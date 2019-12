Vincour o návratu do Brna: Všichni jsou rádi. Vítězný duch tu pořád je | iSport.cz

Dostal místo na pravém křídle třetí lajny vedle Jakuba Lva a Vladimíra Svačiny, postavil se i na první přesilovku. A zvládl i oslabení. Přestože Tomáš Vincour svou jedinou šanci neproměnil, naznačil, že v týmu, kde slavil dva mistrovské tituly, jej dlouhá adaptace nečeká.

Vydařená premiéra, viďte?

„Krásná. Jsem rád, že jsem zpátky. Tři body jsou třešnička dortu.“

Ožily vzpomínky na dva tituly, když jste znovu vešel do známé kabiny?

„Samozřejmě, ta atmosféra s vítězným duchem tam pořád je. Stačí to jenom probudit. Věřím, že tvrdou prací budeme opět úspěšní a najedeme na nějakou vítěznou vlnu.“

Není tajemstvím, že celá rodina má ke Kometě blízko. Vaše matka, která je týmovou fyzioterapeutkou, je asi z vašeho návratu ráda, že?

„Máma, táta, všichni jsou asi rádi. (úsměv) Je fajn být zase pohromadě, navíc my jsme fakt všichni komeťácká rodina, o to je to lepší.“

V čem jste byli lepší než Třinec?

„Asi v týmové bojovnosti, zblokovali jsme totiž hodně střel. Hráli jsme hodně u sebe a soupeře jsme do ničeho nepouštěli.“

Na špatné střídání, kvůli kterému jste se dostali dvakrát do oslabení, je však asi třeba příště dávat pozor.

„Samozřejmě, to jsou chyby, kterých se musíme vyvarovat. Ale myslím si, že to je z přemíry snahy, protože každý chce hrát co nejvíc. Nicméně stávat by se to nemělo, musíme se poučit.“

Když tady hrála Kometa naposledy, trenér Libor Zábranský po prohře 3:6 prohlásil, že nemá strach, že by se to neotočilo. Tak už?

„Byl to teprve první zápas po reprezentační pauze. Jsme samozřejmě rádi, že jsme vyhráli, ale jedno utkání nic neřeší. To víme všichni. Chce to pořád tvrdě pracovat, abychom na to navázali. Pokud to tak bude, dostaví se zbytek, tedy další výsledky.“

Co říkáte na výkon Martina Zaťoviče, který se v sobotu vracel z národního týmu, aby mohl nastoupit? A má bilanci 2+1.

„Jde vidět, že je odpočinutý, protože toho moc neodehrál. Zatímco my ostatní jsme během repre pauzy dřeli!“ (smích)

Třinec - Kometa Brno: Peter Mueller se perfektně trefil pod horní tyčku, 1:4

SESTŘIH: Třinec - Kometa Brno 1:4. Snaha Ocelářů na připraveného soupeře nestačila, Zaťovič se uvedl třemi body

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:03. Gernát Hosté: 03:59. Zaťovič, 33:28. Plekanec, 36:36. Zaťovič, 42:18. Mueller Sestavy Domácí: Kváča (Štěpánek) – Kundrátek, Gernát, M. Doudera, Zahradníček, D. Musil, Galvinš – M. Stránský, M. Kovařčík, Chmielewski – Dravecký (A), Marcinko (A), Hrehorčák – O. Kovařčík, Polanský, Hrňa – Martynek, Novotný, Adamský (C) – Szturc. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – O. Němec (A), Bartejs, Glover, Pyrochta, Svozil, Gulaši, Malec – Mueller, P. Holík, Zaťovič (C) – Orsava, Plekanec (A), Hruška – Vincour, Lev, Svačina – Kucsera, Kusko, L. Horký. Rozhodčí Pešina, Micka – Bryška, Hlavatý Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 4 443 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 26 12 8 1 5 91:59 53 2. Třinec 29 15 1 3 10 97:78 50 3. Liberec 24 14 3 1 6 84:68 49 4. M. Boleslav 27 13 3 2 9 80:65 47 5. Plzeň 24 14 0 4 6 82:64 46 6. Brno 27 12 3 2 10 79:80 44 7. K. Vary 26 12 2 2 10 94:66 42 8. Mountfield 27 10 3 2 12 67:70 38 9. Olomouc 26 9 2 3 12 53:68 34 10. Zlín 26 9 1 2 14 73:82 31 11. Kladno 26 8 2 3 13 65:89 31 12. Litvínov 27 8 1 4 14 70:88 30 13. Vítkovice 27 5 6 3 13 63:95 30 14. Pardubice 26 7 1 4 14 58:84 27 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup