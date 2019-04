Osm kladenských let pod majitelem Jágrem: z extraligy na dno a zpět | iSport.cz

Jaromír Jágr už je osm let majitelem Kladna • FOTO: Koláž: iSport.cz Jaromír Jágr převzal vlastnicky kladenský klub před sezonou 2011/12. Jak vypadalo osm sezon pod jeho vedením, které v pátek završilo potvrzení postupu zpátky mezi extraligovou elitu, které legendární hokejista podtrhnul čtyřgólovým představením v utkání na ledě Českých Budějovic?

2011/12 extraliga Brněnský Tomáš Divíšek slaví další trefu do sítě Kladna • Foto Jaroslav Legner (Sport) 9. místo v základní části, vyřazení v OSMIFINÁLE s Kometou 0:3 hlavní trenér: Zdeněk Vojta

kapitán: Pavel Patera

největší hvězdy: Pavel Patera, Jaroslav Kalla, Michal Dragoun Nebyla to špatná sezona, bylo znát, že slavný majitel se snažil dát mužstvu, i když na dálku, nový drajv a směr. Dosadil do managementu svoje lidi. V osmifinále ale Kometa byla příliš silné sousto. Brněnský tým to pak dotáhl až do finále, kde nestačil na Pardubice.

2012/13 extraliga Hvězdy Kladna lákaly fanoušky do hlediště • Foto Pavel Mazáč (Sport) 7. místo v základní části, vyřazení ve ČTVRTFINÁLE se Slavií 1:4 hlavní trenér: Zdeněk Vojta

kapitán: Pavel Patera

největší hvězdy: Jaromír Jágr, Tomáš Plekanec, Marek Židlický (během výluky) To byl hit! Úvod zámořské sezony podle očekávání ochromila výluka, takže se do Česka srotily hvězdy v čele s Jágrem. Ten řádil ve formaci s Plekancem, byla radost na ně koukat. I na další kladenské navrátilce. Po ukončení výluky, logicky, tým trochu ztratil dech.

2013/14 extraliga Zklamaní hráči Kladna nezvládli baráž a sestoupili • Foto Michal Beránek (Sport) 13. místo v základní části, baráž 4. místo – SESTUP do první ligy hlavní trenér: Zdeněk Vojta, potom Jiří Čelanský

kapitán: Pavel Patera

největší hvězdy: Pavel Patera, Tomáš Kaberle, Milan Doudera Před sezonou Jágr lehce zaskočil kouče Vojtu, když na tiskové konferenci pronesl: „Podle mě by si sportovci měli dávat ty nejvyšší cíle. A to je titul.“ Ovšem sezona se vyvíjela prachbídně, i když číslo 68 na dálku vyměnilo trenéra, nepomohlo to. Tým sestoupil přes baráž do první ligy.

2014/15 první liga Jihlava v baráži Kladno přetlačila • Foto Michal Beránek (Sport) 5. místo v základní části, prohra ve ČTVRTFINÁLE s Jihlavou 3:4 hlavní trenér: Jiří Čelanský

kapitán: Petr Tenkrát

největší hvězdy: Tomáš Kaberle, David Stach, Michal Dragoun Odhodlání bylo jasné: Hned se pokusit vrátit do extraligy! Na poměry první ligy mělo Kladno solidní tým, zůstal v něm i věhlasný obránce Tomáš Kaberle. V základní části se Rytíři nevyvarovali slabších chvil, ani v play off to nebyla hitparáda. Jihlava je v nasazení přetlačila.

2015/16 první liga Kapitán Kladna Václav Skuhravý slaví branku s Davidem Stachem • Foto Pavel Mazáč (Sport) 1. místo v základní části, prohra ve ČTVRTFINÁLE s Ústím n./L. 2:4 hlavní trenér: Jindřich Lidický

kapitán: Václav Skuhravý

největší hvězdy: David Stach, David Růžička, Vítězslav Bílek Základní část, to byla kladenská jízda. K nezastavení byl hlavně útočník David Stach, suverénní vítěz bodování. V 51 zápasech posbíral 91 bodů (25+66). Skvěle se dařilo i Vítězslavovi Bílkovi (70 bodů). O to větší rána bylo vyřazení s Ústí. Tým doplatil na chyby a hlavně nedisciplinovanost.

2016/17 první liga Petr Ton válel v barvách Kladna • Foto Michal Beránek (Sport) 3. místo v základní části, prohra v SEMIFINÁLE s Jihlavou 3:4 hlavní trenér: Pavel Patera

kapitán: Jiří Burger

největší hvězdy: Petr Tenkrát, Petr Ton, František Ptáček Rytíři chtěli vsadit na kladenské srdce. Proto byl tým plný hráčů, kteří s ním byli spjatí. Kapitánem se stal Jiří Burger, v sestavě nechyběli hráči Tenkrát, Ton. Pořádný kalibr byl i na střídačce, vedle Patery stál František Kaberle, pětinásobný mistr světa! Ovšem co naplat, na Jihlavu to nestačilo.

2017/18 první liga Jaromír Jágr byl pouze na střídačce • Foto ČTK 3. místo v základní části, BARÁŽ o extraligu – nepostoupili hlavní trenér: Miloslav Hořava

kapitán: Jakub Strnad, David Tůma

největší hvězdy: Patrik Machač, Jan Kloz, David Štich Nejvíce sledovanou událostí byl návrat krále. Jágr se po konci v Calgary vrátil v lednu domů, ihned se strhla další jágrmánie… Ze hry ho vyřadil atak od havířovského Marka Sikory, do akce už se nevrátil. Mužstvo vedl ze střídačky, ale ani jeho kouzlo nepomohlo v nadějně rozjeté baráži.