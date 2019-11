SESTŘIHY: Sparta vyhrála popáté v řadě, Vary seřezaly Kometu 7:2 | iSport.cz

Třinec potřetí v řadě naplno bodoval

Do první šance utkaní se dostali domácí, tečovaná střela Cibulskise ale skončila mimo. V páté minutě byl vyloučený Cingel a Oceláři toho využili k otevření skóre. Pohotovou dorážkou se o to postaral Michal Kovařčík. Při Polanského trestu se do dvou slibných příležitostí dostal Pavlík, Kváču ale nepřekonal. Krátce před koncem první třetiny Slezané své vedení navýšili, po krásné kombinaci bratří Kovařčíků skóroval starší Ondřej.

SESTŘIH: Mountfield HK - Třinec 1:4. Oceláři bez Bartošáka obrali Růžičkův Hradec

Ve 23. minutě mohl přidat třetí gól Ocelářů Hrehorčák, Mazance však nepřekonal. Třinečtí následně vcelku jistě bránili náskok a domácím se nedařilo vytvořit si výraznější převahu. V polovině utkání ale po Červeného přihrávce snížil před brankou osamocený Koukal. Tým kouče Varadi inkasoval poprvé po dvou zápasech s nulou. Hosté však dokázali na snížení rychle odpovědět, chybnou rozehrávku využil Hrehorčák.

Východočeši se tlačili do útoku, snažili se zkorigovat výsledek, třinecký obrana a pozorný Kváča ale byli proti. Ve 48. minutě Cibulskis přesilovce trefil jen tyč. Úřadující mistr zápas dovedl zkušeně do vítězného konce, při Vopelkově vyloučení se navíc podruhé trefil Michal Kovařčík. Smůlu domácích v koncovce podtrhnula další tyč po Cingelově střele.

Hlasy trenérů:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Vítězství Třince je zasloužené. Hrál velmi dobře do defenzivy a byl nebezpečný směrem do útoku. V koncovce byl velmi efektivní, dva góly nám dal z přesilovky. My jsme sice celý zápas dřeli, ale v naší hře byla velká nervozita zejména směrem do útoku. V zakončení. Klukům se nedá upřít snaha, ale bohužel jsme opět dali jeden gól. Výsledek je zasloužený."

Václav Varaďa (Třinec): "Do utkání jsme vstoupili velmi slušně, ale domácí měli příležitosti, které zůstaly nevyslyšeny. Hlavně kolem naší branky byli hodně nepříjemní. Dali jsme gól, což týmu vždy pomůže. Byli jsme trpěliví, hráli jsme velmi dobře střední pásmo a využili jsme své příležitosti. Celkově si myslím, že to byl vyrovnaný zápas. Na domácích byla vidět velká snaha, ale myslím si, že jsme ho kontrolovali a zaslouženě bereme tři body."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:29. Koukal Hosté: 05:25. M. Kovařčík, 19:46. O. Kovařčík, 32:12. Hrehorčák, 55:08. M. Kovařčík Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Zámorský, Linhart, Nedomlel, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Šalda – Jergl, Koukal, Červený (A) – Smoleňák (C), Kubík, M. Chalupa – Paulovič, Rákos (A), Perret – Vopelka, Cingel, Klíma. Hosté: Kváča (Malík) – Kundrátek, Gernát, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, Zahradníček – Chmielewski, P. Vrána, M. Stránský – Hrňa, Novotný, Dravecký (A) – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák – Kofroň, Polanský, Adamský (C) – Hladonik. Rozhodčí Jeřábek, Horák – Lučan, Kis Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4219 diváků

Kometa už pětkrát nevyhrála

Domácí tým vstoupil do zápasu aktivněji a v úvodu si vytvořil i dvě šance, ale Plekanec ani Orsava své slibné pozice ve vedoucí gól nepřetavili. Kometa však pykala za nedůslednost v obraně, kdy z celkem nevinné akce prostřelil Vejmelku Koblasa a dostal tak Karlovy Vary do vedení.

