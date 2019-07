Klimek o konci ve Spartě i nočním tréninku. Jaký byl Krupp, a co Irgl? | iSport.cz

V hokeji nasbíral tři extraligová stříbra, jedno z Ligy mistrů. Na zlatý úspěch Lukáš Klimek čeká. Když však změní sport, mění se v čistokrevného vítěze. Čerstvý důkaz? Před pár dny se stal sympatický blonďák mistrem republiky v raketovém čtyřboji. Prostě zpestření letní přípravy.

Jak jste se k racketlonu dostal?

„Byla to zajímavá zkušenost. Konalo se to kousek od místa, kde bydlím, tak jsem toho hned využil. Kdybych hrál s profíky, neměl bych vůbec šanci, ale otevřela se nová kategorie nováčků, tak jsem to zkusil.“

Trenéři říkají, že na co sáhnete, to vám jde.

„Mimo sezonu chodím všechny tyto sporty hrávat, takže do toho umím trochu plácnout. S bráchou jsme byli odmala vedeni ke sportovní všestrannosti, nejen k hokeji. On je ještě šikovnější, hraje závodně pinec, takže jsem měl štěstí, že se nepřihlásil. Skončil bych totiž pravděpodobně druhý.“

Je vám jasné, že jste si tímto upletl bič, protože se od vás budou čekat i hokejové úspěchy?

„Přesně tak! (směje se) Doufám, že si to přenesu i do svého hlavního sportu a něco se nám tady povede.“

Proč jste zvolil zrovna Olomouc?

„Těch věcí se sešlo víc. Trenéra Motáka znám dlouho, stejně jako hodně dalších kluků, takže jsem nešel do úplně cizího prostředí. Výhodou je i dojezdová vzdálenost domů, protože jsem z Ostravy, takže když přišla nabídka z Olomouce, byl jsem rád. A zatím jsem tady maximálně spokojen. Celá banda je výborná, všechno klape od hráčů až po vedení. Věřím, že sezonu dobře odstartujeme a bude minimálně stejně tak úspěšná jako ta poslední.“