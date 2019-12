Spolužáci Trličík a Moták jdou proti sobě. My byli vzorní, úlety měli jiní | iSport.cz

Znají se od dětství, společně vybojovali s Vítkovicemi extraligové stříbro. Trenéři Mojmír Trličík a Zdeněk Moták se dnes postaví proti sobě. Vítkovice hrají s Olomoucí (17.30), oba se chtějí odpoutat ze dna. „Byli bychom rádi, kdyby na jediný domácí zápas v prosinci přišlo co nejvíc lidí a stali se součástí týmu svou pozitivní energií, svým povzbuzováním,“ přeje si Trličík, který před reprezentační přestávkou nahradil odvolaného Jakuba Petra. „Přál bych si to. A věřím, že to tak bude.“

Na bitvu se Zdeňkem Motákem se Mojmír Trličík těší. „Ale vůbec v tom těšení není nic osobního vyloženě mezi námi dvěma. Těším se hodně, jako na každý jiný zápas.“

Jak dlouho se s olomouckým trenérem Zdeňkem Motákem znáte?

„Vlastně od přípravky. Někdy v roce 1973 nebo 74 jsme se potkali poprvé a spolu jsme pak seděli i v jedné třídě. Střední školu jsme sice měli každý jinou, ale znovu jsme se pak sešli jako hráči ve Frýdku-Místku a potom i jako trenéři u vítkovické juniorky a následně i u dospělých.“

Kdo komu ve škole napovídal?

(usměje se) „My byli plus minus stejní. Výborná vysvědčení, vyznamenání, vzorní žáci bez nějakých úletů. Na to tam byli jiní odborníci z naší třídy. A že tam bylo nabito - Lumír Kotala, Aleš Tomášek, Pavel Cagaš, Honza Vavrečka, Radim Kasper... O třídu níž chodil Aleš Flašar.“

Můžete se s trenérem Motákem nějak překvapit?

„Jako se překvapili při posledním vzájemném zápase dva kamarádi? (po zápase v Olomouci se na tiskové konferenci do sebe slovně pustili Moták s Jakubem Petrem). Tak...samozřejmě se může stát cokoliv, taky se můžeme překvapit. Ale herně se myslím překvapit nemůžeme.“

V minulosti jste spolu trénovali, dá se říct, že extraligové stříbro ze sezony 2010/11 s Vítkovicemi byl váš nejvýraznější moment?

„Určitě ano. I ta další sezona byla dobrá, byť nebyla stříbrná. Byly to dvě famózní sezony, velmi dobrý hokej, na který rádi vzpomínáme. A myslím, že nejsme sami. Hrál se parádní hokej se skvělým výsledkem a další rok s velmi dobrým výsledkem.“

K Vítkovicím jste původně s Rostislavem Kleslou přišli jako trenérský záskok, nakonec tým povedete do konce sezony. Na čem jste během přestávky pracovali?

„Pracovali jsme velice usilovně. Nejvíc na obranné hře, ať už ve středním, tak i obranném pásmu. A na přesilových hrách, které bychom chtěli také výrazně zlepšit. Hlavně jsme si chtěli ujasnit situace, ve kterých v minulých zápasech padalo hodně gólů. Abychom v tom měli zcela jasno. My trenéři, i hráči. Aby to nebylo o tom, že já sem myslel, já jsem chtěl... Jasné instrukce a jasná řešení konkrétních situací.“

Pro vás je to třetí výpomoc ve Vítkovicích. Tým jste přebíral i v průběhu sezon 2004/05 a 2007/08. V čem je současná situace odlišná?

„Odlišné je to hlavně v tom, že v předchozích situacích jsem jasně věděl, že můj záskok bude jen krátkodobý (v sezoně 2004/05 vedl 2 zápasy pak tým převzali Vůjtek s Holaněm, v sezoně 2007/08 čtyři a přišel Bokroš). Přístup a práce s hráči byla jiná. Teď se krátkodobá výpomoc změnila na tři a půl měsíční misi. Kdy víme, že jde o záchranu extraligy. V tom je to jiné.“

Je to psychicky složitější a náročnější v tom, že poslední tým přímo sestupuje?

„Spíš je to pro mě osobně daleko větší odpovědnost. Vůbec nechci tímto směrem přemýšlet. Prioritou je každý den, každý trénink. Tvrdou a společnou prací musíme dojít na konec soutěže, pak můžeme hodnotit. Spekulovat a přemýšlet, co by se mohlo stát, není správný směr a nedělám to.“

Vašimi asistenty jsou Rostislav Klesla a Ladislav Svozil. První je vyloženě trenérský nováček, druhý zkušený bard. Jak by měla vaše spolupráce fungovat?

„Rosťa Klesla sice trenérský nováček je, ale ještě nedávno byl aktivní a skvělý hráč, který hru vidí z pohledu hráče. To je v této fázi pro naše obránce hodně důležité a potřebné. Že je začínající trenér, je fakt, ale nic to neznamená. Má na starosti hru obránců, oslabení. Láďa Svozil má hromadu zkušeností z řady misí, kdy přišel k mužstvu uprostřed sezony. Spolupracovali jsme spolu i dřív, jeho zkušenosti a postřehy jsou potřeba. Plus to, že řadu hráčů zná detailněji, pracoval s nimi.“

Nehodil by se vám Klesla ještě víc na ledě než na střídačce?

„Ano, i tato diskuze proběhla. (usmívá se) Ale hned bylo jasno, spíš to bylo jen v rámci hecu. Rosťa má jasno o životě i o kariéře. Na led už se nevrátí.“