To netrvalo dlouho, Kometa využila hned první přesilovou hru, když se po pěkné přihrávce Svačiny trefil zblízka Orsava. Brno pak svoji hru zklidnilo a hlavně zpřesnilo, nicméně šance Lva gól nepřinesla.

SESTŘIH: Kometa Brno - Karlovy Vary 2:7. Překvapivá výhra hostů, rozhodl hattrich Grígera.

V úvodu druhé části hry Karlovy Vary dokonale využily početní výhodu na ledě. Nejprve Koblasa svým druhým gólem v zápase při hře pěti proti třem poslal hosty do vedení, o půl minuty později překonal Vejmelku a jeho čtyři spoluhráče v poli Gríger.

Brno začalo stíhačku nepříznivého stavu, ale stihlo v přesilové hře jen snížit, když se po kombinaci trefil opět Orsava. Místo vyrovnání ale přišel pro domácí tribuny šok, nejprve navýšil vedení Karlových Varů jejich nejproduktivnější hráč Rachůnek a 39 vteřin poté propadlo nenápadné nahození Poláka velmi lacino za Vejmelkova záda.

Nejistého strážce brněnské svatyně vystřídal do třetí třetiny Klimeš, ale s čistým štítem vydržel jen 33 sekund. Překonal jej Flek. Čtyřbrankové manko bylo na Kometu v současném rozpoložení velké sousto, zápas se už dohrával víceméně z povinnosti pod jasnou kontrolou hostí, kteří své vedení ještě navýšili opět díky Flekovi.

Hlasy trenérů:

Petr Fiala (Brno): "Zhruba 35 minut jsme hráli to, co jsme chtěli, i když jsme prohrávali 1:3, ale góly jsme dostali v přesilovkách po ne moc nutných faulech. Čtvrtý gól jsme dostali po nedůslednosti a pátý po teči. Hráči jakoby ztratili víru, což se potvrdilo na začátku třetí třetiny. Tato část nebylo hodná jména Komety. Pro mě to byl jasný signál k tomu, abych dodal mužstvu impulz a odstoupil jsem z funkce hlavního trenéra. Doufám, že můj nástupce dostane z hráčů to, co v nich je a co ukázali v některých částech předchozích zápasů, ale nikoliv celých. Hraje se totiž 60 minut."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "My jsme do zápasu vstoupili rozpačitě, těch prvních osm minut postrádalo skoro všechno, co jsme od hráčů chtěli. Myslím si, že nám pomohla vstřelená branka, zápas se pak lámal ve druhé třetině, kdy jsme po vedení v čele s Filipem Novotným odolávali tlaku Brna a dokázal mu čelit. Vytvořili jsme si dostatečný náskok a poslední zbytek odporu jsme zlomili rychlým gólem na začátku třetí třetiny. Od té doby jsme zápas měli pod kontrolou a hráčům jsme za dnešní týmovou práci poděkovali."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:24. Orsava, 35:05. Orsava Hosté: 11:02. Koblasa, 22:46. Koblasa, 23:25. Gríger, 38:52. Gríger, 39:32. V. Polák, 40:33. Flek, 57:06. Flek Sestavy Domácí: Vejmelka (41. Klimeš) – O. Němec (A), Svozil, Pyrochta, Gulaši, Bartejs, Štencel, Malec – Kucsera, P. Holík, Zaťovič (C) – Svačina, Plekanec (A), Plášek ml. – Orsava, Lev, Hruška – L. Horký, Kusko, Dočekal. Hosté: F. Novotný (Bednář) – Stříteský, Šenkeřík, Plutnar, Graňák (A), Eminger, D. Mikyska, M. Rohan – Flek, Gríger, T. Rachůnek (A) – O. Beránek, T. Mikúš, V. Polák – T. Kubalík, Raška I, Kohout – Vondráček, Skuhravý (C), Koblasa. Rozhodčí Hodek, Veselý – Brejcha, Jelínek Stadion DRFG arena

Sukeľ rozhodl dvěma góly

Hokejisté vedoucí pražské Sparty vyhráli popáté za sebou, Verva naopak prohrála pátý z posledních šesti duelů.

