Jágr po oslavách Kladna: Myslím, že i v extralize to bude dobrý | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:53. Redlich Hosté: 58:54. Šťovíček, 61:02. Koblasa Sestavy Domácí: Brízgala (58. Cikánek) – Zelingr, J. Říha, Zajíc, Nash, P. Hořava, Lakos – Zikmund, Plekanec, Jágr (A) – J. Strnad (C), Vampola (A), Redlich – Svedlund, Machač, Melka – Š. Bláha, T. Kaut, Hajný – Jelínek. Hosté: Pavlát (Stezka) – L. Kovář, Flemming, Štich, Knot, Trefný, Blaha, D. Zeman – Tomica, Huml, J. Stránský – Koblasa, Klhůfek, T. Svoboda – A. Dlouhý, Šťovíček, Chlán – Chrpa, Chlouba, Ouřada. Rozhodčí Hribik, Veselý – Jelínek, Pešek Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5 200 diváků

Zaměstnanci klubu hrdě nosili modrá trička s nápisem Postup do extraligy 2019. Měli i kšiltovky. V útrobách teklo proudem šampaňské. Venku zněl chytlavý hit: Kladno, to je to město… Bylo znát, že si celý klub chce návrat mezi elitu po pěti letech náležitě užít. I v čele s Jaromírem Jágrem, hlavním strůjcem postupu.

Jak jste si oslavy užil?

„Přišel plnej dům, což nás moc těší, škoda, že jsme neudrželi to vítězství. Brali jsme to tak, že to je přivítání extraligy a uzavření sezony.“

Co jste říkal na to, jak fanoušci vytáhli obří bankovku s vaší podobiznou?

(usměje se) „Viděl jsem to, je to hezká práce. Škoda, že nikde neplatí a já taky doma žádnou nemám.“

Nastoupíte i v úterý v Pardubicích?

„Pravděpodobně ne. Ono je těžký takhle hrát, je to nepříjemné. Musíš respektovat soupeře, zároveň víš, že my slavíme. Ale i tak chceš odvést výkon. Jenže nejde to, někdy to zavání až zraněním. Každý kdo hrál sport, tak ví, že buď jedeš naplno, nebo ne. Tady to úplně nejde.“

Už máte v hlavě příští sezonu?

„Budeme na tom pracovat, musíme to nějak vymyslet. Myslím, že to bude dobrý, uvidíme, jak se domluvíme s hráči. Ale stejně jako jsem věřil před sezonou, věřím i teď, že dáme dohromady mužstvo schopné hrát s každým.“

Jak moc vás těšilo, že se vám dařilo vyprodávat arény? A lidé hokejem v Kladně začali žít?

„To potěší, ale je to i zodpovědnost vůči lidem. Spíš jsme se soustředili na nás, na Kladno. Jsme ve městě blízko Prahy, sponzorů moc není. Je hrozně těžké tady dělat sport. Děkujeme sponzorům, městu i fanouškům. Každý, kdo se na nás přijde podívat, to musí brát tak, že podporuje náš klub. Jsme malé město, musíme držet spolu a musíme mít něco, co nás drží, a jsem rád, že to táhne. I dnešní zápas to ukázal. O nic nešlo, lístky nebyly až tak levné a lidi přišli, to je dobrý signál, že by se to mohlo v dobré obrátit.“

