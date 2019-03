Noční můra Tomáše Rolinka je zpátky: Po dvou letech zase baráž | iSport.cz

Je černá můra zpátky?

„Je. Po dvou letech je tady zase baráž. Tenkrát byla strašně těžká a bude opět strašně těžká. Ale co bylo před dvěma lety, je pryč. My musíme udržet extraligu teď.“

Vzpomínám, co jste ale dva roky zpátky říkal, že máte svůj věk a něco takového, jako je baráž, už nechcete nikdy zažít. Vzpomínáte?

„Zrovna mi to připomínala manželka asi dva týdny zpátky. Bavili jsme se o všem do hloubky, říkala mi, že jsem jí tvrdil, jak si tím už nikdy nechci projít. A je to tady znovu. Zkrátka se nedá nic dělat, musíme to zase urvat.“

Hlavu už opustily myšlenky, proč jste v baráži podruhé za tři roky a koncentrujete se jen na boj?

„V sezoně určitě byly momenty, kdy řešíte a spekulujete proč, co se zase stalo. Teď ale určitě ne. Snažím se myslet hlavně pozitivně, abychom do baráže dobře vstoupili, udělali body.“

Liší se nějak situace, ve které jste byli na jaře 2017 a teď?

„Je jiný tým, jiná nálada. Ale pořád je to o těch dvanácti zápasech. Pamatuju si, že jsme do baráže tehdy vstoupili špatně, prohráli první zápas.“

Prohráli jste třikrát z prvních čtyř utkání...

„Co bylo, bylo. Teď jsou tady zase jiní soupeři, hráči. Nechci se vracet zpátky.“

Stejně ale jedno srovnání zkusme. Mně přijde, že tehdy s novým majitelem, novým vedením a řečmi o práci svítila Pardubicím naděje. Zdálo se, že když uspějete, klub se nastartuje. Tohle období mi přijde víc ponuré, naděje vidět není.

„Tak tedy poslední věc, kdy se díváme zpátky. (usměje se) Tenkrát byla nálada jiná, vyhráli jsme i víc zápasů, takže tam taková propast nebyla. Ale fakt pojďme už k téhle baráži.“

Dobrá, proč by ji tedy Pardubice měly urvat, proč jsou lepší než minimálně dva týmy kolem vás?

„Pořád si myslím, že by tam měl být rozdíl mezi první ligou a extraligou. Bude ale rozhodovat aktuální forma.“

Jenže podle play out se nedá mluvit o tom, že byste ji měli...

„Nevynikali jsme tam, to je fakt. Ale rozdíl mezi soutěžemi je, máme kvalitní hráče, jen to potřebujeme prodat v zápasech.“

Kladno a České Budějovice jste už studovali?

„Připravujeme se teď na prvního soupeře, kterým jsou Budějovice. Sledujete videa, jejich hru, myslíte si, že cvičíte něco, co může na jejich hru fungovat. Tohle přesně děláme.“

Je pro vás problém, že Kladno má v akci zkušené lídry Tomáše Plekance s Jaromírem Jágrem? Zdraví jim slouží, v play off s nimi tým hraje skvěle.

„Žijeme prvním zápasem. Nemůžeme se dívat na Kladno a na Chomutov. Až po Budějovicích budeme myslet na druhého soupeře.“

Říká se, že extraligové týmy mají trochu výhodu, protože jdou do baráže relativně svěží, zatímco parta z první ligy tam přiletí po play off. Jenže oba vaši soupeři zvládli série rychle, týden odpočívali. Maže se tenhle extraligový bonus?

„No, s baráží už zkušenost mám. (usměje se) A žádná výhoda, jestli jste odpočinutí, nebo hrajete déle, tam není. Všechno se prvním zápasem maže, vůbec nehraje roli, jestli jste bojovali v semifinále první ligy, nebo hráli zápasy o nic v play out, když to tak řeknu. Nezáleží na tom.“

Vy a Petr Sýkora jste v té poslední baráži podali jeden z těch životních výkonů, drželi jste tým v extralize. Jste o dva roky starší, jemu je 40 let, vám 39. Zase to bude tolik o vás?

„Jsme o dva roky starší, právě. Troufnu si říct, že mi to v sezoně hokejově ani nějak moc nejde. Byl bych rád, kdybych týmu co nejvíc pomohl, ale máme jiné šikovné hráče. Je jedno, jestli to potáhneme my dva, jen se někdo najít musí, kdo bude dávat góly a rozhodovat zápasy.“

Když hraje baráž Jaromír Jágr, zdaleka nebudete nejstarší, tím se dá začít...

(usměje se) „Pravda, nebudeme. Každý má svoji kvalitu, něčím je pro tým důležitý a takhle se na to musíme dívat.“

Dva roky dozadu jste měli silnou zbraň, našvihaný zimák, který bouřil. Může se to opakovat?

„Na fanoušky hodně spoléháme, víme, že jde o hodně a zase přijdou. Podrží nás a poženou. Hlavně si ale přeju, abychom nikoho nezklamali. Můžu slíbit, že budeme bojovat. Kolikrát i v sezoně jsme bojovali, ale nešlo to. Teď si vytrháme nohy z... Víte odkud.“

Vážně věříte, že vaši fanoušci, kteří byli během sezony extrémně naštvaní na vedení, psali otevřený dopis, aby odstoupilo, zase přijdou v takovém počtu?

„Neříkám, že bude vyprodáno, ale přijde hodně lidí. Nenechají nás padnout. Tehdy fanoušci přišli, když jsme je nejvíc potřebovali. Třeba žádostí o lístky mám teď hodně, hraje se vážně o strašně moc. Věřím, že nám pomohou znovu.“