První branku utkání vstřelil již po 34 vteřinách novic v litvínovském dresu Mahbod, který pohotově dorazil Válkovu střelu, odraženou od horní tyče. Za 39 sekund bylo vyrovnáno. Sukeľ po nešťastném zákroku Januse dorazil puk do odkryté branky.

V šesté minutě se řítil na Sedláčka Mikúš, v poslední chvíli ho nedovoleně zastavil Piskáček a domácí dostali možnost početní výhody, kterou ale nevyužili. V polovině úvodní části se ale už dostali opět do vedení. Petružálek našel rozjetého Jarůška a ten zblízka chytře překonal Sedláčka.

SESTŘIH: Litvínov - Sparta 3:4. Hosté udolali Vervu v prodloužení

Nástup do druhé třetiny vyšel lépe sparťanským hráčům. Po 26 vteřinách Rousek z mezikruží vyrovnal. V 26. minutě vystihl Jarůšek chybnou Řepíkovu rozehrávku, ale Sedláček jeho bekhendový blafák zlikvidoval. Další šanci měl Hanzl, střelu švihem z pravého křídla opět kryl sparťanský gólman.

V 34. minutě vypálil Košťálek, Janusovi puk propadl a hostující obránce jej v klidu mohl dojet a dorazit do prázdné branky. Slovenský brankář poté opustil branku a přenechal místo Honzíkovi. Litvínovu se povedlo vyrovnat v samém závěru třetiny. Hübl sklepl puk ze vzduchu a zamířil těsně pod horní tyčku. Rozhodčí branku i po prozkoumání videa uznali.

Třetí třetina začala z obou stran opatrněji. Nikdo nechtěl udělat chybu a duel bez větších šancí dospěl do prodloužení. V něm domácí hráli dvě minuty proti třem, ale ani to jim nepomohlo ke vstřelení branky. V 64. minutě se Sukeľ trefil zblízka do šibenice a rozhodl.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:34. Mahbod, 09:28. Jarůšek, 39:28. V. Hübl Hosté: 01:13. Sukeľ, 20:26. Rousek, 33:04. Košťálek, 63:48. Sukeľ Sestavy Domácí: Janus (34. Honzík) – Jánošík (A), L. Doudera, Baránek, Ščotka, Štich, T. Pavelka, Kudla – Mahbod, V. Hübl (C), Válek – Petružálek, M. Hanzl, Jarůšek – Myšák, J. Mikúš, F. Lukeš – Jurčík (A), Helt, Trávníček. Hosté: J. Sedláček (Machovský) – Kalina, Blain, Tomáš Dvořák, Jurčina, Polášek (A), Košťálek, Piskáček (A) – Smejkal, Tomášek, Řepík (C) – Kudrna, Sukeľ, Říčka – Buchtele, Pech, Forman – Pšenička, Rousek, Dvořáček. Rozhodčí Bejček, Pražák – Gerát, Hynek Stadion ZS Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5 969 diváků

Libereckou výhru trefil Musil

Liberec bodoval popáté za sebou naplno a veze se na vítězné vlně po předchozí stejně dlouhé sérii bez bodového zisku. Berani prohráli potřetí z posledních čtyř zápasů.

Zlín vstoupil do utkání velmi sebevědomě a po celou první třetinu soupeře přehrával, ale jeho tlak byl spíše platonický. To Bílí Tygři hrozili jen výjimečně, ale když už, tak to stálo za to. V šesté minutě domácí bek Gazda chyboval v přesilovce při zakládání akce a Zachar po Krenželokově nahrávce využil přečíslení k tomu, aby poslal Liberec hned první střelou v duelu do vedení.

