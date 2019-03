SESTŘIHY baráže: Kladno padlo v Chomutově 0:2, slaví také Pardubice | iSport.cz

Chomutov skvělým výkonem podržel Peters

Severočeši po nepříjemné zkušenosti z minulého týdne v podobě střevních potíží nastoupili k úvodní bitvě o extraligu před vyprodaným hledištěm s výrazně silnější sestavou, než s jakou do neděle dohrávali skupinu o umístění na 11. až 14. místě.

Cikánek v kladenské brance se musel hned v úvodu ohánět při pokusech Koblasy a Růžičky. Vzápětí se domácí ubránili v oslabení. Po osmi minutách vychytal Cikánek Dudu, na druhé straně se o něco později vyznamenal Peters, když zlikvidoval Machačovo sólo.

V 25. minutě se do úniku dostal také centr první útočné formace domácích Růžička, a i když bylo Hořavovo hákování na hraně trestného střílení, zůstalo jen u dvouminutového trestu a nevyužité početní výhody. Po polovině základní hrací doby rozezvučel Kružík tyčku. Peters vychytal Redlicha, na druhé straně si Cikánek poradil s Vantuchovou tečí.

Peters nedovolil otevřít skóre ani Jágrovi a čekání na úvodní gól tak ukončil až v 48. minutě Sklenář povedenou tečí Dudova pokusu. V 54. minutě už Rytíři po závaru v brankovišti domácích, kde důrazně operovali Jágr s Plekancem, slavili vyrovnání, jenže Peters uchránil domácí od pohromy, což vzápětí sudím potvrdil i kolega u videa.

Uběhla jen necelá minuta a hosté inkasovali těžký zásah do sebevědomí, když jim ujel Růžička, zvýšil s trochou štěstí na 2:0 a spravil si tak chuť po stejné situaci ze začátku druhé třetiny, kdy byl faulován. V samém závěru to Kladenští zkusili ještě s hrou bez brankáře, ale neuspěli.

Góly Domácí: 47:45. Sklenář, 54:14. V. Růžička Hosté:

Pardubicím pomohl dvougólový Perret

Dynamu se povedl vstup do zápasu, když už po 41 vteřinách otevřel skóre Slovák Marek Hovorka. V první třetině se trefil ještě americký obránce Nicholas Schaus a náskok pojistil ve třetí třetině dvěma góly Francouz Jordann Perret. Motor dokázal výborného Ondřeje Kacetla překonat až v samém závěru zápasu, kdy se trefil Lukáš Endál.

První barážový zápas před zaplněnou arénou rozehrály lépe domácí Pardubice. Poslední tým extraligy už po 41 vteřinách dostal do vedení Hovorka, jehož nahození si do branky srazil bruslí Karabáček. Krátce nato neproměnil samostatný únik Machala. Hráči vítěze první ligy Motoru nastoupili proti extraligovému soupeři trochu s respektem a chvíli jim trvalo, než se osmělili.

K útoku zavelel svou šancí aktivní Endál a největší možnost měl v přesilovce Bradley, který těsně minul branku. To Pardubice početní výhodu v 16. minutě využily, když ranou z mezikruží zvýšil na 2:0 Schaus. Od té chvíle se Dynamo zatáhlo a nechalo hrát soupeře. České Budějovice tak měly mírnou převahu, ale ke gólovým šancím se dlouho nedostávaly.

Jednou z mála výjimek byla před polovinou zápasu Babkova rána, kterou Kacetl vyrazil do rohu. Na druhé straně Kváča pokryl dvě Mandátovy dorážky a poradil si i s dobře mířenou Schausovou střelou. Až se závěrem druhé části začaly být České Budějovice nebezpečné. Tečující Bradley mířil jen těsně vedle a Gilbertův úprk po křídle musel hasit až Kacetl.

Trápení Motoru v ofenzivě prohloubili na začátku třetí části Endál a Heřman. První pálil jen do Kacetlovy masky, druhý do jeho vyrážečky. Pardubicím naopak stačil jeden povedený protiútok a po Budíkově přihrávce doklepl puk do branky Perret.

Třetí gól odpor hostů zlomil. České Budějovice ještě zkusily hru bez gólmana, ale opuštěnou branku trefil Perret. V závěru neproměnil velkou šanci na korekci skóre Čermák, výborně chytajícího Kacetla překonal až necelou minutu před koncem ranou z úhlu Endál.

Góly Domácí: 00:41. Hovorka, 15:04. Schaus, 48:31. Perret, 56:50. Perret Hosté: 59:07. Endál