Kladenský hrdina Godla po první nule: Naštěstí jsme nedopadli jako v Hradci | iSport.cz

První zápas bez gólu. Hokejoví Rytíři uspěli proti Zlínu 1:0 a soupeře obrali o všechny body podruhé v sezoně. Předtím u něj uspěli 2:1 a jsou to právě Berani, kteří jako jediní nedokázali vstřelit Kladnu v zápase minimálně dva góly. „Ale bylo to těžké,“ připustil gólman Denis Godla, hlavní kladenský hrdina. Byly to nervy do posledních sekund.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:27. Zikmund Hosté: Sestavy Domácí: Godla (Cikánek) – Nash, Austin, Kehar, Lakos, Zelingr, Barinka – Jágr, Melka, Zikmund – Machač, Bílek, Stach – Réway, J. Strnad, Redlich – Hajný, T. Kaut, O'Donnell – Filip. Hosté: Čiliak (Huf) – Freibergs, Ferenc, Řezníček, Nosek, Buchta, Gazda, M. Novotný – Fořt, P. Sedláček, Kubiš – J. Ondráček, Claireaux, Köhler – Šlahař, Honejsek, Herman – Okál, Fryšara, Dufek. Rozhodčí Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 4016 diváků

Ve Zlíně naskočil poprvé do akce. A hned si připsal vítězství. Inkasoval jenom jednou, tentokrát ani jednou. Denis Godla byl hlavní kladenskou spásou. „Ale jestli chceme bodovat i v neděli v Olomouci, musíme hrát ještě líp,“ uvědomuje si brankář, jenž ve slovenském souboji předčil zlínského Marka Čiliaka. I když i ten se činil náramně.

Jak to pro vás bylo těžké udržet nulu, když to byly nervy až do konce? Navíc, když soupeř hrál přesilovku?

„Škoda toho vyloučení na konci, z toho se musíme poučit. A hlavně je třeba, abychom dali víc gólů. První polovinu úvodní třetiny jsme hráli výborně, ale potom přišly naše problémy. Naštěstí oni z toho branky nedali.“

Jaromír Jágr po porážce se Spartou říkal, že vás čekají daleko důležitější zápasy. Bylo to znát?

„Věděli jsme, že Sparta je v čele tabulky, šli jsme tam trochu s respektem. To nás možná stálo ten zápas, protože jsme ho vůbec nezvládli. Tohle bylo důležitější utkání, ale ono je to jedno. Prostě potřebujeme body, je jedno, proti komu hrajeme. Musíme se na každého soupeře nastavit stejně.“

Kladno - Zlín: Čiliakova lapačka sebrala gól domácímu Strnadovi

Takže jste nevnímali, že je to klíčový zápas?

„Víme, že Zlín i Olomouc jsou sousedi v tabulce a potřebujeme dvakrát více ty body než třeba se Spartou. Takže jsme to nebrali na lehkou váhu, byla potřeba do toho dát všechno. A chválabohu jsme vyhráli. V Olomouci musíme hrát ještě líp, když chceme body.“

Je hodně pozitivní pro celý tým, že jste udrželi nulu?

„Hlavní jsou body. O nulu ani tak nejde. Spíš bych řekl, že se musíme poučit z toho, že to skončilo 1:0. Potřebujeme více gólů. Aby se nestalo to, co nedávno v Hradci. Tam jsme dostali gól chvíli před koncem v našem oslabení, dneska jsme ho mohli zase dostat. Ale ubránili jsme to. Musíme se poučit a doufám, že bude lepší.“

Kladno - Zlín: Hostující Ondráček chybu Austina nepotrestal, z úniku trefil tyčku

Takový zápas je pro brankáře hodně těžký, že?

„Na psychiku to bylo náročný, ale i my jsme chvíli před koncem měli dvě minuty přesilovku, takže jsem se díval, jak jsme ji hráli my. Pak ji měli zase oni. Tentokrát jsme paradoxně dobře bránili oslabení, což nám pomohlo. Když v tom budeme aspoň takhle pokračovat, mohl by to být začátek zlepšení.“

Vnímal jste, že to byl slovenský souboj brankářů? Za Zlín chytal Marek Čiliak.

„Ani ne, jenom jsme se trochu pozdravili na rozcvičce. Pak mi gratuloval. Ale i díky Čilimu držel naději Zlín na body, protože jsme měli velké šance. Pochytal to.“