborova dorážka po přečíslení, ale Janus byl na místě. Hosté mohli z vítkovického trápení vytěžit i víc, Hübl však ze slibné palebné pozice střílel vedle.

Vítkovice ve druhé části přece jen více rozpohybovaly svou hru a díky přesilovce se jim povedlo vyrovnat. Lev ve 25. minutě přihrál před branku Szturcovi, který puk pohotově umístil do sítě.

Domácím se po chvíli na necelou minutu naskytla i početní výhoda pět na tři, ale Litvínov se ubránil. Ještě na konci druhé části mohl skóre znovu strhnout na stanu hostů Jícha, Bartošák však jeho pokus kryl.

Jelikož Sparta už vedla nad Libercem, stávala se situace Litvínova bezvýchodnou. Zvlášť když se ve 42. minutě na modré čáře opřel do kotouče Šidlík a jeho projektil skončil pod horní tyčkou.

Severočeši útočili stále živelněji, což byla voda na vítkovický mlýn. Sóla Olesze a Deje ale pochytal Janus. Až do třetice to vyšlo Tyborovi, který v minutě ošálil Januse kličkou a poslal mu puk mezi betony. Litvínov v závěru ještě odvolal brankáře, ale Lev do prázdné branky zpečetil výsledek na 4:1.

Hosté už v závěru rezignovali, z čehož 44 sekund před koncem profitoval host z prvoligové Poruby Guman, který si najel na Poletínovu přihrávku a zaznamenal svůj první extraligový gól.

Jakub Petr (Vítkovice): "Minimálně v první třetině byl Litvínov lepším mužstvem. Nám se povedlo vyrovnat, pak byly stěžejní okamžiky přesilovky pět na tři, pět na čtyři, ale budu se opakovat, tyhle situace nám nejdou. Apelovali jsme na hráče, aby hru zjednodušili a ukázkou byl druhý gól. Jsme rádi, že jsme to zvládli a zamezili všemožným spekulacím, zvláště tady na Ostravsku. Jsem rád, jak k tomu hráči přistoupili. Teď se musíme připravit na předkolo play off. Cesta k úspěchu vždy vede přes těžké soupeře, pro diváky to bude atraktivní. Sparta se zvedá a je na nás trenérech, abychom tým připravili. Bude záležet na malých detailech."

Jiří Šlégr (Litvínov): "Přijeli jsme ještě zabojovat o tři body a naději. Dvě třetiny jsme hráli velice slušně, dokonce jsme vedli. Dostali jsme pak branku na 1:1 při přesilovce soupeře, z mého pohledu po individuální chybě obránce. Konečný výsledek vypadá dramaticky, ale snažili jsme se to pak zvrátit, odvolali jsme brankáře, riskovali jsme, bohužel se nepovedlo. Nedostali jsme se do play off a hodně nás to mrzí."

SESTŘIH: Vítkovice - Litvínov 5:1. Domácí zametli s nadějemi Vervy a připsali si jasnou výhru 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:30. Szturc, 41:50. Šidlík, 53:34. Tybor, 57:51. Lev, 59:16. Guman Hosté: 06:08. L. Doudera Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Šidlík, D. Krenželok, Gregorc, Černý, Mrázek, Trška – Olesz (C), Lev (A), Dej – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Szturc (A), T. Jáchym, Poletín – Kucsera, Š. Stránský, Kurovský – Guman. Hosté: Janus (Petrásek) – Šesták, Trončinský, Ščotka, L. Doudera, Strejček, Graborenko, Březák – F. Lukeš, V. Hübl (A), Myšák – Helt, Válek, Kašpar – Jícha, M. Hanzl, Petružálek (A) – Trávníček (C), M. Havelka, Jurčík. Rozhodčí Hodek, Kubičík – Bryška, Lhotský Stadion Ostravar aréna Návštěva 4 509 diváků

Plzeň - Karlovy Vary 2:1

Po opatrném úvodu zahrozili v šesté minutě hosté, Kohoutův pokus z mezikruží ale stačil gólman Frodl vyrazit. Domácí otevřeli skóre v 10. minutě, po Kaňákově šikovné přihrávce od zadního mantinelu se dlouhou forhendovou kličkou prosadil Kodýtek.

