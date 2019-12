Forma v extralize: Babcock by se mohl učit od Pešouta, Boleslav vrací úder | iSport.cz

Kdybyste chtěli o posledních letech klubu napsat knihu, nebude jedna. Bizarními rozhodnutími a skutky zaplníte celý regál. Trenér Bělohlav vyletěl záhy poté, co jeho tým skolil dva extraligové obry. Copak asi časem najdou na Milana Razýma?

Kohoutí hnát jim zapíchli do huby. Známka punku! Teplej rum lidi v jejich hale pili, Litvínov totálně zbili. Další známka punku! A když Sparta hořela, tak ji vyhulili... Hrají, jak Visací zámek zpívá. Zážitek.

Mike Babcock má teď volno, o práci v Americe jen tak neškrtne. Měl by si zaplatit pobyt ve Varech. V lázních přehodnotí svoje metody, v hale načerpá něco od Martina Pešouta. Jestli tedy už nemá diář se stážemi u něj plný.

Je tady teprve půlka soutěže. Ale víte, co je vidět už teď? V play off budete radši polykat hřebíky k obědu, než hrát s nimi. Tvrdí, dobrá kondice, dobrý pohyb, dobrý brankář. Jejich největším soupeřem je vlastní hlava.

A blíží se scéna z vánočního filmu Prázdniny. Václav Varaďa je taková Cameron Diaz... Odjede od týmu pryč, všichni si od sebe odpočinou. Až se vrátí, přijdou zamilované pohledy a cukrbliky. Jako rok zpátky. Tam to skončilo titulem.

Dobrá zpráva je, že soupeře v útlumu dovedete zničit i bez Milana Gulaše (proti Kometě dával gól až za stavu 3:1). A špatná? Když si to rozdáte se špičkou (Třinec), bez jeho kanonády si akorát lížete rány.

Taková tři svařená železa k sobě vyplněná pytlovinou? Brána. Je dobré černý kousek gumy do ní poslat. Ano, ve Zlíně jste si vzpomněli. S Vítkovicemi už jste hráli zase Nerudu. Žádné písně kosmické. Nevěděli jste, kam s ním.

Když slyšíte, jak odsud zní, že chtěli hrát první třetinu na 0:0, máte chuť si vypláchnout oči kyselinou. Naštěstí to s Boleslaví neklaplo a po 20 minutách vedli 4:3. Zkuste to dál touhle cestou, taky ji umíte, tak se nebojte.

9. KLADNO ( 4 místa)

SESTŘIH: Kladno - Mladá Boleslav 3:1. Rytíři zabrali a slaví i bez Vampoly

Oh, my God(la)! Když si vezmete, že měli Rytíři mimo celý jeden útok, do výčtu marodů patří i bubák Jaromír Jágr, který ligu pořád děsí při každé přesilovce, a stejně porazili Boleslav? Všechny pokrývky hlavy smekáme!