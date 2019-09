Stránský o vítkovickém vstupu: Chceme dokázat, že si to zasloužíme | iSport.cz

I když si Kladno počínalo odvážně, dojelo na bídnou koncovku. „Míra Svoboda nás zase výborně podržel,“ chválil Stránský svého brankáře. Vítkovice nakonec uspěly díky rychlé akci v nastavení. V podání nebezpečného dua Stránský – Bukarts.

Vaše formace i s Dominikem Lakatošem si zatím náramně rozumí, že?

„Je to zápas od zápasu lepší, i když se na led pořád poznáváme. Dali jsme pár gólů, doufám, že v tom budeme pokračovat.“

Nad Kladnem jste vedli 2:0, ale soupeř díky dvěma gólům v posledních pěti minutách srovnal. Čím to?

„To se nám stává celkem často, bylo to i v přípravě. Nevím, čím to je. Začneme panikařit, schází jistota. Možná nám chybí více zkušeností. Musíme zapracovat, aby už se nám to nestávalo.“

Jak jinak hodnotíte vstup do sezony? Není to až nad očekávání?

„My jsme do toho šli s pokorou, ale sebevědomě. Věděli jsme, že máme silný tým, i když to možná na papíře tak nevypadá. Ale my jsme si toho vědomí, hlavně parta je super. Takže víme, že můžeme hrát hokej, který předvádíme. Jsme za to rádi. Myslím si, že bodů mám teď dost, ale máme na čem pracovat. Musíme pořád makat.“

Týmem se přes léto přehnala bouřka, je možné, že vás to nakopnulo?

„Určitě to bude tím. Kádr se okysličil, vyměnilo se pár hráčů, přišli další, mladší. Tým si sedal. Ale od začátku bylo vidět, že jsme mladí kluci, držíme při sobě, táhneme za jeden provaz. Což nás zdobí.“

Navíc očekávání nebylo tak velké… I tohle vás motivovalo?

„Ano. Lidi nás pasovali na dvanácté, třinácté místo, někteří ještě hůř. Takže tohle nás nakopnulo. Ještě víc nás to semknulo. Ale musíme stále dokazovat, že místa, kde jsme teď, si zasloužíme. A musíme makat dál.“

Začátek je každopádně hodně důležitý.

„Stoprocentně. Musíme nasbírat co nejvíce bodů, aby nám neujal vlak. Neříkám, že Kladno je na tom špatně, sezona je dlouhá, ale pak je to čím dál těžší. Tím, že poslední tým padá, stres se bude v průběhu sezony nabalovat. Takže musíme pořád hrabat, sbírat body, protože nikdy nevíte, kdy přijde nějaká deka. A najednou můžete být na konci vy.“

Co Kladno? Zvedne se podle vás?

„Hodně mě překvapili, jak proti nám hráli. Jsou to bojovníci. Myslím si, že měli i trošku smůlu, nás skvěle podržel brankář. Podle mě se zvednou, není to z jejich strany tak špatné, jak to vypadá v tabulce. Dostávali sice dost branek, ale zvednou se a budou kousat.“

