Že jen nahazujeme? Není to pravda, říká po další výhře sparťan Smejkal | iSport.cz

Vyhráli potřinácté z posledních čtrnácti utkání. Na prvním místě tabulky Tipsport extraligy si udrželi šestibodový náskok. V pátek dokázali doma přetlačit hradecký Mountfield. Družinu trenéra Vladimíra Růžičky porazili 2:1. „Nebylo to jednoduché. Pro diváka to asi úplně krásný hokej nebyl,“ uznal útočník Sparty Jiří Smejkal po bojovném duelu.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:22. Smejkal, 47:36. Buchtele Hosté: 09:46. F. Pavlík Sestavy Domácí: Machovský (J. Sedláček) – Kalina, Blain, Tomáš Dvořák, Jurčina, Polášek (A), Košťálek, Piskáček – Smejkal, Tomášek, Řepík (C) – Kudrna, Sukeľ, Říčka – Buchtele, Pech (A), Forman – Pšenička, Rousek, Dvořáček. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Zámorský, Linhart, Cibulskis, Nedomlel, Rosandić, F. Pavlík, Šalda – Červený (A), Koukal, Jergl – R. Pavlík (A), Cingel, Smoleňák (C) – Perret, Rákos, Vincour – Klíma, Kubík, Paulovič. Rozhodčí Hodek, Sýkora – Komárek, Frodl. Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň) Návštěva 9 772 diváků

Další výhra, takhle byla ale opravdu pořádně vydřená. Souhlasíte?

„Určitě. Byl to hodně těžký zápas. Z obou stran se čekalo na chybu. My jsme byli o ten jeden gól lepší, možná šťastnější. Jsem rád, že jsme to zvládli.“

V čem byl Hradec nebezpečný? Přišlo mi, že vám dělalo největší problémy jejich aktivní napadání vaší rozehrávky.

„Souhlasím. Ve středním pásmu to strašně zahušťovali, vůbec tam nebyl prostor. Zároveň opravdu vysoko napadli naše beky, když už jsme to dostali my útočníci, hned u nás byl hráč. Tohle hráli dobře. My jsme to dělali podobně, proto to možná nebyl pro diváky úplně krásný zápas. Pro hráče je tohle vítězství ale opravdu hodně cenné, lepší než 8:1.“

Neztratila se ze hry Sparty lehkost? Proti Třinci i Kometě jste hráli skvěle, teď mi to přijde zase více upracované.

„Možná ano, ale podle mě je to jen dobře. Ukazujeme, že můžeme hrát super hokej. To je ale těžké proti někomu, kdo jen vyčkává a všechno poctivě zavírá. Nejsme pak tolik na puku a musíme si to házet za ně. Je super, že i takové utkání zvládáme. Do play off tohle bude nutnost, tam se přesně takhle hraje.“

Vy jste ve druhé třetině vyrovnával na 1:1. Po buly vás našel Michal Řepík před gólmanem úplně samotného. Zdálo se mi to, nebo to byla secvičená akce?

„Byla, povedla se parádně. Řepa mě výborně našel. Já už jsem tam měl v první třetině takovou pološanci, zkoušel jsem to z první. Vím, že Marek Mazanec hodně chodil dolů na první pohyb, tak jsem si to zpracoval, šel s tím do protipohybu…“

A dostal jste se až na brankovou čáru.

„Jo jo, trochu jsem to protáhl. (smích) Trefil jsem ho snad nějak do brusle a šlo to do brány, nakonec docela šťastná trefa.“

Znovu vás podržel brankář, tentokrát to byl Matěj Machovský. Už devět zápasů v řadě se u vás gólmani střídají. Jednou chytá on, podruhé Jakub Sedláček.

„Oba jsou skvělí! Je úplně jedno, kdo je do branky. Oba jsou nejlepší gólmani v extralize, jak my s klukama říkáme.“ (úsměv)

Martin Dočekal, který váš tým opustil a vrátil se do Komety, říkal, že hrajete NHL styl, který technickým hráčům nesedí. Co na to říkáte?

„Ani bych neřekl. Když hrajeme s týmem, který hraje hokej, nebojíme se hrát s pukem na holi. Proti jiným týmům to ale prostě zjednodušit musíte. Není pravda, že bychom hráli jen na nahazování.“

Příští čtyři zápasy odehrajete na ledech soupeřů. Na dlouhé série venku jste ale z této sezony už zvyklí, že?

„Ano, a nějak zvlášť nám to ani nevadí. Dokonce bych řekl, že na ty výjezdy jezdíme rádi. Zahrajeme si karty s klukama, odpočineme si od domova... i když tohle asi přítelkyně a manželky nebudou rády slyšet.“