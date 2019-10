Mazanec po třetí nule: Skvělý Bartes, nebo Fanda z Běšin? Vždy chci vyhrát | iSport.cz

Velký gólmanský souboj v Hradci ovládl Marek Mazanec. Po 65 minutách skončila bitva s Třincem 0:0, on pak nepustil gól ani při nájezdech. Mountfield výhrou 1:0 nad mistrem vymazal kyselé vzpomínky na nedělení porážku se Zlínem 5:6. „Nemám rád, když se týden hrabeme, co bylo, takže je super, když jsme hráli už v úterý,“ těšil se do akce Mazanec.

Už jednou v sezoně jste říkal, že nájezdy úplně nemilujete. Není čas to přehodnotit?

„Tentokrát to klaplo, díky Bohu. Tohle může vždycky dopadnout všelijak, Třinec má dobré hráče, šikovné. Mě to nějak trefovalo, jsem za výhru rád.“

Ob jeden zápas udržíte nulu. Na úspěch se pomalu dalo vsadit, ne?

„No, já bych moc nekřičel. (usmívá se) Víte, jak se to říká, že po každém posvícení přichází průjem. Proti Třinci tým hlavně odvedl skvělý zodpovědný výkon. Pochvala patří všem.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Třinec: 0:1sn. Bezbrankový zápas rozhodl až v nájezdech Jergl

Spíš teď přišlo po průjmu posvícení...

„Zaplaťpánbůh. Byl to s Třincem výborný týmový výkon. Vím, že to může znít jako klišé, ale po těch šesti gólech od Zlína to byl pro nás hrozně důležitý zápas.“

Z osobního pohledu potěší, když přechytáte Patrika Bartošáka?

„Bartes je výbornej gólman. Chci ale porazit každého, je jedno, jestli je tam on, nebo Fanda z Běšin, nebo Bartes. My vyhráli, ale on chytal skvěle a celý Třinec podal výborný výkon. Možná nějací diváci odejdou trochu zklamaní, že nepadlo víc gólů. Ale tenhle zápas byl přesně to, co jsme potřebovali.“

Nebyl jste až překvapený, co všechno se za dva dny změnilo?

„Před Zlínem jsme hráli tři čtyři zápasy výborně dozadu taky. Jen minule nás potrestala chvilková nekoncentrovanost. Na Třinec jsme se vrátili zpátky.“

Po minulém zápase trenér Martinec říkal, že jste byli přemotivovaní, což bylo hlavním důvodem prohry. Znamená to, že jste se zklidnili?

„Nemyslím si, že by to byl hlavní důvod, ale nějaký aspekt tam ale byl. V novinách proběhla věc kolem výměny trenérů, která někoho možná motivovala, jiného třeba rozhodila. Ale určitě to nebyl ten hlavní důvod, proč jsme minulý zápas ztratili.“

Ani u vás nerostlo napětí, když stále svítil na kostce stav 0:0?

„Ani ne. Tam se může stát fakt cokoliv. Můžu si to tam hodit já, může si to tam hodit Bartes. Oni ujeli, my ujeli v prodloužení. Není čas na něpětí.“

Mountfield HK - Třinec: V posledních vteřinách prodloužení jel Gernát sám na Mazance

Měl jste v zápase i dva netradiční zákroky maskou. Vydržela?

„Jo, ale hlavně, když to jde zblízka na makovici, moc s tím neuděláte. Akorát dáte želvu, hlava mezi ramena a říkáte si, ať to moc nebolí.“

Dodá sebevědomí porazit Třinec?

„Spíš nás to uvede víc do klidu. Začneme věřit víc systému, posune nás to. Byl to od nás všech ohromně kvalitní výkon. Po sto padesáté, pochvala pro všechny, fakt.“

Lišil se zápas v tom, že Třinec hrál „jen“ o výhru, vy ještě o budoucnost, aby se v týmu neděly žádné velké hráčské ani trenérské změny?

„Úplně nevím, jak to teď nahoře v kancelářích je, jestli se má někdo měnit v kádru, nebo ne. V kabině jsme si říkali, že to musíme udělat i pro sebe. Dlužili jsme to sami sobě po Zlínu. Tenhle tým si zaslouží být na čele tabulky, věřím, že sílu máme.“