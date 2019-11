Beranovy úkoly jsou sestřelit soupeře a dělat "bordel" u brány: Šance si vážím | iSport.cz

Srazit soupeře, hrát ostře do těla, cpát se do brankoviště a snažit se o teče nebo dorážky. Urostlý útočník Matěj Beran (26) je zpátky na extraligové scéně. Po ukončení kontraktu ve Spartě uspěl na testech v Pardubicích. Ve druhém duelu za svůj bývalý klub skóroval. Přesně ve svém stylu: v 19. kole Tipsport extraligy ve Vítkovicích nejdřív u mantinelu sroloval Jozefa Baláže a chvíli poté tečoval střelu obránce Jana Zdráhala.

Dynamu to nakonec stačilo jenom na bod, promarnilo náskok 2:0 a prohrálo 2:3 po nájezdech. „Nevyužili jsme šance, mohli jsme odskočit na 3:0, 4:0, podržel je gólman. Pak jsme udělali zbytečné chyby, to se stane, ale měli jsme si zápas pohlídat a vyhrát,“ hodnotil Beran.

Do Sparty odcházel z Pardubic po sezoně 2017/18 natěšený. Pro Matěje Berana to byla příležitost. Urostlý bojovník měl přinést dravost, agresivitu, góly. Jenže ve Spartě si pod Uwe Kruppem pevnou pozici nevybudoval, měl poměrně nízký ice time, moc bodů ani nasbírat nemohl (43 zápasů/ 4+3). Sparta s ním přestala počítat a Beran po minulé sezoně dlouho nemohl najít nové angažmá na elitní scéně.

Vítkovice - Pardubice: Zdráhalovu střelu tečoval Matěj Beran, 0:1

Nakonec se dohodl s prvoligovými Litoměřicemi, aby vůbec hrál. Ve 14 prvoligových zápasech nasbíral 13 bodů (5+8) a zájem o něho opět projevily Pardubice. „Musím poděkovat Litoměřicím, že mi vyšly vstříc, hlavně pan trenér Bruk mi hrozně pomohl,“ děkoval Beran.

Na zkoušce v Pardubicích uspěl, poprvé za ně hrál proti Olomouci (1:2p). „První třetina zápasu s Olomoucí byla ještě taková... Ale pak se do toho člověk dostane a bylo to lepší než minulý zápas,“ pochvaloval si v Ostravě. „Jsem velice rád, že mi Pardubice daly šanci. Moc si toho vážím. Ještě tak vyhrávat a bude to mnohem lepší.“

Extraligovou pauzu neměl Matěj Beran zase tak dlouhou, ale i tak si ještě musí lehce zvykat. „Chance liga je určitě víc otevřenější, v extralize se hraje víc na systém,“ popisuje. „Jsou tu šikovnější hráči, kteří když mají šanci, tak ji umějí proměnit. Hraje se hodně do obrany, první liga je útočnější.“

Co se od něho dá očekávat, to v Ostravě ukázal. Ve 12. minutě nekompromisně u mantinelu zboural Jozefa Baláže, o minutu později tečoval ve skrumáži střelu od modré. Na vítězství to nestačilo, solidní náskok 2:0 Pardubice neudržely. „Káca (brankář Kacetl) nás držel, pak jim to tam trošku napadalo,“ pokrčil Beran rameny. „To už je euforie, fanoušci jim pomohli. Nepovedlo se nám to, je to velká ztráta. Ale Vítkovice jsou úplně jiný tým než loni, hrají dobrý hokej a mají výborného gólmana. I tak jsme měli jsme brát minimálně dva body, spíš tři.“