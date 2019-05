Chci dokázat, že si Spartu zasloužím! Růžička o kalkulačce v hlavě či rodině | iSport.cz

Čeká ho výzva. Nejspíš životní. V dresu Sparty může Vladimír Růžička fanoušky zezačátku dráždit, ale je na to připravený. „Věřím, že svými výkony dokážu, že si tohle angažmá zasloužím. Udělám maximum, abych mužstvu co nejvíc pomohl,“ tvrdí šikovný centr, mistr extraligy z roku 2008. Právě se Slavií, v níž ho vedl jako kouč slavný otec. Stejně jako potom v Chomutově. Už i proto, aby se od něj odpoutal, uvítal změnu působiště.

Vy a Sparta. Jak vám to zní?

„Měl jsem i jiné nabídky, jedna už vypadala reálně. Ale pak se ozvala právě Sparta a neváhal jsem. Pro mě je to čest, že o mě takový klub projevil zájem. Považuju se za Pražáka a jsem rád, že můžu hrát právě tady. Byla to pro mě jasná volba.“

Kdyby vám to někdo řekl před deseti lety, věřil byste mu? Kdy jste byl kovaný slávista…

„Bylo mi dvacet, to je dlouhá doba. Ale když si to vybavím zpětně, nikdy jsem neprohlásil, že bych za nějaký klub nikdy nenastoupil. Člověk nikdy neví. Taky jsem netušil, jak se mi otočí život za poslední roky. Nejenom ten hokejový... Nikdy nevíte, co vám osud nadělí. Sparta je pro mě velká výzva. A já mám výzvy rád.“

Dá se říct, že jde o jeden z hokejových přestupů roku…

„Asi pro novináře je to zajímavé. Možná i pro lidi, což chápu. Ale pro mě to bude pořád stejný. Když se hodí puk, tak budu hrát za Spartu. Budu se snažit podávat ty nejlepší výkony. Tlak očekávám, je to logické. Ale je mi třicet. Takže tlak bych vnímal všude. Jenom na mně bude, abych si to až tak nepřipouštěl, i když pochopitelně i sám na sebe si ho budu dávat. Budu chtít podávat ty nejlepší výkony, abych byl platný. Ale zase mě to nesmí moc svazovat.“

Těšíte se na to?

„Určitě ano. Rozhodně nechci hazardovat se svým jménem. Přicházím sem, protože jsem přesvědčený, že můžu Spartě pomoct. Udělám pro ni maximum. Doufám, že uděláme nějaký úspěch, ale to není jenom o mně, hokej je kolektivní sport. Musíme si celkově udělat v kabině dobrou atmosféru, abychom všichni tahali za jeden provaz. Zní to jako klišé, ale kolektivní sporty jsou hodně o partě. Když někdo bude s někým bojovat, nikomu to nepomůže. Určitě sem nepřicházím,