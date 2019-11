SESTŘIHY: Kladno - Sparta 2:4, Jágr se zranil. Dynamo přehrálo Plzeň 4:3p | iSport.cz

Dvě Polákovy trefy Energii stačily jen k bodu

Energie se představila v domácím prostředí téměř po měsíci, začátek se jí ale nevydařil. Již po 54 sekundách hry se po Chalupově přihrávce prosadil kapitán hostů Smoleňák a připsal si desátý gól v sezoně. Nedůrazně hrající domácí inkasovali podruhé v 8. minutě poté, co nahození Dragouna tečoval Radovan Pavlík.

Západočechy z letargie probral až v polovině úvodního dějství únik Stříteského, který skončil na betonu hostujícího gólmana. Mazanec se po zbytek první třetiny ještě vyznamenal při dvou tutovkách Fleka, při další Stříteského střele mu pomohla horní tyč.

Po začátku druhé třetiny, kdy hra obou soupeřů upadla do průměru, se obraz hry změnil až v polovině zápasu. Ve 28. minutě vstřelil v oslabení kontaktní branku Polák, kterému ve skórování nezabránila ani Mazancem hozená hokejka.

Oživlá Energie začala hosty přehrávat a výsledkem bylo vyrovnání. Opět se prosadil Polák, tentokráte v přesilové hře. V 38. minutě mohl hostům vrátit vedení osamocený Červený, pozorného Novotného ale nepřekonal.

Ve třetí části byli blíže vedoucí brance domácí, zejména třetí formace se předháněla ve "spalování" šancí. Když Mazance nepřekonali Kubalík ani Šenkeřík, zápas se musel prodlužovat.

Druhý bod nakonec získali hosté, již po 52 sekundách nastavení se přesnou střelou z levého křídla prosadil rozjetý Klíma.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Mrzí mě hlavně to, jak jsme vstoupili do utkání. První osm až deset minut nebylo z naší straně na ledě skoro nic. Pohyb, nasazení ani bojovnost. Je to už druhý zápas po sobě a musíme si na tyto momenty dát pozor, byť jsme na ně upozorňovali. Nemůžeme takhle vstupovat do utkání a dohánět zápasy se silnými soupeři. Na druhou stranu mě těší, že jsme se dokázali i za stavu 0:2 do zápasu vrátit. Dokázali jsme dát trochu šťastný kontaktní gól a od té doby jsme minimálně vyrovnali hru. Ve třetí třetině jsme možná měli více příležitostí na to, abychom zápas ještě zlomili na naší stranu. Za špatný úvod jsme si to ale asi nezasloužili. Proto dnes Hradec bere dva body."

Petr Svoboda (Mountfield HK): "Měli jsme dobrý vstup do utkání, podařilo se nám vyhrát první třetinu a myslím si, že Vary byly dole. Bohužel jsme je naší nedisciplinovaností vrátili zpátky do hry, kdy jsme polevili a tahali jsme za kratší konec. Dnes jsme vyloženě rádi za dva body, ve třetí třetině jsme šance soupeře ustáli jen se štěstím. Dva body jsou zlaté."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:15. V. Polák, 30:34. V. Polák Hosté: 00:54. Smoleňák, 07:03. R. Pavlík, 60:52. Klíma Sestavy Domácí: F. Novotný (Bednář) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák (A), Plutnar, D. Mikyska, Eminger, M. Rohan – T. Rachůnek (A), Gríger, Flek – V. Polák, T. Mikúš, O. Beránek – Kohout, Raška I, T. Kubalík – Koblasa, Skuhravý (C), Vondráček. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Linhart, Zámorský, Šalda, F. Pavlík (A), Rosandić, Nedomlel, R. Pilař – Červený (A), Rákos, Vincour – M. Chalupa, Cingel, Smoleňák (C) – Perret, Koukal, Jergl – R. Pavlík, Dragoun, Klíma. Rozhodčí Hodek, Micka – Ondráček, Gerát Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4068 diváků

Berany táhla tři F (Ferenc-Fryšara-Fořt)

V úvodu ohrozili brankáře Čiliaka hostující Jarůšek a Mahbod, gólově se však prosadit nedokázali. Už po osmi minutách skončil zápas pro navrátilce do zlínské sestavy Žižku. Domácího kapitána trefil puk z hole Kudly tak nešťastně, že musel hřiště opustit na nosítkách.

