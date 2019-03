Čepice na led! Žejdl rozpumpoval show: Přítelkyně mě dobře připravila | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Mladá Boleslav - Zlín 3:1. Všechny branky domácích vstřelil útočník Lukáš Žejdl VŠECHNA VIDEA ZDE

Vyspal jste se dobře?

„Po měsíci z dovolené mi přijela přítelkyně, tak to bylo večer o něco lepší. Dá se říct, že mě na zápas dobře připravila.“ (usměje se)

Jaký je to pocit?

(usměje se) „Je to můj první hattrick v chlapech, tak je to krásný pocit, takový malý sen. Musím poděkovat spoluhráčům, připravili mi to. Dnešní zápas ale musíme hodit za hlavu a připravit se na druhý zápas.“

Lepší načasování na gólovou erupci jste si asi nemohl přát.

„Mně to docela padalo i v sezoně. Jak jsem začal hrát se Šťávou (Davidem Šťastným) a Pábou (Lukášem Pabiškou), tak mi tam padlo pár gólů, trošku jsem se chytnul. Dneska jsem měl i trochu štěstí u druhého gólu, ale to k tomu prostě patří. Je to teď taková vlna, ale série jde dál, je před námi další zápas. Tohle už musíme hodit za hlavu.“

Druhý gól jste dal zpoza branky. Střílel jste, nebo to byla přihrávka?

„Nestřílel jsem. Chtěl jsem to dát křížem na Klépu, protože tam kolikrát sjíždí.“ (směje se)

Zbylé dvě branky vám skvěle připravili spoluhráči. Je to tak?

„Pomohl nám první gól, dostali jsme psychickou výhodu nad zápasem. Pácovi (Dominiku Pacovskému) jsem před zápasem říkal, že tohle uděláme a ono to vyšlo. A u třetího gólu šlo celé založení z obranného pásma. Šťáva to dával na Zohyho (Radima Zohornu), já si zařval, on měl oči vzadu. Pak už to bylo lehké.“

Nevystřílel jste se?

„Doufám, že ne.“ (usměje se)

Zlín jste jasně přehráli. Nečekali jste trochu větší boj?

„Každý čekal na šanci. Kdo vstřelí první gól, bude trošku na koni a bude mít psychickou výhodu. Naštěstí jsme to byli my a můžu říct, že jsme si to potom i trošku pohlídali.“

S čím jste do zápasu chtěli jít?

„Čekali jsme přesně to, co jsme viděli. Takový urputný boj o každý kus ledu. Pomohly nám přesilovky, i když potom se nám v nich nedařilo. Zítra očekávám úplně stejný zápas, může rozhodnout jedna chyba.“

Pomohl fakt, že jste Zlín v závěru základní části celkem pohodlně porazili?

„Každý zápas je jiný. Dneska hráli trochu více otevřeněji, než jsem čekal. Myslím, že ve druhém zápase to možná trochu víc zatáhnou.“

Místo virózou skoleného Michala Vondrky naskočil v prvním útoku Dominik Pacovský, který vám nahrál na dva góly. Jak jste viděl jeho výkon?

„Zastoupil ho hlavně na přesilovkách. Hráli jsme s Pácou přesilovky v přípravě a na začátku sezony. Úplně jsem se na to těšil, protože jsme z toho dávali góly a teď se to znovu podařilo.“