Jágr i faktor X Réway. Zvládne Kladno extraligu? Příprava je výstrahou | iSport.cz

Některá místa jsou zrekonstruovaná, třeba kabina pro hosty. Před tou domácí na stěnách zůstávají cákance od šampaňského. Jako vzpomínka na euforii z postupu do extraligy. Kladenští Rytíři se po pěti letech vrátili mezi vyvolené. Pokud se udrží, zřejmě by to opět bylo na bublinky… Povede se to? A jak se bude dařit 47letému nezmarovi Jaromíru Jágrovi? Klíčové otázky bez jasných odpovědí.