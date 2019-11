Jágr o 17. listopadu: Dostal jsem šanci! Hymna bez mikrofonu? Výborný | iSport.cz

Byl to pro Kladno super víkend, že?

„Věděli jsme, že nás čekají dva důležité zápasy, Zlín i Olomouc jsou týmy kolem nás. Každej bod je zlatej. Dnes nás zase podržel Denis Godla, opět chytal výborně. Ale musím říct, že není jednoduché tady hrát. Jsou to bojovníci, dohrávají souboje, jsou hodně silní. K nám se odrážely puky, měli jsme štěstí.“

Godla tam měl nějaký zdravotní problém, zatrnulo vám?

„Samozřejmě, je to momentálně náš klíčový hráč. Jakékoli zranění v našem týmu je problém, nemáme širokou sestavu, takže bychom to museli lepit juniory nebo dorostenci.“

Vy jste na tom se zdravím jak? Ještě v sobotu nebylo jasné, jestli nastoupíte. Šel jste přes závit?

„Nakonec se mi to díkybohu nezhoršilo, je to OK. (klepe na zeď) Ale bylo to těžké rozhodování. Nejdřív vždycky začínám v lehkosti, nejdu do složitějších věcí. Čekám, až se to trochu zahřeje a podle toho se rozhoduju. Kdyby mě to začalo trošku bolet, hned bych odešel, protože by se mi to jinak protáhlo.“

Sedá si tým ve vašich očích pomalu?

„Pro nás je velice důležitý brankář, protože nebudeme dávat sedm nebo osm gólů, abychom někoho přestříleli. To vůbec. Ale víme, že je to v nás. Když nebudeme dělat chyby, můžeme porazit kohokoli. Většinu bodů jsme získali proti skvělým týmům. Vždycky záleží jen na nás, musíme hrát perfektně.“

O to víc teď těší ty dvě výhry proti konkurenčním celkům v tabulce…

„Samozřejmě, ale to už není o hokejové kráse. Je to úmorný boj. Se Zlínem nebo Morou to bolí daleko více, než když hrajete proti technickým hráčům. Dlouho byl výsledek 3:0, to bylo pro nás štěstí, protože je tady široké kluziště a nejsme na to vůbec zvyklí.“

Prostředí starého zimáku vám vyhovovalo?

„Nám jo, protože je to podobný tomu našemu zimáku. (úsměv) Horší je to pro sparťany, kteří přijedou z O2 Areny sem. Tady je stejná zima jako u nás, žádný rozdíl bych v tom neviděl. Jen je to o čtyři metry širší.“

Zase na vás bylo vyprodáno, i když se nevědělo, jestli nastoupíte. Ceníte si toho?

„Heleďte se, my nemůžeme koukat, jestli přijdou lidi, nebo ne. Body jsou pro nás důležitý.“

Hrál jste tady vůbec někdy?

„S Jágr Teamem, ale to nejsou opravdové zápasy.“

Na konci jste měl lehkou potyčku s Ondruškem, o co šlo?

„Dostal jsem loktem do obličeje a do zubů. Chlap proti chlapovi, neříkám, že to udělal schválně, ale dostal jsem ji. Není to nic příjemnýho, na druhou stranu se mi to taky někdy stává, když bojuju o puk.“

Vaše krátká střídání byla vynucena tím zraněním?

„Ne, to už tak je. Když vedete, musí se to kouskovat a bránit.“

Spousta lidí dřela, ale nedostala šanci

Co jste říkal na reakci fanoušků, kteří zpívali hymnu sami od sebe, když zjistili, že pěvkyni nefunguje mikrofon?

„Výborný! Všechno zlý je k něčemu dobrý, nakonec to dopadlo asi nejlíp, jak mohlo.“ (smích)

Olomouc - Kladno: Na stadionu nefungoval mikrofon, fanoušci si hymnu zazpívali sami

Co pro vás vůbec znamená 17. listopad?

„Kdyby nebylo 17. listopadu, nikdy bych nemohl v osmnácti hrát NHL. Jedna věc je dřít, další věc je dostat příležitost. Spousta lidí dřela, ale nedostala šanci. To byla asi taková největší bezmoc během komunismu. Nešlo ani tak o systém, ale o to, že měli výhodu ti, kteří byli ve straně. Pak to padlo a příležitosti měl každý stejné. Já dostal šanci jít ven.“

Václav Nedomanský tu šanci neměl, ale emigroval a teď byl oceněn v zámoří. Co na ten příběh říkáte?

„Na to jsi potřeboval mít koule, protože to nebylo vůbec jednoduchý. Nemyslel jsi jenom na sebe, ale na příbuzné a celou rodinu. Nikdo nevěděl, co se stane, jestli vůbec padne systém, uvidíte svou rodinu a vrátíte se někdy do Čech. Když jsi svobodnej a bezdětnej, tak je to samozřejmě jednodušší. Ale s rodinou je to těžký. Takových příběhů bylo hodně, on byl jeden z těch, kterému se to povedlo, a ještě udělal kariéru.“

Teď to mají mladí lehčí. Stačí udělat povedenou sezonu a jdete do zahraničí. Motivujete je tím?

„To, co je lehčí, ještě neznamená, že to je dobrý. Když chceš něco dokázat, musíš si projít tou nejtěžší cestou.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 55:29. Irgl Hosté: 02:13. J. Strnad, 12:35. Austin, 25:16. Zikmund Sestavy Domácí: Konrád (26. Lukáš) – Ondrušek (A), Jaroměřský, Švrček, Škůrek, Vyrůbalík (C), Dujsík, Valenta – Burian, Strapáč, Irgl – Klimek, Nahodil, P. Musil – Olesz, Kolouch, Skladaný – Hecl, J. Knotek (A), V. Tomeček. Hosté: Godla (Cikánek) – Austin, Nash, Kehar, Romančík, Zelingr, Barinka (A) – Zikmund, Melka, Jágr – Redlich, Machač, J. Strnad (C) – Réway, Stach, Bílek – Hajný, T. Kaut (A), O'Donnell – Š. Bláha. Rozhodčí Mrkva, Piragic – Tošenovjan, Zgonc Stadion Zimní stadion Olomouc