Za chvíli se do dobré střelecké pozice protáhl Stach, zakončil však mimo. Hráči Energie spoléhali na rychlé brejky. Individuálním průnikem zahrozil Rachůnek a v závěru třetiny zlikvidoval Frodl Beránkovu střelu z přečíslení dvou na jednoho.

Pouhých 37 vteřin po zahájení prostřední části po závaru v útočném pásmu a přesné přihrávce Grígera vyrovnal na 1:1 Rachůnek. Ospalý nástup Indiánů po přestávce ukončila až Gulašova jubilejní třicátá trefa v sezoně, když ve 24. minutě tečoval Kovářovo nahození. Vzápětí po spolupráci s Nedorostem zblízka neuspěl Kracík a po polovině utkání z ojedinělé akce napálil na druhé straně levou tyč z otočky Beránek.

Otěže utkání drželi střelecky aktivnější a lépe kombinující domácí. Gólovou šanci Stacha ale stačil vleže zlikvidovat gólman Novotný. Indiáni se neprosadili ani během přesilové hry při vyloučení Skuhravého, hrajícího 900. zápas v tuzemské nejvyšší soutěži, a ve 36. minutě po další chytré přihrávce Kováře nepřekonal Novotného do odkryté branky mířící Gulaš.

Také v závěrečné dvacetiminutovce pokračovala převaha domácích. Po vybídnutí Kracíka zpoza branky ale Indrák tváří v tvář Novotnému neskóroval a jednička Energie držela své spoluhráče na dostřel i nadále.

Naopak v 52. minutě musel Frodl vytěsnit mimo pokus Vlacha z levé strany. Hosté ve snaze vyrovnat otevřeli hru. Toho nevyužil Kindl při pokaženém přečíslení tří na jednoho a Gulašův únik ve vlastním oslabení překazil Novotný. Karlovarští nakonec porážku neodvrátili ani při krátké power play.

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Viděli jsme pěkné utkání, ve kterém jsme byli o kousek aktivnějším týmem. Nepřidali jsme rozdílový gól a pořád existovalo nebezpečí nějakého inkasovaného gólu. Nakonec jsme zvítězili těsným rozdílem. Ale naposledy jsme doma dvakrát prohráli, takže důležitý moment pro psychiku. Zápas by vypadal jinak, kdybychom odskočili na rozdíl dvou gólů, takhle byl výsledek až do konce na vážkách. Olomouc není pro nás úplně ideální soupeř. Dlouhodobě s nimi máme problém. Je to urputný pracovitý soupeř, čeká nás plno soubojů. Nehrají žádný extra pohledný hokej a to nám nevyhovuje. Je trochu naše chyba, že nehrajeme proti týmu z předkola, který by byl více unavený. Jsme asi favorité. Stylem hry to ale není náš oblíbený tým. Je na nás, jak si s tím dokážeme poradit. Zápasy s nimi jsou jako přes kopírák. Hráči vědí, co je čeká. Je to nepříjemný soupeř pro každého."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Bylo to velmi kvalitní ofenzivní utkání. Nám se dařilo plnit plán, s kterým jsme přijeli. Chtěli jsme čelit velké ofenzivní síle a dokázali jsme se vyvarovat větších šancí. Udělali jsme pak individuální chybu, která byla potrestána, ale pak jsme se dokázali vrátit do hry. Náš výkon dnes nebyl vůbec špatný a rvali jsme se o body do poslední chvíle. Pozitivem je návrat a výkon brankáře Novotného. Byli jsme domácím důstojným soupeřem."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:06. Kodýtek, 23:44. Gulaš Hosté: 20:37. T. Rachůnek Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – Pulpán, Jones, Moravčík, L. Kaňák, Vráblík – Preisinger, Pour, Jan Kovář (A) – Gulaš (C), Nedorost, Kracík – Indrák (A), Kolda, Kodýtek – Eberle, Kantner, Stach – D. Kindl. Hosté: F. Novotný (Bednář) – Plutnar, Šenkeřík, Eminger, Kozák, Sičák (A), M. Rohan, Šafář – T. Rachůnek, Gríger, O. Beránek – J. Černý, R. Vlach, T. Mikúš – Balán (A), Skuhravý (C), Gorčík – Stloukal, Kverka, Kohout. Rozhodčí Hradil, Jeřábek – Rampír, Špůr Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 7337 diváků

Pardubice - Mountfield HK 4:2

Prestižní souboj rivalů přinesl řadu premiér. Pardubičtí útočníci Matouš Kratochvil a Ondřej Matýs vstřelili své první branky v extralize, hradečtí junioři Vojtěch Síla a Miroslav Kukla si připsali vůbec první start v nejvyšší soutěži.

