Klepiš sekl Kometu a roztáhl úsměv: Moc to nedělám, mám blbej ksicht | iSport.cz

Jak ten gól padl?

„Byla to náhoda. Prohrál jsem buly, on (Jakub Lev) mě chtěl proskočit a trefil mi to nějak do nohy. Zůstalo mi to pod nohou, nic jsem nevymýšlel, jenom to plácnul na bránu a se šťastným koncem.“

Takže to byla spíš pohotová reakce na vzniklou situaci?

„Už předtím jsem třikrát střílel a třikrát to bylo do břicha, tak jsem si říkal, že zavřu oči a hodím to na bránu. Ještě možná bylo štěstí, že puk stál, protože to trochu zaplachtilo. Kdyby normálně ležel, tak bych to asi nedal. Takže štěstí.“

Taky jste se po dlouhé době při hokeji usmál.

„Jo, já to prostě tak mám. Mám ten ksicht tak blbej, že se moc nesměju. (usměje se) Všichni to vědí. I když třeba mám radost, tak to nedokážu dát tolik najevo.“

Podobně vyrovnané utkání se asi dalo očekávat. Je to tak?

„Tak jasně… Moc to nesleduju, ale v kabině nám trenéři říkali, že přijedou určitě připravený, protože teď nějaké zápasy prohráli. A určitě nechtějí být tam, kde jsou. Samozřejmě je třetí kolo, žádná panika asi není, ale žádný tým by se nechtěl nacházet dole, kór Brno. Takže určitě jsme čekali těžkej zápas, že přijedou koncentrovaný. Byl to vyrovnaný zápas se šťastným koncem pro nás.“

Jak jste se cítil po trefě Tomáše Plekance na 1:2?

„Bylo hodně důležitý, že jsme za minutu nebo za jak dlouho hned srovnali a byli zpátky ve hře.“

Třetí třetina byla pak hodně dramatická, mohlo se to překlopit na obě strany, že?

„Byl to takový vabank. Jak jsem řekl, bylo důležitý, že nebyla dlouhá pasáž, když vedli 2:1, že jsme brzo srovnali. To nám pomohlo.“

Mladá Boleslav - Kometa Brno: Plekanec se proti domácímu brankáři nemýlil, 1:2

Vyhráli jste potřetí v řadě. Zvedne takový start sebevědomí?

„Kdyby nám to někdo řekl před začátkem sezony, tak bychom to brali všema deseti, ale pořád je co zlepšovat. Jsou tam určité mezery a pasáže hry, kdy to není úplně ono. Takže musíme pořád pracovat, hrát pořád stejně a štěstí nám půjde naproti.“

V minulé sezoně jste po třech kolech neměli ani bod a pak museli téměř celou sezonu dohánět…

„Jasně. Musíme ale vzít v potaz, že jsme dvakrát měli v prodloužení štěstí, nebo nevím, jestli to bylo štěstí, prostě jsme dvakrát vyhráli v prodloužení. Je to tak, na to se historie neptá. Je to super. Jen teď nesmíme usnout na vavřínech a pořád pracovat, nekoukat se hlavně na tabulku, na body a jet zápas od zápasu, aby to bylo stejný, ne-li pořád lepší.“

Zatím jste dostali jen čtyři góly. Čím to je?

„Myslím, že je to mix toho, že obránci hrají dobře a Gašper (brankář Krošelj) je zatím neskutečnej, chytá výborně a drží nás. Takže určitě mix dobré obrany a Gašpiho.“

Centra ve druhém útoku vám nově dělá Adam Zbořil, který hrál poslední dvě sezony na Slovensku. Jaký je to hráč?

„Šikovnej, strašně šikovnej kluk. Hlavně si myslím, že je to hodný kluk, takový skromný. Je silný na puku, má výbornou střelu a hlavně vidí hru, takže super.“

Letní posily v čele s Martinem Ševcem či Markem Hrbasem zatím celkově do týmu dobře zapadly. Souhlasíte?

„Myslím, že všichni kluci, co přišli, tak zapadli do týmu suprově. Odvádí super práci. Ať je to i Fillman, Zbořil, nerad bych někoho zapomněl, prostě všichni noví kluci zatím suprový.“

V neděli jedete do Liberce, kde se vám dlouhodobě nedaří. Není na čase to ukončit?

„Určitě je. Doufám, že na to nikdo nebude myslet, že nějaká série vůbec je. Jedeme tam bojovat!“