Růžička po 25 letech v baráži: Odchod nechystám, ale příště musíme nahoru | iSport.cz

O tom, co Piráty čeká, mluví Vladimír Růžička s chladnou hlavou. „Beru to jako realitu. Měli jsme to během sezony ve vlastních rukách, ale nezvládli jsme to. Takže teď musíme bojovat!“ tvrdí 55letý trenér, jenž před 25 lety zažil baráž jako hráč. Úspěšně. Se Slavií postoupili v roce 1994 mezi elitu.

Vybavujete si to živě?

„Postupovali jsme nahoru, byl to parádní pocit. Ale teď mi ty vzpomínky nejsou nic platné.“



Tehdy jste poslali do nižší ligy oba extraligové účastníky…

„Jo jo, jestli si správně vybavuju, byl to Hradec Králové a Jindřichův Hradec. A postoupili jsme oba z první ligy. My se Slavií a Vsetín.“



Tentokrát byste tenhle scénář určitě nechtěl.

„Mě zajímá jediné. Pro Chomutov udržet extraligu, takže abychom v baráži byli na prvním nebo druhém místě. Všechno ostatní je mi jedno. Budeme na to mít dvanáct zápasů. Měsíc pravdy. V nich se všechno rozhodne.“



V roli konzultanta jste zažil baráž v Chomutově už v sezoně 2014/15, kdy Piráti postoupili z první ligy mezi elitu. To jste sice nestál ještě na střídačce, ale dají se z toho použít nějaké poznatky?

„Už je to pět let, situace se změnila. Od té doby jsme měli dva úspěšné roky, dva špatné. Ale co bylo, to bylo. Musíme žít realitou. A máme jediný úkol. Extraligu zachránit.“



Býval jste zvyklý s týmy bojovat o titul, teď hrajete o přežití. Jak vám to zní?

„Je to realita. Od začátku sezony jsme byli dole. Hráli jsme pětkrát s Karlovými Vary a čtyřikrát jsme s nimi prohráli. Takže jsme do toho zahučeli zaslouženě. Jestli je porazíme jednou, tak je nemůžeme dostat pod sebe.