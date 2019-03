Expert Koreis o extralize: Co je špatně ve Spartě? Pardubice spadnou | iSport.cz

Sparta se základní částí protrápila. I když se v úvodu sezony chvilku vyhřívala na čele tabulky, o postup do předkola play off bojovala až do posledního kola. Zvládla ho. Koreis, který v pražském klubu působil v letech 2008-11, však zůstává skeptický. „Když vidím herní projev, tak si myslím, že play off pro ni nebude mít dlouhého trvání.“

Jak jste viděl výkony a výsledky Sparty?

„Mě Sparta zklamala, asi stejně jako všechny. Všichni se snaží analyzovat, co je tam špatně, co se děje. Myslím si, že hodně věcí je špatně ze strany trenéra Kruppa. Když se podíváme na ice time hráčů, tak třeba Zach Sill, který má být vyloženě defenzivní útočník, má stejný čas na ledě jako ofenzivní hráči. Rozdíly jsou úplně minimální. Co jsem se díval někdy před měsícem na statistiky, tak všichni útočníci Sparty měli zhoršenou produktivitu oproti minulé sezoně. Je to zajímavé a o něčem to svědčí. Těžko se to může svádět, že každý hráč má horší sezonu, to může mít jeden nebo dva hráči. Jediný, kdo se zlepšoval, byl Petr Vrána, ale toho odlifrovali do Třince. Všichni se zhoršují, takže něco musí být špatně.“

Čím to je?

„Mně přijde, že Spartě nesedí herní systém. Uwe Krupp chce, aby hráči od červené čáry puky nahazovali, to mám zjištěné od několika zdrojů nezávislých na sobě. Hráčům tohle vůbec nesedí. To mi přijde jako základní věc, kterou nastavil Uwe Krupp a která na Spartě nefunguje.“

Čekal jste před sezonou takové trápení?

„Když jsem Uweho Kruppa viděl, jak vystupuje na veřejnosti, tak jsem byl úplně nadšenej, protože přesně tohle české hokejové prostředí potřebovalo. Je to trenér, který umí vystupovat k médiím, nenatírá své hráče v novinách. Z jeho vystupování by se tady všichni mohli učit. Z Německa ho předcházela výborná pověst, takže jsem si myslel, že to dokáže přenést i do Sparty, ale z nějakého důvodu se to nepodařilo. Teď je otázka nakolik on měl slovo ve skladbě mužstva. Má nějakou filozofii, kterou chce hrát, a je možné, že mužstvo není podle jeho představ. Sparta postoupila do předkola, ale když vidím herní projev, tak si myslím, že play off pro ni nebude mít dlouhého trvání. Když zvládne předkolo, tak půjde na Liberec. I když ho naposledy porazila, tak v souboji na víc zápasů Liberec Spartu jasně přehraje.“

Co jste říkal na lednový rozhovor sportovního manažera Sparty Michala Broše pro deník Sport, kde vlastní hráče vůbec nešetřil?

„Podle mě to bylo největší fiasko sezony. Říkám to nerad, protože s Michalem Brošem jsem kamarád, vedle něj v lajně jsem zažil jednu z nejlepších sezon v kariéře, ale z jeho strany byl tohle obrovský přešlap. Den předtím jsem se doslechl, že si s Lukášem Pechem ústně odsouhlasili novou smlouvu. A druhý den ráno ho natřel v novinách před celou republikou… Nemohlo to přinést nic dobrého.