Za 49 sekund bylo vyrovnáno. Honejskovu přihrávku z rohu kluziště usměrnil na brankovišti dobře postavený Ferenc. Tím ovšem na góly bohatý úsek nekončil a za dalších 23 vteřin už Severočeši znovu vedli. I druhá jejich střela v zápase skončila v síti, když další chybu zlínské defenzivy potrestal v úniku Marosz.

Ze soupeřovy převahy se Bílí Tygři znovu vymanili v 11. minutě a i tentokrát z toho byla velká šance. Volný Bulíř už ale Čiliaka nepřekonal.

SESTŘIH: Zlín - Liberec 3:4. Berani se snažili dotáhnout skóre, nakonec padli těsným rozdílem

Berani měli v první části optickou převahu, v prostředním dějství ztratili i tu. Liberec navíc dokázal dvakrát navýšit vedení. Nejprve při hře ve čtyřech na obou stranách uspěl sám před Čiliakem Hudáček a ve 34. minutě už na 4:1 zvýšil Musil, jenž byl nejúspěšnější v nepřehledné situaci před brankovištěm. Naději na zvrat Zlínu zajistil po Gryšarově pasu přes celé hřiště z úniku Okál, který prostřelil Hrachovinu.

V poslední dvacetiminutovce si hosté hlídali vedení, soupeře do šancí nepouštěli a navíc téměř pořád drželi puk. Vše se změnilo až 4:38 minuty před koncem. Při Dernerovu trestu domácí sáhli ke hře bez brankáře, ve které snížil na rozdíl jediné branky Fryšara. Více už však i přes závěrečný nápor Zlín nezvládl.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:26. Ferenc, 37:01. Okál, 56:57. Fryšara Hosté: 05:37. M. Zachar, 06:49. Marosz, 24:37. L. Hudáček, 33:10. A. Musil Sestavy Domácí: Čiliak (Huf) – Freibergs, Ferenc, Buchta, Nosek (A), M. Novotný, Gazda, Hamrlík – Köhler (A), Claireaux, Fořt – Kubiš (C), P. Sedláček, J. Ondráček – Herman, Honejsek, Šlahař – Dufek, Fryšara, Okál. Hosté: Hrachovina (Peters) – T. Hanousek, Šmíd (A), Graborenko, Derner, Kolmann, Havlín, Bukač – Ordoš, Bulíř, L. Hudáček – Lenc, Filippi, Marosz – M. Zachar, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Šír, A. Musil, J. Vlach. Rozhodčí Pešina, Svoboda – Gebauer, Rožánek Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 4318 diváků

Vítkovice otočily proti Pardubicím

Vítkovice po velkém pátečním obratu proti Kometě znovu začaly vlažně a byli to hosté, kteří v úvodu vyvinuli větší aktivitu. Do vedení je poslal ve 14. minutě Beran, který při signalizované výhodě Svobodou tečoval Zdráhalovo nahození. Hosté pak z brejku mohli i zvýšit, ale Harju padajícího Svobodu nepřehodil.

Domácí se k ohrožení pardubické brány dostali až v úplném závěru první dvacetiminutovky. Páteční hrdina Bukarts byl sám před Kacetlem, který však jeho ránu vyrazil.

Do druhé části naopak Vítkovičtí nastoupili mnohem lépe a vytvořili si převahu. Do sóla se nečekaně dostal obránce Bodák, ale Kacetl jeho akci eliminoval stejně jako o pár minut později možnost Schleisse.

SESTŘIH: Vítkovice - Pardubice 3:2sn. Dynamo promrhalo dvoubrankový náskok, nájezdy rozhodl Bukarts

Pak ale opět přišly příležitosti Pardubic. Svoboda vychytal Tybora i Mandáta, ale v 36. minutě už nedokázal odvrátit gól po hostujícím přečíslení dva na jednoho a Látalově střele. Do podobného průniku se Látal dostal znovu v dalším střídání, ale Svoboda domácí podržel.

