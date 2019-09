Za fair play gól? Vítkovickému Šidlíkovi by nedalo svědomí spát | iSport.cz

Co se vám, Petře, honilo hlavou, když jste odvolával vyloučení Bulíře a pak jste hned dostali gól na 3:3?

„Co se mi honilo hlavou? Bylo to špatně odpískané. Věřím, že to rozhodčí neviděl dobře, bylo to zkreslené, ale já cítil i viděl přes Bulíře, že jsem (vysokou holí) dal Bukymu (Bukartsovi) já. Nevím, jestli je to povinnost, ale mělo by to tak být. Kdybychom vyhráli nebo dali z takové přesilovky gól, asi by se mi špatně spalo. Svědomí by mi nedalo spát, proto jsem to udělal. A že jsme z toho dostali gól? No, tak jsme dali jiný gól při další přesilovce (na 4:3). Asi to tak mělo být.“

Bulíř říkal, že sám nevěděl, jestli to byla jeho hokejka nebo vaše.

„Ty jo, tak na ledě hned začal řvát, že to nebyla jeho hůl, ale moje. (usmívá se) Nevím. Já to hlavně cítil a viděl. Jestli to on věděl nebo nevěděl, není podstatné.“

Vedli jste 3:1, berete konečný bod s vicemistrem, nebo je to pro vás ztráta?

„Ztráta je to určitě, ztratili jsme dva body. Měli jsme to dobře rozehrané, hráli jsme pěkný hokej, bojovný. Měli jsme i větší převahu než proti Třinci (4:3), tam nás zavírali častěji a měli víc šancí, hrozili víckrát. Bohužel jsme udělali pár chyb, které oni potrestali. Nepotřebují na gól patnáct nebo pět střel, stačí jim dvě. Tím to zvrátili zpátky. Pak už je to vabank, nájezdy jsou loterie.“

Jak se brání formace s Bulířem, Birnerem a Hudáčkem?

„Abych řekl pravdu, nepoznal jsem rozdíl, že by byli nějak odskočení. Možná to tak bylo jen dneska, ale jejich lajny mi přišly vyrovnané. Ani jsme je speciálně nehlídali, hráli všichni proti všem. Budu se opakovat. Podali jsme super výkon, je fakt škoda, že jsme to neurvali za tři body. Abych odpověděl na otázku, tahle lajna se mi nezdála, že by se bránila nějak hůř. Jako, mají výborný pohyb v pásmu, ale když hrajeme z boxu, dá se to sebrat a třeba i zahrozit.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:00. Dej, 27:35. Mallet, 31:49. Guman, 50:27. Roberts Bukarts Hosté: 27:05. M. Zachar, 38:41. Knot, 49:15. Bulíř, 57:42. T. Hanousek, 65:00. Marosz Sestavy Domácí: Dolejš (s.n. Mi. Svoboda) – Gregorc, Trška, Šidlík, D. Krenželok, Výtisk (C), Kvasnička, Černý – Roberts Bukarts, Š. Stránský (A), Lakatoš – Kurovský, Vopelka, Schleiss – Dej (A), E. Němec, Mallet – Baláž, Werbik, Guman. Hosté: Peters (Schwarz) – Šmíd (A), T. Hanousek, Derner, Graborenko, Kotvan, Knot, Kolmann – L. Hudáček, Bulíř (A), Birner – Lenc, Filippi, Marosz – L. Krenželok (C), P. Jelínek, A. Musil – M. Zachar, J. Vlach, Šír. Rozhodčí Obadal, Šír – Bryška, Lederer Stadion Ostravar aréna Návštěva 4 309 diváků