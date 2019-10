Zlín odvolal Stavjaňu! K týmu se vrací Svoboda, kterého si prosadilo město | iSport.cz

Zlínský útočník Štěpán Fryšara se raduje z gólu do prázdné branky Komety, kterým odstartoval brněnskou zkázu • ČTK

Sparťané oslavují vstřelenou branku do sítě Zlína • ČTK

Šestapadesátiletý Stavjaňa byl chráněncem generálního manažera Martina Hostáka, který ho do klubu v létě přivedl a dosadil do funkce místo úspěšného Svobody. To se mnoha lidem nelíbilo a nový trenér byl od začátku pod tlakem. Po špatném startu sezony už Hosták nedokázal Stavjaňu na střídačce zachránit. Město jako majoritní vlastník si prosadilo návrat Svobody, po němž volali i samotní hráči.

Staronový kouč poprvé povede tým v neděli na ledě Mountfieldu HK.

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 11 6 1 1 3 44:30 21 2. Kometa Brno 10 6 1 1 2 27:23 21 3. Mladá Boleslav 10 5 2 1 2 31:20 20 4. Sparta 10 4 3 1 2 43:31 19 5. Plzeň 10 6 0 1 3 40:32 19 6. Liberec 10 5 2 0 3 45:40 19 7. K. Vary 10 4 1 1 4 31:30 15 8. Mountfield HK 10 5 0 0 5 30:32 15 9. Olomouc 10 3 1 2 4 20:27 13 10. Vítkovice 11 3 1 2 5 27:39 13 11. Kladno 9 3 1 1 4 30:36 12 12. Litvínov 10 3 0 2 5 28:33 11 13. Dynamo 10 3 0 0 7 21:31 9 14. Zlín 11 2 0 0 9 28:41 6