Mountfield se musel obejít bez opor Smoleňáka, Koukala, Vincoura či Zámorského, přesto začal lépe, ale Rákos ve velké šanci trefil jen tyč. Hráči Dynama naopak proměnili všechno, na co sáhli. V sedmé minutě se po šťastném odrazu trefil Kratochvil a za 74 vteřin po Machalově sprintu zvýšil Horký. Povedenou pasáž Dynama dokonal v 11. minutě po dalším přečíslení třetí brankou Matýs.

Hradec si sice držel střeleckou převahu, ale na výborného Kloučka vyzrál až v 16. minutě, kdy se dělovkou od modré čáry trefil Filip Pavlík. Další šance si hostující tým schoval až do druhé třetiny, kdy při krátké přesilovce pět na tři neuspěl Paulovič a poté už ve výhodě jednoho muže vychytal Pavlíka s jistou dávkou štěstí Klouček.

Dynamo dostalo k dispozici dokonce dvouminutovou přesilovku pět na tři. Trenéři si vybrali oddechový čas, ale Pardubice se trápily, pořádně ani nevystřelily na bránu, zato nasbíraly čtyři prohřešky, které je připravily o útočné pásmo. Zejména závěr druhé části rozkouskovaly drobné šarvátky a častá vyloučení.

Početní výhody hrály důležitou roli ve třetí třetině. Při té hradecké totiž Rákos v dobré šanci trefil jen Kloučkovu masku, naopak Dynamo ve 49. minutě při vlastní přesilovce zvýšilo na 4:1, když Mikuš trefil horní tyč a kotouč do branky dorazil Hovorka. Domácí tým poté ještě promarnil přesilovku pět na tři.

Mountfield dostal velkou šanci na zdramatizování utkání necelých pět minut před koncem třetí třetiny, kdy Cardwell zahodil rukavice při bitce s Rákosem a vyfasoval trest na pět minut a do konce zápasu. Hradec vylepšil přesilovku odvoláním brankáře a 111 vteřin před sirénou snížil Cingel. Další gól už ale hosté nestihli.

Ladislav Lubina (Pardubice): "Jsem rád, že jsme utkání zvládli a vyhráli. Ne kvůli třem bodům, ale protože to vítězství potřebujeme sami pro sebe. Chtěl bych poděkovat divákům, že na poslední derby přišli, a chtěl bych je poprosit, aby nás chodili podporovat ve stejném počtu i nadále, protože to budeme potřebovat."

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Měli jsme sympatický vstup do zápasu, ale bohužel jsem ho nevyjádřili brankami. Naopak Pardubice při našem krátkém výpadku vstřelily tři góly. Je škoda, že jsme ve druhé třetině nevyužili přesilovku pět na tři, celkově jsme měli hodně početních výhod, ale nenaložili jsme s nimi dobře. Možná i kvůli tomu, že jsme byli v okleštěné sestavě. Musím ale říct, že mladíci odehráli dobrý zápas. Chybějící hráči léčí drobná zranění a nechtěli jsme před play off nic riskovat."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:03. M. Kratochvil, 07:17. L. Horký, 10:05. Matýs, 48:39. Hovorka Hosté: 15:31. F. Pavlík, 58:09. Cingel Sestavy Domácí: Klouček (Vlk) – Eklund, Cardwell, Mikuš, Porseland, Budík, J. Zdráhal, Děrvuk – M. Kratochvil, Ihnačák, P. Sýkora (A) – Perret, Rolinek (C), Hovorka – Machala, Poulíček (A), L. Horký – Dušek, J. Kloz, Matýs. Hosté: J. Pavelka (Maxwell) – Linhart (A), Štindl, Cibulskis, Nedomlel, Graňák (C), F. Pavlík, Kukla – Sklenář, Rákos (A), J. Dvořák – R. Pavlík, Cingel, Paulovič – Miškář, Nedvídek, Poppel – Síla, Kukumberg, Vopelka. Rozhodčí Svoboda, Šír – Gebauer, Lederer Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 9329 diváků