Skóre otevřel ranou od modré čáry v 10. minutě zadák Beranů Ferenc. Hosté mohli záhy vyrovnat, Hübla ale vychytal Čiliak a Lukeš orazítkoval tyč. Gól přišel až po Jánošíkově nahození od mantinelu a Mikúšově teči.

Druhou třetinu odstartovala přesilovka Litvínova. Největší šance se v ní paradoxně naskytla Zlínu, Ondráček ovšem zamířil nad břevno. Nedorozumění Januse s Douderou málem potrestal Šlahař, na druhé straně nepřekonal Čiliaka osamocený Jarůšek.

Přesnou litvínovskou kombinaci se pokoušel využít Hübl, z levé strany však neuspěl. Nerozhodný stav nezměnil ani Köhler, na klečícího Januse dotíral u bližší tyče marně. Ještě před druhou přestávkou způsobil závar u domácí branky tvrdý pokus Ščotky, zlínská obrana v čele s Čiliakem nakonec veškeré nebezpečí zažehnala.

Velkou příležitost připravil Mahbod Jarůškovi, jenž z prostoru mezi kruhy neprostřelil domácího gólmana. O gesto fair play se poté postaral Fořt, který v polovině třetí části odvolal faul na svou osobu. Když poté nevyužil svou šanci Petružálek, udeřili domácí. V 56. minutě je posunul do vedení pohotovou dorážkou Fryšara. Vítězství Zlína poté trefou do prázdné branky pojistil Fořt.

Ohlasy trenérů

Martin Hamrlík (Zlín): "Neměli jsme sílu, nebruslili jsme. Litvínov nás dnes přehrával, měl více vyložených šancí. Tři body bereme se štěstím. Děkujeme Marku Čiliakovi, pochytal toho hrozně moc."

Jindřich Kotrla (Litvínov): "V zápase jsme byli lepším týmem. Bohužel jsme ale neproměnili vyložené šance, které jsme si vytvořili. Kvůli tomu jsme utkání nedotáhli do vítězného konce."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:00. Ferenc, 55:54. Fryšara, 58:39. Fořt Hosté: 11:57. J. Mikúš Sestavy Domácí: Čiliak (Huf) – Freibergs, Ferenc, Gazda, Nosek (A), Žižka (C), Buchta, M. Novotný – Köhler, Claireaux, Fořt – Kubiš (A), P. Sedláček, J. Ondráček – Herman, Honejsek, Šlahař – Dufek, Fryšara, Okál. Hosté: Janus (Honzík) – L. Doudera, Jánošík (A), Ščotka, Kudla, T. Pavelka, Baránek – F. Lukeš, V. Hübl (A), Petružálek – Jarůšek, M. Hanzl, Mahbod – Gerhát, Helt, Myšák – Trávníček, J. Mikúš, Kašpar (C) – Zygmunt. Rozhodčí Hradil, Kubičík – Lučan, Kis Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 4398 diváků

Pražané natahují rekord venku, Rytíři přišli o legendu

Sparta, která nastoupila bez zraněného kapitána a ofenzivního lídra Řepíka, začala aktivně a ve třetí minutě se ujala vedení. Po Růžičkově vyhraném vhazování v levém kruhu překonal Godlu střelou na bližší tyč Dvořáček. Pražané Rytíře do šancí nepouštěli. V 15. minutě si po Barinkově zaváhání narazil puk s Buchtelem Forman, ale kladenský gólman ukryl jeho zakončení v lapačce.

Vzápětí se radovalo z vyrovnání Kladno. O'Donnell přenechal puk na pravém kruhu Machačovi, který prostřelil Machovského. Sparta mohla v 19. minutě opět získat vedení. Po Kudrnově akci ale Sukeľ trefil levou tyč a Říčka z dorážky před prázdnou brankou nezasáhl skákající puk.

Úvod druhého dějství patřil domácím, ale Machovský pokusy Jágra a Bílka kryl. Následně sice Rytíři nezužitkovali přesilovku, ale ve 26. minutě už udeřili. Z pravého kruhu trefil přesně bližší horní roh Machovského branky obránce Zelingr a v 18. utkání v extralize oslavil premiérovou branku.

V dalším střídaní přišli domácí o Jágra, kterému se v souboji s Poláškem v útočném pásmu při pokusu o otočku nekontrolovaně rozjela levá noha. Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL už se do hry ze střídačky nevrátil, přestože zkusil skluz po ledě ještě v přečíslení vzápětí i před startem třetí třetiny. Místo něj se zařadil do sestavy osmnáctiletý debutant Matyáš Filip.

Ve 33. minutě Sparta vyrovnala. Při Melkově vyloučení prostřelil Godlu z pozice za levým kruhem na vyrážečku obránce Košťálek. V závěru druhé části ještě viděl vyprodaný ČEZ Stadion bitku domácího Nashe s Formanem.

Vrátit Rytířům náskok mohl ve 45. minutě kapitán Strnad, ale jeho pokus skončil na horní tyči. Kladno se neprosadilo ani při Jurčinově trestu, kdy pálil O'Donnell, a v 56. minutě otočil stav ve prospěch favorita bombou od modré čáry bek Jurčina. O chvíli později Machovskému pomohla znovu horní tyč po Zikmundově pokusu.

Pojistit vedení mohl v 59. minutě bekhendovým pokusem Rousek, ale puk odvrátil z brankové čáry obránce Romančík. Při power play Rytířů 42 sekund před koncem už Rousek do prázdné branky dovršil výsledek.

Ohlasy trenérů

David Čermák (Rytíři Kladno): "V první třetině byla Sparta jasně lepší, my jsme vůbec nestíhali. Sparta je v laufu a hraje velmi dobře. Je velmi dobře fyzicky připravená a jasně nás přehrávala. Nevím, jestli jsme měli až zbytečný respekt, ale měli jsme veliké štěstí, že to bylo jen 0:1. Od druhé třetiny jsme se zlepšili a hra se vyrovnala. Když jsme se dostali do vedení, tak jsme se ho samozřejmě snažili udržet, ale padl gól v našem oslabení. V poslední třetině jsme chtěli hrát aktivně. Byli bychom ale spokojení i s bodem. Bohužel jsme udělali v závěru chybu při rozebírání hráčů a soupeř to potrestal."

Uwe Krupp (Sparta): "Byl to velmi dobrý zápas. Líbilo se mi, jak jsme do něj vstoupili, v první třetině jsme hráli aktivně, vytvořili jsme si šance ke skórování a měli jsme tlak. Podařilo se nám vstřelit poněkud šťastný gól, na který Kladno odpovědělo. I za stavu 1:1 jsme ale odvedli velmi dobrou práci. Dál jsme se dostávali do šancí, byli jsme aktivní a hráli jsme tak, jak jsme chtěli. Jen jsme se nemohli prosadit, což je vždycky nebezpečné. Kladno tvrdě bojovalo. I když nemělo tolik šancí, tak dokázalo potrestat naši chybu. Za stavu 2:2 před naším gólem domácí ještě trefili horní tyč. My jsme se pak prosadili od modré čáry a do prázdné branky. Byl to velmi dobrý zápas, jen mě mrzí naše nevyužité šance. Nemuselo to být tak vyrovnané. Kladno hrálo velmi dobře, bojovalo a dalo do toho všechno. Byl to napínavý zápas plný osobních soubojů, což se divákům muselo líbit. My jsme rádi za tři body."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:54. Machač, 25:49. Zelingr Hosté: 02:30. Dvořáček, 32:10. Košťálek, 55:38. Jurčina, 59:18. Rousek Sestavy Domácí: Godla (Cikánek) – Nash, Austin, Romančík, Kehar, Barinka (A), Zelingr – Jágr, Stach, Zikmund – Bílek, Machač, O'Donnell – J. Strnad (C), Melka, Redlich – Jelínek, T. Kaut (A), Hajný – Filip. Hosté: Machovský (J. Sedláček) – Tomáš Dvořák, Jurčina, Kalina, Blain, Polášek (A), Košťálek, Piskáček (A) – Kudrna, Sukeľ, Říčka – Smejkal, Tomášek, Rousek – Buchtele, Pech (C), Forman – Vitouch, V. Růžička, Dvořáček. Rozhodčí Jeřábek, Pešina – Pešek, Malý Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5 200 diváků

Oceláři ztratili další zápas, řádil Knotek

V první příležitosti se sám za obranou hostů zjevil Tomeček, ale byl na ledě už delší dobu a zakončil tak pouze střelou příklepem do brankáře Kváči. Přečíslení dvou proti jednomu pak o malou chvíli později nevyužil Nahodil.

