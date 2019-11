Olomoucký lídr Knotek je fit: Dva body musíme brát. Gól? To bych chtěl asi moc | iSport.cz

Co se děje s hlavou, když prakticky celý zápas vedete 1:0, ale soupeř před koncem srovná na 1:1?

„Celé utkání bylo dost náročné, dřete a jedna branka vás může srazit dolů. Bohužel nám před koncem vyrovnali, v 58. minutě dal Rado Tybor na 1:1. Těžké je to hlavně po psychické stránce držet hubený náskok takovou dobu.“

Na druhou stranu Olomouc musí být psychicky silná, když i po pardubickém vyrovnání hned na začátku prodloužení rozhodne, ne?

„Jo, zaplaťpánbůh, že to tam kluci skvěle procpali. Neměli jsme hlavy dole a šli si pro druhý bod.“

Byla to v Pardubicích stará poctivá Olomouc, která umí body odpracovat, urvat?

„Myslím, že na ledě jste nenašli jediného hráče, který by tam nenechal všechno. Ještě tomu chybí větší sebevědomí. Ale to je logické, když se poslední dobou moc nevyhrávalo. Postupně to snad bude ještě lepší, s každým dobrým zápasem se zvedáte.“

Chyběly centimetry a mohl jste svému týmu dát klid druhým gólem, jen jste trefil tyč. Cítil jste se na ledě dobře po pauze?

„To bych asi chtěl moc, abych v prvním utkání po takovém výpadku dal gól. (usměje se) Čekal jsem, že se budu cítit hůř, nebylo to zase tak strašné, ale ani optimální. Proto jsem nedostal ještě ani tolik prostoru.“

Vnímali jste před cestou do Pardubic tlak, že pokud byste tady prohráli, poslední místo by se vám přiblížilo na tři body?

„Nebavili jsme se o tom. Ale každý ví, když se podívá na tabulku, o co jde. Žádné, že ´musíme´ ale nezaznělo, to by bylo asi špatný, prostě jsme sem přijeli vyhrát, makat, stejné jako kamkoliv jinam. A super, že to vyšlo.“

Bude se teď v Olomouci zase dýchat o něco lépe?

„Jo, ale maximálně do půlnoci, jedeme dál, máme před sebou další těžké zápasy. Úleva to byla, ale zase nešlo o poslední zápas sezony, abychom si řekli, jak jsme v pohodě. (usměje se) V sobotu potrénovat a v neděli jdeme do toho zase.“