Mladá Boleslav - Třinec 4:0

Třinec, který měl ještě naději na zisk třetího Prezidentského poháru v klubové historii pro nejlepší tým základní části, skončil po základní části s 99 body na druhé místě a čtvrtfinále play off pro něj začne ve středu 20. března před domácím fanoušky proti jednomu z úspěšných celků z předkola. Naopak Středočeši načnou předkolo vyřazovacích bojů na domácím ledě už v pondělí 11. března.

To nejzajímavější v první třetině se odehrálo v její úvodní minutě. Třinecký Růžička nastřelil tyčku a vzápětí rozjel Bruslařský klub protiútok. Klepiš, který se vrátil do sestavy po třech zápasech, přihrál puk Skalickému, který si s ním nabruslil až do levého kruhu a zadovkou ho přenechal Vondrkovi. Nejproduktivnější hráč domácích přesnou ranou k tyči překonal gólmana Hrubce po 37 sekundách hry.

Oceláři vyslali v úvodním dějství na brankáře Krošelje deset pokusů, vyloženou šanci si ale nevytvořili. Mladá Boleslav v závěru první části vystupňovala tlak a Hrubce zaměstnala několika střelami. Největší příležitost měl v 17. minutě útočník Látal, který se před třineckou brankou ocitl zcela sám, jenže s jeho bekhendem si Hrubec poradil.

Druhou branku přidali domácí v 27. minutě, kdy střelu beka Němečka od modré tečoval u tyčky Klepiš. Třinec se nadále nedokázal dostat do vážnější akci. V polovině duelu si zahrál jedinou početní výhodu v zápase, ale sám v ní inkasoval. Útočník Žejdl posunul ve středním pásmu puk na Vondrku, který zamíchal kotoučem a forhendem vyzrál na Hrubce podruhé.

Šestatřicetiletý rodák z Českých Budějovic asistoval i u předchozí trefy. Hrubec přenechal místo Kantorovi. Poté domácí dvakrát po sobě hráli přesilovku, ale bez gólového efektu. Až v samém závěru měl Krošelj práci, ale s pokusy Třince si poradil.

Do poslední dvacetiminutovky vstoupili Oceláři aktivněji, ale Krošelj nemusel výrazněji zasahovat. A tak v 51. minutě při hře o jednoho muže navíc udeřila Mladá Boleslav. Musil nabil Pláňkovi na ránu z první od modré a ten dělovkou propálil Kantora. Bruslaři zužitkovali přesilovku po pouhých osmi vteřinách. Středočeši porazili Třinec podruhé za sebou a Krošelj vychytal pátou nulu v sezoně.

Pavel Patera (trenér Mladé Boleslavi): "První minuta určila ráz zápasu. Kdyby se Třinec dostal do vedení, byl by to asi úplně jiný zápas. Naopak jsme se dostali do vedení my a byli jsme na koni. První třetina byla vyrovnaná až do konce. V druhé třetině, když jsme dali dva góly, tak si myslím, že od té doby jsme už byli lepší. Už poněkolikáté nás výborně podržel gólman a pohlídali jsme si to."

Marek Zadina (Třinec): "Dneska jsme neodehráli moc dobrý zápas. Ráz zápasu určila první minuta. Martin Růžička trefil tyčku a Boleslav z protiútoku dala gól. Hrála opravdu dobře, výborně bruslila, moc nás do ničeho nepustila. V osobních soubojích byla silnější než my. Do nějakých vyložených šancí jsme se nedostávali. Když jsme se dostali, tak je podržel gólman. Klukům bych chtěl poděkovat za základní část. Odvedli výbornou práci, teď měsíc a půl hráli skvěle a skončili druzí po základní části."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:37. Vondrka, 26:06. Klepiš, 30:40. Vondrka, 50:32. Pláněk Hosté: Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Bernad, Pláněk (A), Němeček, Kurka, Kotvan, Kovačevič, Dlapa – Skalický, Klepiš (A), Vondrka (C) – Pabiška, Žejdl, Šťastný – R. Zohorna, P. Musil, Látal – Flynn, T. Knotek, P. Kousal. Hosté: Hrubec (31. Kantor) – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Husák, Matyáš, M. Adámek – Svačina, P. Vrána, Martin Růžička (A) – Dravecký (A), Marcinko (C), Hrňa – Werek, Polanský, Novotný – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík. Rozhodčí Hribik, Kika – Kajínek, Zavřel Stadion ŠKOENERGO aréna Návštěva 2 788 diváků

