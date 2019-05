Mazanec popisuje, proč se vrací ze zámoří: Stárnout na farmě už nešlo | iSport.cz

Vyhrál extraligu s Plzní, pak se Marek Mazanec odstěhoval na šest let za moře. S krátkou zastávkou ve Slovanu Bratislava se snažil prokousat do NHL. V Nashvillu se mu to nejdřív povedlo, ale poslední dvě sezony? Vždycky mu start nahoře o kousek pláchl. v rozhovoru pro iSport Premium popisuje svoje zkušenosti z New York Rangers či Vancouveru. „Už to bylo demotivující,“ přiznává. Proto se rozhodl, že přijme první dobrou nabídku z Evropy. Tu mu dal Mountfield a on kývl. Vysoký gólman s výbornou rozehrávkou dostane hodně prostoru. Konečně.