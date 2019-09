Vejmelka místo NHL míří do brány Komety: Čiliak podrží mě a já jeho | iSport.cz

Už víte, jestli začnete v bráně?

„Tak nějak tuším. (úsměv) Nechme se překvapit.“

Cítíte tuhle sezonu větší šanci chytat jako jednička?

„Letošní příprava byla z mé strany pozitivní. I co se týká celkového projevu týmu. Tyhle dvě okolnosti mi třeba dávají naději naskočit do většího počtu zápasů než v předchozích sezonách. Není dopředu dané, kdo je jednička a dvojka. Budou rozhodovat aktuální forma a zdravotní stav.

Je pravda, že jste řešil odchod do Ameriky?

„Ano, ve hře to bylo. Bohužel to z určitých důvodů nedopadlo. Doufám, že se mi otevřou ještě další brány do světa.“

Proč to nevyšlo s Nashvillem?

„Nedohodli jsme se. Ve výsledku pro mě bylo výhodnější zůstat v Brně. V dané situaci jsem vyhodnotil, že je to pro mou kariéru lepší. Cítím tady velkou šanci chytat případně i v play off. Doufám, že se to splní. Ty možnosti, které mi nabízel Nashville, pro mě nebyly tak zajímavé, abych cítil, že se tam můžu prosadit víc než tady. Klub už na mě po čtyřech letech ztratil práva, takže jsem otevřený pro jiné kluby. Podepsat mě může kdokoliv.“

Jaká bude Kometa v novém ročníku? Rychlejší, přímočařejší?

„Doufejme, že ty změny v kádru budou ku prospěchu věci. Že to bude živější, pestřejší a zábavnější hokej pro diváky. Hodně osobních soubojů, dravost. V každém zápase chceme diktovat tempo my. Máme dravý, mladý tým. Chceme bavit lidi a zároveň dělat úspěchy. Každý má v týmu svou roli a myslím, že ji všichni plní. V přípravě se to jenom potvrdilo. Budeme silní.“

Jak vycházíte se zkušenějším kolegou v brance Markem Čiliakem?

„Úplně v pohodě. Vycházíme pátou sezonu bez nějakých problémů. Dokážeme se bavit o všem, nejen o hokeji. Máme kamarádský vztah. Marek pro mě není soupeř, ale spíš kolega. Je mezi námi zdravá konkurence, která nás nabudí. On podrží mě a já jeho. Náš vztah je ideální k tomu, abychom podali co nejlepší výkon. Probíráme spolu, co se stalo v zápase, co příště udělat líp. I mezi námi dvěma je to vlastně týmová práce.“