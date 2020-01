Forma v extralize: Dynamo to zvoralo, Jágr jako kladivo, Frodl k nezastavení | iSport.cz

Na návrat Jaromíra Jágra do akce se přišla podívat zaplněná O2 arena • Pavel Mazáč / Sport

Wojtek Wolski vtrhl do extraligy jako uragán, ve třech zápasech si připsal sedm bodů (5+2) • Profimedia.cz

Další týden základní části Tipsport extraligy je hotový. Jak si vedly týmy z vrchu tabulky a začínají už panikařit ti dole? První Liberec se nenechá nikým zastavit, to druhou Spartu naprosto zaskočil majitel Kladna Jaromír Jágr a Plzeň se zas může spolehnout na nepropustného brankáře. Jak si týmy v uplynulém týdnu vedly?

1. LIBEREC

Josef Kainar, hokejista. Hokejista, už se chystá! Rozmlátit pardubický krunýř? V klidu zvládl Michal Bulíř. A když přijel soupeř z Brna, zůstala po něm jen mastná skvrna. Dát Kometě na fráček? S láskou Liba Hudáček!

2. PLZEŇ

Šestá nula pro Dominika Frodla! Počkat, ale počítá se? S Pardubicemi? To je stejný level jako bájná čínská parta ve druhé lize. Dominiku, měl jste mít to srdce a jednoho banána tam pustit. Vždyť to jsou chudáci.

3. MLADÁ BOLESLAV

Dobře, nemůžete čekat zázraky, když má tenhle krcálek kapacitu jen 4200 míst. Ale aby sem chodilo průměrně jen 3322 diváků? To už bude větší fronta ve Škodovce, až budou rozdávat prošlé vánoční kolekce.

4. TŘINEC

To jako myslíte vážně, že ještě teď do akce vypustíte Petra Vránu s Martinem Růžičkou? Teď, když máte kanadsko-polskou nukleární hlavici Wojtek? Pardon, ale to už opravdu trochu přeháníte.

SESTŘIH: Třinec - Olomouc 2:3sn. O bodu navíc pro Moru rozhodl Zbyněk Irgl

5. MOUNTFIELD HK

Na jedné straně Mazanec, na druhé Beránek. Když přijely Karlovy Vary, byly to takové malé Velikonoce. I proto, že Mladá Boleslav Hradec v pátek ukřižovala a ten v neděli vstal z mrtvých výhrou 5:0.

6. KLADNO

Kus budoucnosti: Hlavní zpráva Televizních novin 2060? Z kladenského domova důchodců prchl klient. Je nebezpečný, nesl si brusle. Ze sportu? Jaromír Jágr se nečekaně zjevil v sestavě Kladna, v 87 letech dal hattrick. Prý je marodka, tak přišel.

7. SPARTA

Představte si, že máte našlapaný počítač. Jste přesvědčeni o dokonalém systému, že vám ho žádný virus nemůže rozbít. Pak ale přijde soused a práskne do něj kladivem. Game over. A to samé platí ve vztahu Sparta vs. Jaromír Jágr.

8. KOMETA

Po sedmi zápasech s aspoň jedním bodem schytala debakl 0:5 v Liberci. Strašný rozdíl. Stejné, jako kdybyste čekali, že jdete na koncert Metalliky, místo ní dorazil Pokáč a přivezl ukulele.

9. ZLÍN

Stejně je ten generální manažer Martin Hosták borec. Dal rozhovor Mladé frontě, tak krásně vypočítával, proč se klub zvedá, že z toho chudák zapomněl na trenéra Roberta Svobodu. Asi náhoda.

SESTŘIH: Litvínov - Zlín 2:6. Berani rozstříleli Chemiky, dva góly dal Okál

10. KARLOVY VARY

Brání tak naoko, aby se neřeklo. Kdyby nehrály s Litvínovem, který místy vypadá, že zjišťuje, jak to na ledě klouže, neudělal by jim jejich naivní hokej ani bod. Tohle musí změnit. Jinak? Přijde rychlý pád.

11. OLOMOUC

Většina hokejových sázkařů díky ní asi trhala v neděli tikety. Hrála v Třinci, kde čekal rozjetý Wojtek Wolski. To byly peníze, které stačí jen sebrat! No a Olomouc je výhrou v prodloužení poslala do toaletní mísy.

12. LITVÍNOV

A je to tu zase, už potřetí. Tolikrát se jim povedlo na šňůru navěsit pět porážek v řadě. To je jako si přinést domů košík vajec a zjistit, že všechna jsou zkažená. Ten zápach budete větrat ještě hodně dlouho.

13. VÍTKOVICE

Jedna věc zajímavá rozhodně je. Alois Hadamczik tak dobře radil Pardubicím, až se zavrtaly na dno. A teď bývalý reprezentační trenér měl radit pro změnu Vítkovicím, takže... Čistě teoreticky, zvládl by to i v Liberci?

14. PARDUBICE

Už kněžna Libuše v proroctví tvrdila: „Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat (Praha). A pak vidím ještě jedno, které se mi moc líbí. Budou mít dobrý hokej, pak to zvorají lépe než Přemysl své pole.“

SESTŘIH: Sparta - Mladá Boleslav 3:2sn. Pražané skolili Bruslaře potřetí v sezoně, dvě trefy dal bek Košťálek