Domácí opět začali dohánět promarněný čas až v třetí části. Bukarts ve 43. minutě po kombinaci s Romanem ranou bez přípravy prostřelil Kacetla a domácím znovu narostla křídla. Už jen na tři pětky, které kouč Petr na ledě točil, nabraly tempo a ve 49. minutě bylo vyrovnáno, když ze vzduchu baseballově zasmečoval puk do sítě Stránský. Regulérnost gólu pak rozhodčí zkoumali nadvakrát bezmála deset minut.

Vítkovice mohly skóre obrátit ve vlastním oslabení; Schleiss a Mallet v něm jeli dvakrát sami na Kacetla, který však zabránil nejhoršímu. Zato v prodloužení měli blíže k bonusovému bodu hosté, Tybor však trefil jen tyčku a Mandát při velkém tlaku v přesilovce zblízka za Svobodu puk nepropasíroval. Hrdinou nájezdů byl vítkovický Bukarts, který proměnil oba pokusy a v šesté sérii rozhodl.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 42:58. Roberts Bukarts, 48:09. Š. Stránský, 65:00. Roberts Bukarts Hosté: 13:44. M. Beran, 35:20. Látal Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Šidlík, Kvasnička, Trška, Bodák, Výtisk (C), D. Krenželok, Gregorc – Lakatoš, O. Roman (A), Schleiss – Roberts Bukarts, Š. Stránský, P. Zdráhal (A) – Dej, Baláž, Mallet – Razgals, Werbik, Guman. Hosté: Kacetl (Kantor) – Eklund, Holland, J. Kolář (C), Ivan, Mikuš (A), J. Zdráhal – Mandát (A), R. Kousal, Tybor – Látal, T. Knotek, Hovorka – D. Kindl, Blümel, Harju – M. Beran, Pochobradský, Matýs. Rozhodčí Hradil, Sýkora – Hlavatý, Špringl Stadion Ostravar aréna Návštěva 4 825 diváků

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:26. Zbořil, 16:24. Hrbas, 39:51. Bernad, 62:34. R. Zohorna Hosté: 03:47. V. Němec, 31:15. Gulaš, 39:41. Gulaš Sestavy Domácí: Krošelj (Haas) – Ševc, Hrbas, Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Kurka – Šťastný, Žejdl, Klepiš (A) – Skalický, Zbořil, Vondrka (C) – R. Zohorna, Bičevskis, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Frodl (Kolář) – Moravčík, Vráblík, Houdek, Čerešňák, Budík, L. Kaňák, T. Voráček – Malát, Kracík (A), Gulaš (C) – Kantner, V. Němec, Pour – Straka (A), Kodýtek, Eberle – Vracovský, R. Vlach, Rob. Rozhodčí Hejduk, Micka – Pešek, Malý Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3 288 diváků

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 55:29. Irgl Hosté: 02:13. J. Strnad, 12:35. Austin, 25:16. Zikmund Sestavy Domácí: Konrád (26. Lukáš) – Ondrušek (A), Jaroměřský, Švrček, Škůrek, Vyrůbalík (C), Dujsík, Valenta – Burian, Strapáč, Irgl – Klimek, Nahodil, P. Musil – Olesz, Kolouch, Skladaný – Hecl, J. Knotek (A), V. Tomeček. Hosté: Godla (Cikánek) – Austin, Nash, Kehar, Romančík, Zelingr, Barinka (A) – Zikmund, Melka, Jágr – Redlich, Machač, J. Strnad (C) – Réway, Stach, Bílek – Hajný, T. Kaut (A), O'Donnell – Š. Bláha. Rozhodčí Mrkva, Piragic – Tošenovjan, Zgonc Stadion Zimní stadion Olomouc