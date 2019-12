Strapáč dostal třízápasový trest za faul loktem, zaplatí také pokutu | iSport.cz

„Se značnou razancí a intenzitou zasáhl protihráče loktem do oblasti hlavy. Jak je ze záběrů zřejmé, byl si přitom vědom postavení i pohybu protihráče a jednal cíleně,“ uvedl předseda komise Viktor Ujčík v tiskové zprávě. Rozhodčí Strapáče v polovině zápasu poslali s pětiminutovým trestem do kabin.

Pech po ošetření utkání dohrál a stejně jako Ujčík tvrdil, že jej Strapáč loktem za brankou zasáhl úmyslně. „Moc dobře věděl, co dělá. Viděl mě a ten úder byl úplně zbytečný. Nevidím mu do svědomí, ale říkal jsem mu, že to chtěl a že to bylo naschvál,“ řekl Pech.

Strapáče se naopak zastal trenér Hanáků Zdeněk Moták, i když i on si dobře uvědomoval, že podobný faul jeho svěřenec provedl již podruhé v sezoně, na což upozornil i Ujčík. Na konci října totiž Strapáč zasáhl krosčekem do obličeje vítkovického obránce Tomáše Černého a způsobil mu otřes mozku. Od disciplinární komise následně dostal dvouzápasový trest.

Sparta Praha - Olomouc: Strapáč dohrál, když loktem zbytečně fauloval Pecha

„Je to typologicky hráč, který hraje tvrdě. Chtěl jít do souboje, bohužel tam byl Pecháček (Pech). Kdyby tam byl Jurčina, tak by dostal (úder) na prsa. V žádném případě to ale nebylo schválně. Znám ho spoustu let a vím, jaký je to hráč a člověk. V zápalu boje se mu to bohužel stalo a není to poprvé,“ uvedl Moták, kterému ale bylo po utkání jasné, že Strapáč dostane trest.

Disciplinární komise udělila pokutu ve výši deseti procent měsíčního platu útočníkovi Marisi Bičevskisovi z Mladé Boleslavi za nafilmovaný pád v nedělním zápase proti Zlínu.