Jednička Kváča: Je to o nás. Nezáleží, jestli jdeme na Ovečkina, nebo Vrchlabí | iSport.cz

Nemáte strach, že by první porážka mohla tým na začátku baráže sundat dolů?

„Může, i nemusí. Baráž je dlouhá, s každým hrajeme čtyřikrát, dvakrát doma, dvakrát venku. Trochu jsme narazili, okusili, jaké to je. Spadla z nás prvotní nervozita a můžeme se jenom zvedat.“

Zvládli jste play off první ligy. Bylo najednou cítit, že máte proti sobě tým z extraligy?

„Rozdíl trochu cítit byl. Ale my máme neuvěřitelnou kondici a hrajeme jako tým, tohle nás může zdobit dál. Prohráli jsme, ale je potřeba dát hlavu hned nahoru, v neděli tady máme druhý zápas.“

Dá se hned po zápase říct, v čem musíte přidat, abyste dokázali porážet extraligové týmy?

„Takhle to asi brát nejde. Musíme se soustředit na naši hru, na to, co nás zdobí. A je jedno, jestli proti nám příště bude hrát Washington s Ovečkinem, nebo Vrchlabí. Můžeme porazit každého, když budeme obětaví, budeme hrát týmově a tlačit se do branky, prostě když si pomůžeme. Tohle musíme teď prodávat.“

Do Pardubic jste přijeli už ve čtvrtek. Koncentrovali se na zápas, nechtěli nic podcenit. Co se pak honí hlavou, když za vás zapadne puk po blbém odrazu po 41 sekundách?

„V play off nám to sedělo, jezdili jsme o den dřív a bylo to fajn. Rozhodli jsme se to udělat zase. No a první rychlý gól? Tohle je hokej, sport. (usměje se) To je na tom to krásné, když každý zápas může být úplně jiný. Třeba se tohle v neděli stane zase, jen v náš prospěch.“

S psychikou ten první gól nezakvedlal?

„To bychom nemohli hrát hokej, kdybychom byli ze všeho posraný. (usměje se). Učíte se z chyb. Hlavu nahoru, jedeme dál.“

Před dvěma roky jste baráž taky začali v Pardubicích. Jen jste vyhráli 2:1. Vzpomněl jste si?

„Někde vzadu v hlavě to máte, vím, jak zápas dopadl, pamatuju si celé období dva roky zpátky. Ale z minulosti se žít nedá, žijeme přítomností. Musíme se soustředit na věci, které jsou tady a teď. Tahle prohra by nás mohla jen hodně motivovat, abychom byli lepší a lepší.“

Zápas skončil teď opačně, třeba dopadne opačně všechno a nakonec budete slavit...

„Třeba to tak bude. (usměje se) Teď je před námi ale druhý zápas a na ten se musíme soustředit. Nic jiného nás nemůže zajímat. V Pardubicích nám chybělo štěstí, ale třeba ho příště mít budeme a dá si vlastní gól soupeř.“

Proto byl pohovor v kabině i víc pozitivní?

„Přesně tak, můžeme si rozebrat nějaké chyby. Ale nesmíme házet flintu do žita, baráž startuje. Kdyby to byl poslední zápas, můžeme si něco říct. Teď? Ne, jen jedeme dál.“