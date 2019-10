Svoboda o návratu do Zlína: Balaštík nebyl moje volba, pomohl názor kabiny | iSport.cz

Pomohlo vašemu návratu to, že si vás přáli hráči?

„S hráči jsem se nerozešel ve zlém. Určitě byl názor hráčské kabiny jedním z impulzů. S každým hráčem, se kterým jsem se potkal na parkovišti, jsem se bavil.“ (úsměv)

Přebíráte tým ve složité situaci. Jak byste ji popsal?

„Kdo by si přál přebírat tým v takové situaci... Na druhou stranu, zápasů je před námi spousta. Dnešní trénink byl velmi dobrý, hráči nejsou skleslí. Nejsme malověrní. Pokusíme se to přenést do zápasů a chytit se výsledky. Ty pak můžou zvedat sebevědomí. Jsem přesvědčený, že tým se oproti loňsku doplnil a má svou sílu. Všichni vědí, co se dá změnit za deset patnáct dnů. Co se týká hry, navazujeme na to, co bylo předtím. Někam jsme se posunuli, hráči to brali a spousta lidí to ocenila.“

Popište, jak k vašemu návratu došlo.

„Bylo to velice rychlé. Neváhal jsem. Včera proběhlo jednání, přišla nabídka, kterou jsem přijal. A večer všichni kompetentní rozhodli. Bylo to jednodušší v tom, že tady mám kolegy, se kterými už jsem pracoval. Mám v nich oporu. Přechod je tím pádem jednodušší. Já jsem domácí typ. (úsměv) Vím, do čeho jdu a mám srovnané myšlenky. Myslím, že nám to zase bude fungovat dobře. Ta práce mě bavila, bylo to s klukama ty dva roky fajn.“

Vysvětlil vám generální manažer Martin Hosták po minulé sezoně, v níž jste dovedl klub do předkola play off, proč nepokračujete?

„Ambice asi byly jiné. Oni chtěli změnu. Je to spíš otázka pro někoho jiného. Mě to samozřejmě mrzelo.“

Na jak dlouho jste se domluvili nyní?

„Na parametrech smlouvy jsme se domluvili, jen ještě není podepsaná. Až bude, nebude to nic tajného.“

V realizačním týmu končí mentor Jaroslav Balaštík. Proč?

„V té skladbě, ve které jsme byli dřív, nám to fungovalo dobře. Moje volba to (Balaštík) nebyla. Rozešli jsme se korektně. Nic neobvyklého.“

Jste teď i sportovní manažer. Co to bude obnášet?

„Vše, co se týká pohybu hráčů A-týmu. Doplnění kádru, střídavé starty, hostování. Samozřejmě se shodou s generálním manažerem a jednateli. Teď to ale není úplně téma. Spíš se upínáme k tomu, kdy se nám vrátí zranění hráči. Jejich absence jsou nepříjemné, určitě je zásah, že je mimo hru Kaša (brankář Libor Kašík), Fořťák (útočník Tomáš Fořt). Ale loni se nám zranili Honejsek, Herman, Okál a mančaft to zvládl. Vždycky se to dá zacelit, když tým drží pohromadě a je silný. A já věřím, že tento je. Možná je lepší, že ta zranění přišla teď a ne později.“

Ze tří avizovaných posil (Pohl, Buček, Claireaux) dorazila jediná. Co na to říkáte?

„Já jsem s tím byl jen obeznámen. Není to pro nás nic, čím bychom se měli zaobírat. Ti hráči tady prostě nejsou.“

Poprvé jste viděl v akci francouzského útočníka Valentina Claireauxe. Jak na vás zapůsobil?

„Pozitivně mě překvapil. Samozřejmě, že šanci dostane.“

Podle mých informací má skončit švédský centr Rickard Palmberg. Je to tak?

„To je otázka na generálního manažera.“

Počítáte dál s Markem Čiliakem jako s brankářskou jedničkou?

„Jednoznačně. Jiné řešení se snad ani nenabízí. Věříme, že potvrdí své kvality.“