Na druhé straně sice nejdříve netrefil odkrytou branku Chmielewski, ale Třinec se i tak radoval z úvodního gólu díky povedené teči Hrehorčáka. Domácí mohli srovnat v přesilovce pět na tři, Kváču ale nepřekonali.

Olomouc se první branky dočkala po pěti minutách druhé třetiny, kdy Klimkovo nahození na branku dorazil do sítě Nahodil.

Obrat ve skóre se Hanákům podařil díky kurióznímu momentu. Puk se po buly v třinecké obranné třetině dostal na hůl Doudery, který ho ve snaze vyhodit o mantinel poslal do vlastní sítě. Branka byla připsána Knotkovi.

Vzápětí mohl vyrovnat Gernát, ale proti jeho zakončení se dobře přesunul brankář Lukáš. Stejně jako olomoucký gólman chytal dobře i Kváča, na další trefu si tak diváci museli počkat až do samotného závěru. Při power play hostů se k velké radosti většiny z nich prosadil domácí Knotek a pojistil tak tříbodový zisk Olomouce.

Ohlasy trenérů

Jan Tomajko (Olomouc): "Myslím, že jsme si dnes zasloužili vyhrát hlavně za bojovnost. Po domácích porážkách jde sebevědomí u hráčů dolů a dnes jsme si říkali, že to můžeme obrátit právě bojovností. Díky tomu se štěstíčko přiklonilo na naši stranu. Bylo tam hodně nervozity a málo sebedůvěry, která přichází s vítězstvími. Jsme rádi, že jsme po černé sérii udělali doma konečně tři body. Diváci nám dnes opravdu pomohli. Nemůžeme si ale myslet, že po jednom vítězství doma je zase všechno v pohodě. Třeba v obraně jsme udělali celkem dost chyb."

Václav Varaďa (Třinec): "Výsledek je pro nás dnes krutý. Na hráčích bylo vidět, že hrozně chtěli uhrát výsledek. Smolně jsme inkasovali všechny tři branky. I přes velký počet šancí v druhé třetině a přesilové hry, které jsme nesehráli úplně špatně, se nám nepodařilo se víckrát prosadit. Musím dát kredit domácímu týmu, který hrál neskutečně obětavě a zablokoval spoustu střel. Nebyli jsme schopni kotouče propálit na branku. Ve třetí třetině už jsme věděli, že to bude o jednom gólu. Domácí podle průběhu zápasu vyhráli možná ne úplně zaslouženě, ale zasloužili si to bojovností."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:41. Nahodil, 27:46. J. Knotek, 59:00. J. Knotek Hosté: 07:05. Hrehorčák Sestavy Domácí: Lukáš (Konrád) – Ondrušek (A), Jaroměřský, Švrček, Škůrek, Vyrůbalík (C), Dujsík, Valenta – Olesz, Kolouch, Irgl – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, J. Knotek (A), V. Tomeček – J. Káňa, Strapáč, Skladaný. Hosté: Kváča (Malík) – Gernát, Kundrátek, M. Doudera, Krajíček (C), Galvinš, D. Musil, Zahradníček – M. Stránský, P. Vrána, Chmielewski – Hrehorčák, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Dravecký (A), Stuchlík, Hrňa – Adamský (A), Hladonik, Kofroň. Rozhodčí Lacina, Kika – Bryška, Rožánek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 3737 diváků

Dynamo po konci Kverky mělo namále, spasil ho Mikuš

Pardubický klub jen několik hodin před zápasem propustil kvůli špatným výsledkům sportovního manažera Jaromíra Kverku. Nespokojenost dávali hlasitě najevo také fanoušci Dynama, kteří od začátku utkání soustavnými pokřiky žádali konec trenérů i ostatních funkcionářů.

Přesto začaly Pardubice zápas lépe než favorizovaný soupeř. Knotek při přečíslení dvou proti jednomu pálil jen do Frodlovy lapačky a Mikušova střela od modré čáry cinkla do břevna. Ve 13. minutě se už domácí tým dostal do vedení, když unikající Machala mířil přesně mezi betony brankáře. Diváci po gólu zasypali led plyšáky, které klub věnuje dětem v dětských domovech.

Hosté po krátké pauze zabrali a hned byl v dobré šanci Kodýtek. Blíže ke gólu ale mělo opět Dynamo, když Kusý v přesilovce pálil do tyče. Plzeňští hráči se postupně probrali z letargie a soupeře začali přehrávat, jenže do velkých šancí se přes tuhou obranu nedostávali. A když už se před Kacetlem zjevil Kracík, tak ideální chvíli ke střele promeškal.

