Nadšení v Brně, Erat se chystá do akce. Vyjde to už na Štěpána proti Spartě?! | iSport.cz

Velký extraligový šlágr Kometa-Sparta, který je na programu 26. prosince, dost možná ozáří účast Martina Erata. Osmatřicetiletý útočník pilně trénuje na svůj comeback po dlouhodobém zranění, dělí ho od něj jen dny. Vyjde to na Štěpána a prvotřídní hit? „Uvidíme, nechte se překvapit. Nechceme, aby se Sparta bála,“ usmál se brněnský boss a trenér Libor Zábranský. „Martin si to rozhodne sám. Jeho start se přibližuje. Rozhodne si sám, kdy nastoupí,“ dodal.

Bývalý reprezentant a hráč NHL odehrál svůj poslední zápas v půlce dubna v play off proti Liberci. Od té doby dával dohromady bolavá záda. Návrat nechce uspěchat. „Zatím s námi byl na tréninku snad jen jednou,“ informoval jeho spoluhráč Tomáš Plekanec. „Martin je stejný jako vždycky. Totální profík, oddaný hokeji. Jsem přesvědčen, že už teď je připravený,“ doplnil Zábranský.

Fit by mohl být už i kapitán Martin Zaťovič, jenž odstoupil ze středeční partie v Litvínově s otřesem mozku. Není to tak vážné, jak se původně zdálo. „Byl na vyšetření u Svaté Anny. Na to, jak ten pád vypadal, to dopadlo dobře,“ ulevil si Zábranský. Na marodce je ještě útočník Jan Hruška, který je nemocný.

SESTŘIH: Litvínov - Kometa Brno 5:2. Hosté propadlí ve třetí třetině a jsou bez bodu