Zlín - Kometa 3:1

Berani v předkole vyzvou Mladou Boleslav, série začne v pondělí na ledě Středočechů. Úřadující šampiony čeká ve čtvrtfinále Hradec Králové.

Na stadionech na Spartě a ve Vítkovicích, kde byli v akci konkurenti v boji o desítku, se ještě nezačalo hrát a Berani už prohrávali. Již po 18 vteřinách totiž otevřel skóre Holík. Domácí ale dokázali velmi rychle zareagovat, za minutu a devět sekund pohotově dorazil Dufkovu střelu Sedláček.

Následně Kometa svého soupeře značně přehrávala, jednu z obrovských možností měl například Hruška. Jeho pokus už překonal i gólmana Kašíka, kotouč však pouze proskákal brankovištěm a za čárou neskončil.

Od druhé třetiny se obraz hry naprosto změnil. Zlínští srovnali hru, za gólem se však nikterak nehnali. Bylo znát, že remízový stav jim stačí a dává stoprocentní jistotu účasti ve vyřazovacích bojích bez ohledu na výsledek Litvínova.

Naopak při oslabení měli možnost Brňané, když Kašík vyjel za vyhozeným pukem, jenže dříve byl u něj Orsava, který ale v koncovce trefil pouze tyčku prázdné branky.

Ve třetí části už si Zlín definitivně pojistil předkolo play off bez ohledu na ostatní zápasy. Nejprve využil přesilovou hru v 50. minutě Kubiš, na něhož navázal v začínající 56. minutě přesnou střelou Honejsek a potvrdil úspěch Beranů.

Martin Hamrlík (Zlín): "Vyrovnaný zápas, kdy se za stavu 1:1 čekalo na to, kdo dá gól. My jsme byli šťastnější, za podpory diváků jsme to dotáhli do vítězného konce. Jsme v předkole, to je sám o sobě úspěch. Jen se tedy musíme dát dohromady, sil ubývá, navíc máme zraněné. Zápas jsme dnes dohrávali na pět beků. Žižka do předkola určitě nezasáhne, u Řezníčka a Fryšary vůbec nevíme. Vypadl Přerov, tam máme hráče, které si můžeme stáhnout. S Mladou Boleslaví máme v sezoně dobrou bilanci, věříme si."

Kamil Pokorný (Brno): "Utkání začalo zostra, dali jsme rychlou branku, na kterou ale soupeř dokázal hned zareagovat. Bylo to vyrovnané, šlo o to, kdo udělá chybu, popřípadě kdo využije přesilovku. Tu jsme Zlínu nabídli a on ji využil. Gratuluji domácím k postupu do předkola, nás čeká ve čtvrtfinále Hradec. Těšíme se na play off, soupeře si nevybíráte. Máme prostor na odpočinek a trénink, jak tomu bylo i předchozí dva roky. Budeme věřit naší hře, našim hráčům. Sice jsme s nimi v základní části čtyřikrát prohráli, ale play off je nová soutěž, není to klišé. Chceme postoupit."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:28. P. Sedláček, 49:36. Kubiš, 55:04. Honejsek Hosté: 00:18. P. Holík Sestavy Domácí: Kašík (Štůrala) – Freibergs, Nosek (A), Valenta, Ferenc, Padrnos, Gazda, Hamrlík – Kubiš (C), Fořt (A), J. Ondráček – Herman, Honejsek, Šlahař – Dufek, P. Sedláček, Okál – E. Kulda, Popelka, L. Krejčík. Hosté: Čiliak (Vejmelka) – Baranka, O. Němec (A), Gulaši, Z. Michálek, Štencel, Bartejs, D. Mikyska – Zaťovič (A), P. Holík, P. Kratochvíl – Plášek ml., Hruška, Orsava – Dočekal, L. Čermák (C), Vondráček – Mallet, Kusko, Köhler. Rozhodčí Mrkva, Pešina – Jindra, Zíka Stadion Zimní stadion Luďka Čajky Návštěva 7000 (vyprodáno) diváků