Dynamo spoléhalo na protiútoky a v nich bylo velmi nebezpečné. Obráncům znovu pláchl Machala, ovšem tentokrát mířil vedle. Harju po slalomu trefil pouze Frodlův beton. Po polovině zápasu jistého Kacetla vyděsila střela Kodýtka do tyče a chvíli poté domácí gólman zlikvidoval velkou možnost Kantnera. Gól tak znovu padl na druhé straně, když Zdráhalovu střelu v přesilovce tečoval do sítě Mikuš. Další takřka jistou branku sebral Kusému lapačkou brankář Frodl.

Střeleckou nemohoucnost prolomila Plzeň ve 42. minutě. Straka se dostal po křídle až do zakončení a v pádu poslal puk do branky. Poté si slabší chvíli vybral gólman Kacetl, když propustil lehkou střelu Vráblíka od modré čáry. Od dalšího gólu uchránila Pardubice po střele Eberleho v oslabení tyčka. Obrat Plzně tak dokonal až při přesilovce ve 47. minutě Moravčík, který se prosadil také ranou z dálky.

Pardubice podobně jako v minulých zápasech přišly o nadějné vedení a třetí gól soupeře je srazil k zemi. Až v poslední minutě třetí třetiny dokázalo Dynamo při hře bez brankáře svého soka zatlačit a Holland poslal zápas do prodloužení. Po 21 vteřinách ranou zápěstím rozhodl Mikuš.

Ohlasy trenérů

Radek Bělohlav (Pardubice): "Jestliže jsme vyrovnali pár vteřin před koncem, tak dva body musíme brát. Opět se nám nepovedla třetí třetina, naopak jsme zvládli ty dvě předchozí. Dařilo se nám ubránit přesilovky soupeře a sami jsme dali dva góly. Kdybychom přidali třetí, možná bychom to měli lehčí. Plzeň ve třetí třetině hodně přidala a zasloužila si vyrovnat. Naštěstí jsme v závěru dali gól a poprvé se nám povedlo dovést prodloužení do vítězného konce."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Nástup do zápasu se nám nepovedl, měli jsme několik přesilovek, se kterými jsme nenaložili dobře, a zákonitě přišel trest. Druhá třetina byla obdobná. Nadechli jsme se až ve třetí části, ve které jsme měli dobré pasáže a stav otočili. Inkasovaný gól v závěru je hrubou chybou a prodloužení nás mrzí. Výsledek je ale spravedlivý, my jsme si za dvě třetiny nezasloužili vyhrát."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:31. Machala, 34:08. Mikuš, 59:49. Holland, 60:21. Mikuš Hosté: 41:31. Straka, 44:10. Vráblík, 47:00. Moravčík Sestavy Domácí: Kacetl (Kantor) – Eklund, Holland, J. Kolář, T. Voráček, Mikuš, J. Zdráhal, Ivan – Mandát, R. Kousal, Blümel – Machala, Harju, D. Kindl – Kusý, T. Knotek, Rouha – M. Beran, Pochobradský, Matýs. Hosté: Frodl (Kolář) – Budík, Čerešňák, Jank, Vráblík, Moravčík, L. Kaňák, Houdek – Kantner, Mertl, Gulaš – V. Němec, Kracík, Rob – Straka, Kodýtek, Eberle – Malát, Přikryl, Kolda. Rozhodčí Obadal, Šír – Rampír, Špringl Stadion enteria arena Návštěva 6674 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 23 12 7 1 3 85:52 51 2. Liberec 22 13 3 0 6 77:65 45 3. M. Boleslav 23 12 3 2 6 68:48 44 4. Třinec 25 13 1 3 8 84:67 44 5. Plzeň 22 13 0 4 5 76:57 43 6. Brno 23 10 3 2 8 67:68 38 7. K. Vary 23 11 1 2 9 80:59 37 8. Mountfield 24 8 3 2 11 61:67 32 9. Olomouc 23 7 2 3 11 47:64 28 10. Kladno 23 7 2 3 11 60:80 28 11. Zlín 23 8 1 1 13 66:73 27 12. Vítkovice 24 4 6 3 11 58:80 27 13. Pardubice 23 5 1 4 13 48:72 21 14. Litvínov 23 5 1 4 13 53:78 21 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

