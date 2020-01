Smoleňák k pozastaveným výplatám: Bez komentáře, mě zajímá výhra | iSport.cz

Začínáte mít z hradecké hry zase dobrý pocit?

„Mám radost, jak jsme zápas s Kometou odehráli. Myslím, že jsme měli na to, abychom to dotáhli k výhře za tři body, ale bohužel jsem nezblokoval střelu, někde mi to tam prolítlo. Jsem moc rád, že jsme si pak vzali vedení v prodloužení zpátky, takové zápasy nás posouvají. Všechno má teď vzestupnou tendenci, trochu jsme pozměnili i styl, dali tam nějaké prvky, které nám šly dřív. A jedeme dál.“

Je znát, že pomalu přestáváte být defenzivní partou. Vrací se lehkost?

„Jo, jsme živější. A s jídlem roste chuť. Dokázali jsme nějaké zápasy vyhrát a chcete zase, věříte si, všechno je o sebevědomí. Když prohráváte, tak vám všechno odskakuje. Teď máme lepší pohyb, na forčeku získáváme víc puků. Doufám, že takhle půjdeme dál. Ale zase nesmíme mít nosy nahoru.“

Mountfield HK - Kometa Brno: Smoleňák ukončil prodloužení po krásné kombinaci, 2:1pr.

Šlape to i vašemu prvnímu útoku. Lukáš Cingel se trefil v každém z posledních tří zápasů. Cítíte sám, že jste si s Cingelem a Chalupou sedli?

„Lukášovi to tam předkládám... (usměje se) Ne, vyhovujeme si. Taky je to o sebevědomí, Chajda tam lítá jak utrženej ze řetězu a snažíme se toho využívat. Snažíme se jít víc do forčeku, z toho pramení chyby soupeřů a dostáváme se do šancí. S Cingim a Chajdou se hraje výborně, lepí nám to tam, tak snad ještě chvíli bude. Stejně ale potřebujeme další pětky, abychom to odmakali jako 20 chlapů.“

Řešila kabina v týdnu hodně zprávu, že vám vedení dočasně zastavilo výplaty, než si s vámi v pondělí promluví šéf klubu Miroslav Schön?

„Nezlobte se, ale to nebudu komentovat. My jsme na ledě, potřebujeme vyhrávat, to je naše práce, naše starost. No a věci okolo je zbytečné komentovat. Mám hlavně radost, že jsme zápas s Kometou zvládli.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:50. Cingel, 60:29. Smoleňák Hosté: 52:01. Zaťovič Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Cibulskis, Zámorský, Šalda, F. Pavlík (A), Nedomlel (A), Rosandić, Čáp – M. Chalupa, Cingel, Smoleňák (C) – Perret, Koukal, Jergl – Klíma, Lev, R. Pavlík – Paulovič, Dragoun, R. Pilař. Hosté: Čiliak (Vejmelka) – Baranka, Mlčák, Pyrochta, Glover, Gulaši, Svozil, Malec (A) – Zaťovič (C), Plekanec (A), Mueller – Orsava, Hruška, Vincour – Dočekal, Rákos, Kucsera – Kunc, Kusko, L. Horký. Rozhodčí Svoboda, Pražák – Hynek, Ganger Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 5877 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 33 15 9 1 8 115:83 64 2. Liberec 30 18 4 1 7 99:77 63 3. Plzeň 31 16 2 6 7 103:80 58 4. Brno 33 15 3 4 11 103:97 55 5. M. Boleslav 32 14 4 4 10 93:78 54 6. Třinec 31 15 2 3 11 101:82 52 7. K. Vary 33 13 5 2 13 116:95 51 8. Mountfield 33 12 4 3 14 81:83 47 9. Zlín 33 13 2 3 15 101:98 46 10. Olomouc 33 10 4 4 15 76:93 42 11. Kladno 33 11 2 5 15 77:106 42 12. Vítkovice 32 7 6 4 15 76:108 37 13. Litvínov 32 9 2 4 17 88:111 35 14. Pardubice 33 8 1 6 18 73:111 32 Generali Play-off

