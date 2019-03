Zábranský otevřeně o pauze, odmítnutí reprezentace, rodině či nové aréně | iSport.cz

Trenéři v českém hokeji? Ožehavé téma. Z názorů Libora Zábranského vyplývá, že jich je málo kvantitou i kvalitou. „Nejsou trenéři. Prostě nejsou. Kdyby byli, tak při vší úctě já nebo Martin Straka nebudeme stát na střídačce svých klubů,“ tvrdí majitel a GM Komety, jenž uvažuje, že si dá od koučování týmu pauzu.

Stačilo jen kývnout a měl jste džob, o němž sní zástupy trenérů. Rozhodl byste se dnes v otázce reprezentace jinak?

„Upřímně řečeno, i zpětně to považuju za správné rozhodnutí. Srdce chtělo něco jiného, ale zvítězil rozum. Pro moji rodinu i pro celou Kometu to byla dobrá volba. Je v pořádku, že reprezentaci převzal trenér na plný úvazek, co není zatížený povinnostmi v klubu. U mě bylo naprosto vyloučené, že bych sekl s prací v Kometě a přestal dělat to, co dělám.“

Nicméně nalomený jste byl hodně. Vím, že jste byli téměř domluveni, nebo ne?

„Co tenkrát Tomáš Král řekl na tiskovce, byla svatá pravda. Hodně jsme spolu mluvili, dlouho jsme to rozebírali, to samé s Petrem Nedvědem. Nezastírám ani teď, že by pro mě vedení nároďáku bylo obrovskou ctí, ale nakonec jsem to vyhodnotil jinak a věřím, že správně. Nejen kvůli Kometě, ale i vůči nároďáku.“

Co ale s vámi dělá představa, že pod sebou na střídačce máte Pastrňáka, Voráčka, Krejčího? Člověk má ego a tyto možnosti znějí přece skvěle.

„Samozřejmě. Všechno to jsou úžasní hráči, v Kometě to samé Martin Erat, Zbyňa Michálek. Skvělí hráči i kluci. Všechno to je pravda. Ale budu úplně upřímný, vzhledem k rodinným záležitostem si to nedovedu představit. Naše Terezka má poruchu autistického spektra,