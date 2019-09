Průšvih pro Zlín, Fořt bude chybět měsíce. Jsem z toho přepadlý, říká Hosták | iSport.cz

Čert vem triumf na Kometě. Dobrá věc pro sebevědomí, to ano. Ale radši prohrát 0:5 a mít před rozjezdem extraligy k dispozici kompletní tým. Takhle berou ve Zlíně následky z konfrontace v Brně. Zejména zranění Tomáše Fořta je citelnou ztrátou. První centr se nejspíš vrátí až někdy ke konci roku. „Patří k našim klíčovým hráčům, je to adept reprezentace,“ uvedl kouč Antonín Stavjaňa. „Jsem z toho přepadlý,“ přiznal generální manažer Martin Hosták.

Fořtova absence je zásadní. Rozbila se tím první formace, mužstvo přišlo na dlouho o lídra. „Je to velká ztráta, v minulé sezoně vyrostl a i v přípravě hrál výborně,“ povzdechl si Hosták, jenž si hned vybavil loňský rok. „Podobně jsme na konci přípravy přišli o Noska a Okála. Vrátili se až někdy v listopadu. Pokaždé nám vypadne klíčový hráč,“ kroutil hlavou.

Hledat v tomto příběhu pozitiva je celkem obtížné. Přesto se jedno najde. „Máme zprávy, že nakonec nešlo o operaci celého ramena. Ale jen menší zákrok,“ informoval Sport včera odpoledne Radovan Fořt, otec sedmadvacetiletého tahouna Beranů.

Výrazně kratší dobu bude chybět mazák Bedřich Köhler (34). „U něj je to hlavně bolestivé,“ zjistil trenér Stavjaňa. Je dokonce možné, že navrátilec z Brna stihne první kolo v Karlových Varech. „Nebudeme předjímat, záleží na jeho pocitu. Až zjistíme rozsah zranění obou, budeme to řešit,“ sdělil Stavjaňa k případnému posílení. „Zatím si poradíme sami. Nechci zasahovat do kádru, který se v přípravě budoval. Uvidíme, jak se rozběhne soutěž,“ doplnil manažer Hosták.

Nebýt těchto „nehod“ mohl být staronový zlínský kouč s generálkou uspokojen. Působivě se předvedl třicetiletý centr Rickard Palmberg, posila z Timry. Konečně se dal zdravotně do kupy a postaral se o všechny tři góly (2+1). „Jeho lajna hrála velmi dobře,“ uznal Stavjaňa. Švédův výkon však nechtěl přechválit. „Až extraliga ukáže, jak na tom je. V soutěži budeme moudřejší,“ nechal si prostor pro hodnocení.

V tuhle chvíli se Palmberg každopádně posouvá na pozici středního útočníka číslo jedna a do sestavy se vrací po zranění zkušený Jiří Ondráček. Jeho uschopnění těsně před extraligou nyní přijde Zlínu náramně vhod. V pořádku má být také Jakub Herman, jenž čtvrteční duel vynechal.