Chomutov - Olomouc 5:3

Právě syn chomutovského kouče převzal před úvodním buly památeční dres za 600 odehraných utkání v extralize, čehož dosáhl minulé kolo v Třinci. Olomoučtí v oslabené sestavě zahrozili jako první, ale Laše vychytal gólman Peters. Na druhé straně odpověděl Klhůfek, ale Konrád se nenechal zahanbit.

Domácí pak přečkali bez úhony první oslabení, ale při Škůrkově pokusu měli notnou dávku štěstí. Růžička po návratu z trestné lavice zaměstnal Konráda. Ve chvíli, kdy se úvodní třetina zlomila do své druhé poloviny, dostal na okamžik prostor před Petersem Káňa a otevřel skóre. V 15. minutě mohl vyrovnat Vantuch, jenže nezakončil přesně.

Druhá část byla klíčová pro vývoj celého zápasu. Ve 23. minutě vyrovnal Jank. Dokonat obrat mohl Kovář, jenže Konrád hosty podržel. Severočechy pak zachránila branková konstrukce a pak přišly chvíle domácího útočníka Růžičky. V čase 34:45 poslal domácí do vedení a přesně o 100 vteřin později zvýšil už na 3:1. Hanáky vrátil do hry ve svém třetím extraligovém startu teprve devatenáctiletý útočník Matiaško.

Stav 3:2 vydržel až do druhé poloviny třetího dějství, kdy se dvakrát krátce po sobě přihlásil o slovo Knot a využil početní výhody Pirátů. Na jejich výhře už pak nemohl nic změnit ani Holcův gól z 57. minuty.

Jan Šťastný (Chomutov): "V první třetině nám chyběly drajv a energie, proto jsme ji prohráli. O přestávce jsme se snažili hráče nabudit, což si myslím, že bylo vidět. Jeden z klíčů k zápasu bylo přeřazení Pavla Klhůfka k Vláďovi Růžičkovi, kterému připravil dva rozdílové góly. Také jsme si pomohli dvěma využitými přesilovkami, což byl druhý klíčový okamžik utkání. Právě tyhle dva góly mužstvo uklidnily a zápas jsme dohráli, jak jsme si představovali. Jsme rádi, že jsme stáhli bodové manko na Vary. A teď se budeme připravovat na nejdůležitější část sezony."

Jan Tomajko (Olomouc): "Viděli jsme vyrovnané utkání, ve kterém jsme se dostali do vedení, ale Chomutov nám ve druhé třetině odskočil. Snížili jsme, jenže v oslabení jsme neproměnili dvě obrovské šance a ještě tu samou přesilovku domácí využili ve čtvrtý gól. Můžu Chomutovu jen pogratulovat k vítězství, my jsme bohužel nebyli produktivní."

SESTŘIHY: Chomutov - Olomouc 5:3. Předposlední Piráti ukončili sérii čtyř porážek 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:41. Jank, 34:45. V. Růžička, 36:25. V. Růžička, 51:33. Knot, 55:47. Knot Hosté: 10:08. J. Káňa, 37:06. Matiaško, 56:37. Holec Sestavy Domácí: Peters (Stezka) – Flemming, Jank, Knot, L. Kovář, Blaha, Dietz, Valach – T. Svoboda, V. Růžička (A), Tomica (C) – Duda, Raška I, Sklenář – Klhůfek, Chlouba, Chrpa – J. Stránský, Vantuch, A. Dlouhý. Hosté: Konrád (Mokrý) – L. Rutar, Vyrůbalík (C), Dujsík, Švrček, Škůrek, Hlaváč, A. Rutar – Mráz, Kolouch, J. Káňa – V. Tomeček, Strapáč, Burian (A) – Holec, Skladaný, Laš – Podlaha, Handl, Matiaško. Rozhodčí Horák, Obadal – Ondráček, Ganger Stadion ROCKNET ARÉNA Návštěva 3 142 diváků