Jiří Průžek promluvil o rakovině: Jak se mu změnil svět? Duda smeká | iSport.cz

Nádor na varleti otřásl životem víc než jednomu sportovci. Vedle Jiřího Průžka stejným onemocněním prošel i bývalý cyklista Lance Armstrong či badmintonista Petr Koukal. Tuto životní překážku se jim povedlo překonat a vrátili se k milovanému sportu.

Rodák z Prahy šel na zákrok ve stejný den, kdy zjistil diagnózu, a za pár měsíců již znovu oblékl dres Benátek, dokonce už stihl premiéru v extralize. Po všem, čím prošel, však statistiky nehrají prim.

Kdy a jak jste zjistil, že něco není v pořádku?

„Na začátku srpna, myslím, že to bylo v úterý večer, jsem si na varleti nahmatal bulku. Ve čtvrtek jsme měli zápas a v pátek jsme dostali volno, takže jsem si řekl, že si pro jistotu zajdu k doktorovi. Když jsem si totiž vyhledal na internetu, co by to mohlo znamenat, hned jsem pro svůj klid zašel na kontrolu. U doktora jsem bohužel zjistil, že je to nádor a musím na operaci.“

Co se vám těsně po zjištění špatné zprávy honilo hlavou?

„Člověk tomu nejdřív nevěří. Ještě ve čtvrtek jsem hrál zápas a za ani ne 24 hodin vám někdo řekne, že máte nádor. To na něj koukáte jak z jara. Bohužel se to potvrdilo a ještě ten den jsem šel na operaci.“

Řekl jste si sám, že chcete problém vyřešit co nejdřív?

„Nejdřív jsem si myslel, že to nebude tak vážné a zákrok podstoupím třeba po sezoně.