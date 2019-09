Vítkovický styl Vopelkovi sedí. Těším se na Kometu, hlásí útočník | iSport.cz

Naposledy v Kladně byl sice na ledě u obou inkasovaných branek v hektickém závěru (Vítkovice vyhrály 3:2 v prodloužení), ale dobrým pohybem a fyzickou hrou pomáhá k nečekaně solidnímu startu Vítkovic. Po pěti kolech mají 10 bodů, v každém utkání bodovaly a jsou třetí. V pátek hostí dalšího z favoritů soutěže, přijede Kometa Brno (17.30).

„Moc se těším, mám radši tyhle těžší soupeře,“ říká Vopelka. „Takové zápasy proti týmům z první pětky mají větší kvalitu, jsou rychlejší, to mi sedí.“

Lukáš Vopelka přišel do Vítkovic na dvouměsíční hostování. Klub tím reagoval na zranění elitních útočníků Ondřeje Romana a Patrika Zdráhala, kteří ze sestavy vypadli v závěru přípravy. „Bylo to strašně rychlé,“ popisuje změnu Vopelka. „Dva dny před startem ligy jsem vůbec nic nevěděl, odpoledne jsem se šel na chvíli vyspat. A probudil jsem se s deseti nepřijatými hovory. Volal mi agent, že si mám sbalit věci a vyrazit do Ostravy. Udělalo mi to radost. Ve čtvrtek jsem s Vítkovicemi poprvé trénoval a v pátek hrál první zápas. Fakt rychlá akce.“

Do Vítkovic se Vopelka těšil. V hradeckém Mountfieldu, kde hrál poslední dvě sezony, neměl místo. „Byli jsme domluvení s Hradcem, že půjdu jinam, že mě pustí na hostování. Vyšly Vítkovice, to mě potěšilo. Opravdu jsem měl radost.“

Roli hrál i fakt, že trenér a generální manažer Jakub Petr dobře zná Lukáše Vopelku z mládežnických reprezentací. V roce 2014 byl členem stříbrného týmu na mistrovství světa do 18 let, který Petr trénoval. „Z osmnáctek a dvacítek se známe, nějakou dobu jsme spolupracovali,“ přitakal Vopelka.

Styl výrazně omlazených Vítkovic mu sedí. „Moc,“ reaguje okamžitě. „Je v tom rychlost, napadání. Tenhle vítkovický styl hry mi sedí a líbí se mi. Máme odehráno pět zápasů, deset bodů, je to dobrý, ale pořád jenom začátek. Nemůžeme usnout na vavřínech. Ale začátek je dobrý.“

Sám má o motivaci postaráno. V Ostravě má smlouvu na dva měsíce. Pak se bude řešit, co dál. „Do každého zápasu jdu s tím, že chci podat co nejlepší výkon a pomoct týmu, to se nemění,“ nedělá si hlavu. V Ostravě hraje centra druhé formace, na křídlech má Daniela Kurovského a Jana Schleisse. Všichni tři jsou hodně důrazní, k větší spokojenosti jim chybí góly. Z formace se přesně zatím trefil jen Kurovský. „Čekám na gól, ale důležitější je, že se nám daří jako týmu. To je hlavní.“

Vítkovice - Třinec: Puk za Bartošáká poslal Kurovský, 2:3