Irgla láká Sparta: Byla by to obrovská výzva. S rolí lídra nemám problém | iSport.cz

S podceňovanou Olomoucí vybojoval Zbyněk Irgl parádní šesté místo v základní části. Ve čtvrtfinále trápili favorizovanou Plzeň a sám měl jednu z nejlepších střeleckých sezon kariéry. Přesto nad tím i s odstupem času nespokojeně kroutí hlavou. „Já byl naštvaný, věřil jsem, že máme i na víc!“



Sparta Praha podle informací Sportu shání lídra a stojí o vaše služby.

„Je to ve hře. Samozřejmě záleží na Olomouci. Mám tam smlouvu ještě na rok.“



Zajímalo by vás angažmá ve Spartě?

„Když to řeknu upřímně, tak by to pro mě byla obrovská výzva. Takhle na konec kariéry. Ale uvidíme, jak to dopadne, třeba nijak a budu normálně v Olomouci.“



Je vám osmatřicet, na led jste se před čtyřmi lety dokázal vrátit po odstranění nádoru na ledvině a sám říkáte, že jste na sklonku kariéry. Vnímáte jako ocenění, že se ozve takový klub jako Sparta?

„Jo, jak říkám, je to pro mě výzva. Fyzicky se cítím super, tam problém nemám. Třeba to nedopadne, ani nevím, v jaké to je teď fázi. Podle posledních zpráv, co mám, Sparta měla být v kontaktu s Olomoucí a jednat, co a jak. Aby to nějak vyřešili. Jestli to ještě je v chodu, nebo v jaké fázi, to teď ani pořádně nevím.“