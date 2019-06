Postup a konec. Hruška o únavném koloběhu, titulech i osudovém centru | iSport.cz

Kdekoliv působil, vždycky na něj bylo spolehnutí, že bude sázet góly. Ani na sklonku kariéry příliš nepolevil, ale ani to ho nezlomilo, aby pokračoval. „Mám už jiné aktivity,“ vysvětluje David Hruška, člen Klub střelců deníku Sport (303 gólů), proč už v Chance lize další zásahy nepřidá. V mládí získal tři tituly se Vsetínem (1996, 1997 a 1998), už jako klíčový muž dvakrát ovládl ligu se Slavií (2003 a 2008). Dvakrát byl nejlepším střelcem extraligy (2002 a 2009).

Proč už po postupu se Sokolovem netoužíte pokračovat v kariéře?

„První ligu jsem několik let hrál, vím, co to obnáší. Je tam víc týmů, přibyly nějaké z Moravy. Je víc cestování. Hokeje už bylo dost.“

Nebude vám chybět?

„Beru to tak, že je konec s tou profesionální části. Nechci absolvovat každodenní tréninky, takový ten únavný koloběh. Nebylo to rozhodnutí ze dne na den, zrálo to ve mně delší dobu. Chci jít jiným směrem. Podílím se na hokejové škole.“

A v Sokolově budete působit jako trenér u mládeže.

„Mám trenérské céčko, začnu trénovat juniory a dorostence, což by mohlo být dobré. Uvidíme, jak se to vyvine, v budoucnu bych se chtěl věnovat i menším dětem. S hokejem tedy nekončím, to bych zase úplně nedal. Navíc se pořád udržuju fit, určitě si ještě zahraju.“

Kde?

„Ještě uvidíme, co se namane. Někde rozhodím sítě, měl jsem nějaké nabídky z Německa. Ale už to bude jenom tak pro radost.“

Těšilo vás, že jste i ve dvaačtyřiceti letech hokejově pořád stíhal?

„Docela jo, s fyzičkou jsem neměl problém. Nekončím ani proto, že bych cítil, že na to nemám. Prostě nastal čas. Každý jednou musí skončit. Už se chci vydat jiným směrem.“