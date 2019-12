Lev o vánočním trejdu do Hradce: Náhodou jsem dostal kufry od rodičů | iSport.cz

Hradec potřebuje kyslík. Možná mu ho může dát Mountfieldu on, urostlý útočník Jakub Lev, který se nebojí fyzické hry. Na druhou stranu, i jemu se změna hodí. Přišel z Komety, kde posbíral jen 9 bodů. Na něj chudé číslo. „Myslím, že jsme předvedli slušný výkon, vyhráli 4:1, snad to tak bude pokračovat,“ užil si premiéru v novém dresu proti Pardubicím.

Pardubice - Mountfield HK: Výhru hostů pojistil do prázdné branky Perret, 1:4 VŠECHNA VIDEA ZDE

Zápas jste začal ostře, velkým hitem za bránou. Slyšel jste, že se po vás chce, abyste přitvrdil?

„Samozřejmě jsem přišel taky proto, abych dával góly. Ale nejsem teď v herním rozpoložení, že bych dával dva na zápas. Chci se do toho dostat tvrdou hrou, taky proto, aby soupeři věděli, že jsem na ledě.“

Jak se vám těsně před Vánoci poslouchalo, že se budete stěhovat z Brna do Hradce?

„To je hokejový život. Nejsem typ, který by si někde stěžoval. Kdybych hrál lépe, měl o šest gólů víc, nic takového by se třeba neřešilo. Teď jsem v Hradci a zkusím všechno nastartovat tam, kde byl můj hokej v minulých sezonách.“

Chápu, ale ani z rodinného pohledu to nebyl šok? Přeci jen, v tomhle období se každý těší na klid, pohodovou atmosféru. A vy jste balil...

„Shodou okolností jsem dostal od rodičů kufry. Jako kdyby něco tušili dopředu. (směje se) Ne, je to změna, musíme si na ni ale zvyknout, já i přítelkyně. Nehledám v tom velkou věc.“

Pardubice - Mountfield HK: Dragoun si ve spolupráci s Jerglem vychutnal domácího brankáře, 0:3

Čekáte, že Hradec bude i hokejový impuls pro vás?

„V Brně je hodně kvalitních hráčů, šel jsem tam s nějakou vidinou, co bych měl hrát, něco jsme si řekli. Nakonec se to trochu rozešlo a neměl jsem takovou pozici, o které jsme se bavili. Ale to je zkrátka fakt. Mně je 29 let, chci hrát pořádný hokej, mít důležitou roli v týmu, rozhodovat zápasy. Tak jsem to i chtěl řešit.“

V Hradci by na vás taková pozice čekat měla?

„Vždycky je to o výkonu hráče. Když budu hrát dobře, tak takovou pozici dostanu, když budu hrát špatně, určitě ne.“

Vy atmosféru derby zápasu dobře znáte. Jaké bylo tohle, východočeské?

„Zrovna jsem prošel štace, kde se tyhle velké zápasy hrály, to je fakt. Plzeň proti Varům, Vítkovice s Třincem. Ale tady je to ještě blíž, takže to může být nejvyhecovanější. Jen tentokrát to byl zápas tak nějak v klidu, mi přišlo. Nebyly tam nějaké velké věci, jen dvě strkačky.“

Třeba byl cítit ten útlum, v jakém oba dva týmy jsou. Nikdo nechtěl blbnout...

„Myslím, že první třetina byla hodně taktická. Nikdo nechtěl inkasovat první. Pak ale kluci udělali parádní akci, střela přes beka, dorážka. A dál už jsme zápas ovládli.“

Dá se i s tím únikem při power play říct, že vám Pardubice čtyřikrát otevřely vrata a vy jste je potrestali?

„Máte nějakou taktiku, chcete soupeře načapat do pasti. Z toho jsou pak protiútoky, oni udělali chyby, my je potrestali, přesně o tom to bylo.“

SESTŘIH: Pardubice - Mountfield HK 1:4. Razým s Dynamem nezvládl ani derby

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 50:14. J. Kolář Hosté: 24:39. Paulovič, 36:32. Cingel, 44:50. Dragoun, 58:13. Perret Sestavy Domácí: Kacetl (Kantor) – J. Kolář (C), T. Voráček, Eklund, Holland, Mikuš, J. Zdráhal, Nedbal – Kusý, Mandát (A), Tybor – Látal, R. Vlach, D. Kindl – Harju, Poulíček (A), M. Beran – Pochobradský, Matýs, Machač. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Cibulskis, Zámorský, Šalda, F. Pavlík (A), Rosandić, Nedomlel (A), Čáp, R. Pilař – M. Chalupa, Cingel (C), Smoleňák – Perret, Koukal, Jergl – R. Pavlík, Lev, Klíma – Dragoun, Paulovič. Rozhodčí Šír, Mrkva – Hlavatý, Tošenovjan Stadion enteria arena